「死剩把口」的佩洛西｜于品海

今年以來，國際局勢不斷發生變化，或許已經進入了一個新階段。中美兩國就佩洛西可能訪台的政治博弈是瞭解這種變化的最重要範例之一。



二戰之後，為了避免大戰再次發生，世界強國根據經驗教訓制定相應的規則，要求各國遵守，包括成立聯合國，期望借此讓戰爭不再發生。很可惜，這些強國很快就違背了自己的規則，強權政治沒有消失，朝鮮戰爭就是一個早期案例，它甚至是以聯合國軍的名義介入朝韓內戰。為了避免戰火延伸到境內，中國毅然出兵將美軍驅趕到三八線以南，雖然犧牲了無數軍人的生命，但關鍵是成功保家衛國、拒敵於千里之外，為國家發展提供了幾十年的和平。這一戰讓中國不像非洲、拉丁美洲、中東、東南亞那樣，在以後幾十年面對綿延戰火。

佩洛西亞洲行會否包括台灣備受外界關注。圖為佩洛西（左）與新加坡總統哈莉瑪（Halimah Yacob）握手合影。（美聯社）

好戰的從來不是中國，而是美國

遠的不說，近二十年來阿富汗、伊拉克、利比亞、敘利亞等國家的軍事衝突不都是因為美國的介入，甚至由美國主動挑起，一發不可收拾嗎？另一邊廂，格魯吉亞、烏克蘭與俄羅斯爆發戰爭，美國卻「理性」地避免了介入。一個口口聲聲要「捍衛國際秩序」的超級大國，行事卻如同欺善怕惡的宵小之輩，難怪當美國國務卿布林肯宣稱「要以實力地位與中國打交道」，主管中國外交事務的楊潔篪當面直斥其非，表明「中國人是不吃這一套的」。

面對美國在台海局勢上的最新挑釁，中國嚴陣以待。一些人認為中國小題大做，就算佩洛西真的訪問台灣，亦不構成軍事回應的理據；少數人甚至以此為由，認為中共好戰，就好像俄羅斯一樣。俄羅斯確實較不吝用軍事手段解決地區與鄰國的矛盾，但這不意味着蘇聯解體之後的俄羅斯好戰，它的困局是工具箱太小，缺乏了政治、經濟等外交手段，唯有軍事實力可恃，面對挑釁時也更容易用上軍事手段。這種做法當然不理想，但談及窮兵黷武，任何國家都無法與美國相提並論。只要客觀統計二戰之後各場戰爭就可知道美軍的冒險次數無出其右。

中國在二戰之後參與的戰爭屈指可數，而且都是在周邊國家發生，不像美國那樣，參與的戰爭遍佈全世界。再以朝鮮戰爭為例，如果當時的中國有今天的實力，估計美國不會介入朝韓之間的內戰。美國介入之後企圖消滅北朝鮮政府，將戰火燒到鴨綠江，劍指中國，中國解放軍介入之後將美軍擊退，但止戰於三八線，完全沒有干預朝韓內戰的意圖。停戰協議簽署之後，美軍至今還部署在韓國，甚至主導着韓國的戰爭權，而中國軍隊很快就返回中國境內，不留一兵一卒在別人的國家。中國更沒有要求朝鮮做出任何財政補償，但美軍長年要求韓國支付駐軍費用。這些明顯的差異在西方的論述中從來不多見，可想而知中美社會在參與外部戰爭時的不同態度。

由於島內民粹政客的配合，台灣再次成為中美博弈的棋子。（台灣總統府）

在美國眼裏，台灣毫無主體可言

美國對台灣的關注經過了多個階段，因為台灣從來只是美國在遠東地區的一枚戰略棋子，服務於不同時期的地緣戰略部署。從美國在中國內戰時的取態很容易看得清楚，如果不是因為朝鮮戰爭，美國早就放棄了台灣。無論是在朝鮮戰爭、金門炮戰，還是在冷戰時期，台灣都是被用來故作玄虛的擺設。中美修好，共同抗禦瘋狂的蘇聯之後，台灣就被棄之如敝屣。中華人民共和國取代中華民國成為聯合國唯一的合法中國代表，美國與中國建交，放棄承認台灣，中國成為美國的最大貿易夥伴等等，都從更大的歷史緯度展現出，在美國的對華政策裏，台灣從來沒有單獨的價值。當美國意識到自己的超級大國地位受到威脅，不得不考慮如何與中國這另一超級大國打交道之後，由於缺乏工具，它無法不重新撿起台灣這一棋子，嘗試通過台灣讓自己粗糙的對華圍堵政策多一塊遮羞布。

