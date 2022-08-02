01論壇．徐士傑｜佩洛西訪台或觸發中國執行反分裂國家法

在美國政治體制中政治地位僅次於總統和副總統（兼任美國參議院議長）的美國國會眾議院議長佩洛西，開啟了她的亞洲訪問之旅，首站已經抵達新加坡。佩洛西此行在國際間及中國國內都引起了極大關註，主要原因是她在訪問行程中極可能到訪台灣。鑒於佩洛西的美國官方第三號人物的政治地位，中國對其可能的訪台計劃進行了嚴厲警告，尤其是中國國防部警告「解放軍絕不會坐視不管」，並已「嚴陣以待」。



來稿作者：徐士傑



到目前為止，佩洛西辦公室所公開的佩洛西訪問行程中並沒有出現訪問台灣。但綜合各種消息以及佩洛西女士對於政治正確的執著力，佩洛西極有可能短暫到訪台灣，例如在深夜時分到第二天一早就離開等。一個前例就是時任美國眾議長金里奇於1997年4月突然造訪台灣，在台灣短暫訪問3小時。

本文想要探討的是佩洛西如果這次堅持造訪台灣會否觸發大陸執行其《反分裂國家法》第八條，即「國家得採取非和平方式及其他必要措施，捍衛國家主權和領土完整」。在啟動《反分裂國家法》第八條中的「採取非和平方式及其他必要措施」有幾個條件，其中平行的一條就是「或者發生將會導致台灣從中國分裂出去的重大事變」。

美國眾議長訪台如何定性？

首先，美國眾議長訪台一定是一重大政治事件。以其在美國政治體制中的舉足輕重地位，在沒有得到中國中央政府批準之下訪問台灣，有可能構成「發生將會導致台灣從中國分裂出去的重大事變」。其次，這一條文的解釋權當然是在中國大陸中央手中。換句話說，就是中國可以將佩洛西訪台定義為「發生將會導致台灣從中國分裂出去的重大事變」。

再有就是中國中央政府的換屆正在緊鑼密鼓地進行之中，而美國國會的中期選舉也在進行之中。中美雙方目前都很難做出重大政治讓步。第四，俄烏戰爭還在激烈進行之中。歐洲主要勢力被大幅度地牽扯和羈絆，北約國家難以騰出手來幫助美國挑戰中國。其中美國也有相當的軍力被俄烏戰爭所牽制。

當年金裏奇之所以突然造訪台灣得以成功，主要還是因為中國各方面的實力不濟所難以阻擋。但即使在當年的中美實力差距巨大的情況下，中國還是對於李登輝的訪美在台灣海峽舉行了包括彈道導彈試射飛越台北，以及大規模的實彈軍事演習。

從以上分析可知，如果這次佩洛西訪台，中國或可啟動《反分裂國家法》之第八條，採取非和平方式及其他必要措施。如是，可能對台灣進行禁空、禁海、電磁封鎖，乃至於對台主要軍事目標進行毀滅性打擊。

作者徐士傑是香港大學物理系教授和復旦大學光科系特聘教授，研究領域是固體光物理以及激光光譜學。標題為編輯所擬，原題為「佩洛西訪台或觸發中國執行《反分裂國家法》第八條：採取非和平方式及其他必要措施」。文章的內容僅代表作者個人觀點，與香港01無關。



「01觀點」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。