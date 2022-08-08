01多聲道｜中美關係何時突破僵局？

隨著佩洛西8月2日竄訪台灣而擾動台海，中國大陸隨即舉行的多戰區「鎖台」軍事演習並發射十多枚導彈。台海波濤洶湧、烏雲密佈已佈滿島嶼上空，佩洛西竄台所引發的危機已進一步發酵。加上大陸為維護主權在台海的導彈軍演也受到G7及西方國家的批評；8月4日，王毅外長在柬埔寨出席東盟外長峰會時也取消與日本外長林芳正、美國國務卿布林肯的場邊會談，這進一步擴大中美關係的裂痕。中美關係能否及時止損？看來短時期裡難以出現曙光。



來稿作者：陳文坪



回顧習近平、拜登7月28日線上舉行會談，雙方通話逾兩小時，台灣問題是會談焦點。習近平嚴厲警告美國不要介入台海衝突，中國堅決反對外部勢力干涉台灣，中國絕不為任何形式的「台獨」勢力留下任何空間。中國外交部在習拜會後重申 「玩火必自焚」，「民意不可違」等措辭非常嚴厲的聲明。目的就是希望拜登政府及團隊能看清與聽懂這些詞語的真正「意涵」而取消佩洛西訪台計畫。

佩洛西訪台：2022年8月3日，佩洛西與蔡英文會晤（蔡英文IG）

8月3日，台北，佩洛西就今次訪台作致詞。（Taiwan Presidential Office via 美聯社）

習拜通話前的佩洛西訪問傳聞

事因7月19日，英國媒體《金融時報》報導，美國眾議院議長佩洛西及其代表團計畫於8月到亞州國家的日本、韓國、馬來西亞和新加坡進行訪問，並在夏威夷的美國印太司令部總部停留，與此同時，行程中擬訪台灣。

佩洛西有意訪問台灣這一消息一出，立刻引起中方的抨擊與反對。加上美國總統拜登于當地時間7月20日回應稱，美軍方不認為佩洛西此時訪台是好主意。「間接」證實媒體報導佩洛西訪台計畫的可信度。若成行，這將是美國眾議院議長25年來首次訪問台灣。中方強烈反應在所難免。

在兩國首腦計畫舉行第五次通話前夕，卻爆出佩洛西擬訪台。是惡意不讓中美關係改善？還是早已有計劃？其實，兩者都有。媒體報導，佩洛西有意訪台早在今年初就計畫，原本4月前往，因佩洛西染上冠病而推遲。

美國將壓力「甩鍋」給外部環境

中美兩國在下半年都有各自的政治議程需要進行。中國在秋季將舉行中共二十大重要會議，選舉未來五年黨和國家領導人。而美國中期選舉將於11月8日舉行，改選眾議院435個席位和參議院100個席位中的34個席位將全部展開角逐。39個州和地區州長以及許多其他州和地方選舉也將展開角逐。這是2020年美國人口普查以來，首次受到重新劃分選區影響的選舉。更是普遍被視作為總統拜登執政兩年來的一次「期中考」。民主黨能否繼續控制參眾兩院，對拜登來說是一項極大挑戰。

衡量通貨膨脹的消費者價格指數（CPI）在6月份同比上漲9.1%，這是美國自1981年以來的最大漲幅。面對嚴重的通脹與即將來臨選舉的雙重壓力，拜登除了向聯儲局「施壓」 而加息外，似乎束手無策。如何緩和中低階層人民生活費的高漲，如果無法降低物價及提高供應量，單靠提高聯邦基金利率是難以在短時間內達到的。

還有，俄羅斯和烏克蘭都是世界其他地區的主要能源和糧食供應國。鑒於俄烏戰爭已持續近6個月，導致總體通脹繼續增長短時間內是無法扭轉的。這對美國人民的生活費持續上升也難以避免。

美國總統拜登面對國內中期選舉的政治與經濟上的壓力遠遠大於中方領導人的壓力。短時間裡在改善內政無法做到時，唯有將壓力「甩鍋」給外部環境，這是西方政客屢見不鮮的執政手腕。拜登政府借用同是民主黨籍的眾議院議長佩洛西有意訪台來轉移美國民眾的關注，相信是這一計畫的「黑手」。

回頭再看看拜登發出的資訊，7月20日面喊出在10天內要與習近平主席舉行線上會談。為何他有如此把握？這是佩洛西這張牌在手上。中方不得不「接招」。另一方面美國官員放出佩洛西計畫8月訪台的資訊給媒體。這都成功地將國內焦點轉移到「美中的對抗」上，減輕了拜登執政二年在內政無顯著政績的壓力。

拜登上台後，美中關係就沒有好轉過。過去三年來，冠病疫情使民間往來幾乎中斷，民間力量與聲音已經無法推進與傳遞，更加深兩國關係進一步滑坡。中美關係因俄烏戰爭而進一步惡化。是意識形態之爭？抑或價值觀之纏？看來已非重點。

中美關係能否11月破冰？

8月2日，美國眾議院院長佩洛西竄訪台灣，挑釁中國主權，破壞美國對中方承諾的堅持一個中國政策。中美關係跌入谷底已是一個不可否認的事實。目前雙方都有政治議程急需推進，各自讓中美關係「冰凍」一下也不一定是壞事。這樣，雙方才能站在對方的立場來看待與思考，或許才能找到「共同點」來化解。

今年11月，有三個重要峰會在東盟國家舉行。分別是柬埔寨於11月11日至13日的東盟峰會、印尼於11月15日至16日的二十國集團（G20）領導人峰會、泰國11月18日至19日的亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議。到時，中美外長必將與會，兩國高層領導人也將出席一至二個峰會。安排領導人進行場邊會談是可預見的。即便領導人避見，外長也會舉行會談，不可能一直不相往來吧。這是一個突破僵局、改善雙邊關係的好契機。

期待中美關係，能早日走出陰霾。

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、中港台等地的政治時事和經濟民生。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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