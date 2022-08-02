01論壇．季霆剛｜佩洛西鑄成大禍　解放軍非管不可

有外媒引述消息指佩洛西最快周二（8月2日）會經菲律賓克拉克空軍基地（Clark Air Base）訪台，並在台北會見蔡英文。然後，在3日下午，其座機降落在東京的橫田美國空軍基地。 台媒更鉅世無遺地將其行程公開，台媒稱佩洛西2日抵台後會在台留宿一晚，預計下塌君悅酒店，並有公開活動，料佩洛西3日下午搭機離台。



來稿作者：季霆剛



按照佩洛西現時路徑，佩洛西最大可能經過台灣西南防空識別區（ADIZ）進台空域。而西南防空識別區上空局勢相當緊張，台當局8月1日傍晚發布稱4架殲16戰機進逼台灣西南防空識別區（ADIZ）。台空軍稱曾派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。與此同時，大陸東部軍區發佈「嚴陣以待，聽令而戰」微博，引發無限臆測。

佩洛西31日公布亞洲之行的行程包括：新加坡、馬來西亞、日本、韓國，而官方聲明中，既沒有列出台灣，亦沒有列出菲律賓。按其上星期從檀香山出發時停留關島的路徑，在菲律賓應是短暫停留加油之動作。官媒前老總、特約評論員胡錫進近日已不再提「軍機伴飛」、「擊落專機」、「飛過台灣上空」等項目，可能在暗示大陸方面的其他選項。

解放軍或電子干擾改路徑

一旦佩洛西專機由菲律賓馬尼拉的飛行情報區（Flight Information Region，FIR）飛進台灣西南防空識別區，解放軍機將遊刃有餘地與其機「同行」，解放軍機可對其採取非毀滅性措施電子干擾其專機和由台南或高雄緊急起飛的台F-16V戰鬥機。

在解放軍電子干擾下，大陸可令其專機改航線向西面轉至香港飛行情報區，善意命令其專機急降香港國際機場「加油」、「維修」。以民航機航速由台灣西南防空識別區轉至香港飛行情報區是十幾分鐘電光石火間之事。在中國近海近域，不論是台海還是南海範圍，解放軍都具有相當優勢。即便是美雷根號在菲律賓海附件停留，對在台灣西南發生之情勢亦是望塵莫及。

美國空軍7月29日稱，因推進彈射座椅的彈藥驅動裝置（Cartridge Actuated Devices，CADs）有故障，擔心在緊急情況下阻礙機師彈射離開戰機，已暫時讓F-35聯合攻擊戰鬥機機隊停飛。在美F-35停飛下，美國在台灣近海的雷根號或兩棲攻擊艦成為了裝飾的花瓶，將雷根號或兩棲攻擊艦佈置在台灣近海，純粹是虛張聲勢之動作。反之解放軍隨時可將演習轉為實戰，大舉趁勢進軍，亦正常不過。

去年6月份，俄羅斯和英國之間發生了黑海外交事件。英國驅逐艦HMS Defender在從烏克蘭敖德薩過境到格魯吉亞巴統的過程中被俄巡邏艦開槍示警，並有一架蘇-24 攻擊機向其航線投擲炸彈。這是自 1919 年以來俄羅斯軍隊首次向英國軍艦開火。情報顯示這宗事件是英國政府經考慮各項風險而決定，目的在表明對烏克蘭的支持，最後英國還是自取其辱。

西方一些國家對俄、對中都欺人太甚太過，總要逼出一方鳴槍示警方肯干休。 中國文化中總強調折衝樽俎，即不動干戈而取勝。佩洛西之流不諳此道，冒進躁進、台灣則火中取栗，任由局勢臨逼劻劻，鑄成空前大禍，最後猛然突遭霆擊侮辱亦不足為奇也。

作者季霆剛是深圳大學港澳及國際問題研究中心兼任研究員、全國港澳研究會會員。文章的內容僅代表作者個人觀點，與香港01無關。



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