中國對美國的挑戰是巨大的，但這不能歸咎於中國，而是國際局勢此消彼長的必然結果，就好像大象雖然體形龐大，但性格卻很溫順，只要你不去挑釁它，它將繼續閒庭信步。然而，一些美國人熱衷於以「上帝的選民」自居，以為美國成為超級大國是源自自己的優越性，可以永遠維持。這是種族歧視的狹隘觀點，反映了既傲慢又愚昧的心態。如果承認人與人之間是平等的，又怎麼會要求別人為了顧及你的憂慮而約束自己的成長，甚至接受你的威脅？中國的人口是美國的四倍，比美國強大和富有不是理所當然嗎？印度人的能力絕不弱於中國人和美國人，有一天它亦有可能超越中美，那又有什麼值得擔憂？

美國政客為了慰藉自己的弱小心靈，迎合內部的民粹輿論而不斷挑釁中國。由於島內民粹政客的配合，台灣再次成為中美博弈的棋子。如果美國政客真的珍惜台灣「民主」，為什麼會拋棄對中華民國的外交承認，接受「一個中國」條件，與北京建交？如果美國政客不是口是心非，為什麼前國務卿蓬佩奧和前國防部長埃斯珀離任之後才出訪台灣，叫囂着要取消「一個中國」政策，而不是在位時出訪台灣？其實大家都知道，美國政客都是因為國內的政治需要而將台灣當作「大議題」，加上台灣政府出錢遊說，結合民進黨自身需要滿足的選舉要求，正所謂「姣婆遇上脂粉客」，大家一拍即合。

中央政府完全有理由用強勢手段應對美國的挑釁，包括使用軍事力量。（Getty Images）

任由挑釁者擺佈，只會迷失自己

問題是，為什麼美國和台灣政客都只是在不斷叫囂，遇到強有力的抵制之後，即刻變得鴉雀無聲。美國白宮、國防部、國務院異口同聲認為佩洛西訪問台灣不合適，佩洛西也突然很重視安全議題，不再對台灣之行發表意見，台灣政府更是完全噤聲。如此自欺欺人的政治挑釁究竟有什麼意義？我無法不想起2019香港騷亂中不斷火上加油的美國政客以及隨風擺柳的本地政治人物。經驗告訴我們，在這個世界上，有些事情或許只能夠通過強力回擊，才能讓「死剩把口」的無恥之徒暴露其真面目。

中央政府完全有理由用強勢手段應對美國的挑釁，包括使用軍事力量。就好像朝鮮戰爭，正所謂「打得一拳開，免得百拳來」。中國必須持續專注於發展，但「天要下雨、娘要嫁人」，我們必須掃除所有對經濟發展的障礙，特別是那些外部的人為干擾。毛澤東曾用「紙老虎」來批評國民黨和美國，這個比喻今天看來仍極為恰切，但很不幸，美國和民進黨卻要再一次爭着做「紙老虎」。中國既然避不開別人的蓄意挑釁，也就不需要客氣。可憐的是台灣老百姓，幼稚政客的愚蠢想像把他們推向了政治懸崖，但他們的民生困苦卻無人問津。這對香港有什麼啟示？中央用堅決而又強硬的手段回擊了美國利用香港來與中國博弈的圖謀，重新塑造了香港高度自治的空間，然而若我們不老實面對自己的深層次問題，積極解決，反而繼續浪費光陰、消耗中央的耐心，到頭來只會迫使中央更多地行使「全面管治權」，「港人治港」恐怕也將會名存實亡。