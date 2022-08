01論壇．徐士傑｜台海未來局勢一個字：凶

就在美國眾議院議長佩洛西訪問亞洲之行前夕的7月29日,《紐約時報》發表一篇評論文章,剖析為什麽佩洛西的訪台之行會升高美中之間的緊張(Why Pelosi's Taiwan Visit Is Raising U.S.-China Tensions),主要理由是中國已經屢次抗議佩洛西的可能台灣之行,並警告美國須為此承擔未明確的後果(unspecified consequences for the United States)。



來稿作者:徐士傑



果然,中國解放軍在佩洛西訪台之後即公布對台灣本島進行合圍式的三天實彈「演訓」。從新華社所公布的解放軍「圍台演訓」的範圍來看,已經局部進入台灣海岸線12海里的範圍,具有軍事宣誓對台領海主權的明顯意圖。而且,解放軍在演訓首日即對台進行了彈道導彈的發射。雖然中國軍方並沒有明確公布所發射彈道導彈的數量及型號,但相信其中應該有數枚彈道導彈越過台灣上空,甚至是越過台北上空。台灣防務部門公布解放軍發射了11枚東風彈道導彈,而日本則說有5枚彈道導彈落在其專屬經濟區,並抗議中國的導彈發射對日本及日本國民安全構成威脅。

解放軍只公布說,其所發射的彈道導彈都準確命中目標區。而美國軍方則對此保持了沉默,並將其完成佩洛西專機護航任務的裏根號核動力航母移動到了遠離解放軍圍台「演訓」的海域待命。

圍台演訓非攻佔台灣

位居美國政治體制內第三號人物的訪台之旅,顯然是一次精心安排的重大政治事件。對美國而言,是其踐行其「對台灣關系法」等國內法規所規定的「友台、挺台」行為。此外,也是其踐行與中國大陸進行全方位戰略競爭的「以台遏華」戰略的國家行為。為此,美國軍方派出核動力航母「列根號」為首的戰鬥群,以及美軍駐日本沖繩的戰鬥力量為佩洛西的專機進行了護航。對中國大陸而言,美國眾議院議長的訪台行為則是嚴重挑戰了中國的對台主權,而且是不聽中國屢屢嚴正交涉與警告之後的美國國家之惡劣行為。因此,中國不得不在外交嚴厲警告之後採取一定的軍事反制,並一再警告美國不要輕舉妄動,而且要對中國的嚴厲反制行動所導致的後果負責。

在過去的多天裏,中國解放軍對台進行了前所未有之力度的「圍台演訓」,海內外多數評論家將解放軍這次的「圍台演訓」行動解讀為解放軍對台進行的一次全面「海空封鎖」演練。但既然中國官方將解放軍的行為定性為「演訓」,那就不是實際的「作戰」行為,更不是什麼「攻佔台灣」的「作戰行為」。

從目前的事件演變來看,很顯然佩洛西的訪台之行的確如《紐約時報》的事前評論所言預,嚴重升高了中美之間的緊張關係。除了解放軍的「圍台演訓」軍事宣示對台領土主權外,中方已經暫時切斷了中美軍方之間的直接溝通管道,並暫時中斷了中美之間其它的官方合作事項,如中美非法移民遣返合作、中美刑事司法協助合作、中美打擊跨國犯罪合作、中美禁毒合作以及中美氣候變化商談等。

「以台遏華」問題將持續

按照中方的官方說法,此次中國解放軍等的反制行為所要達到的兩個主要目標是:(一)反擊及遏阻美國 「以台制華」的圖謀;(二)堅決粉碎台灣當局「倚美謀獨」的幻想。但依筆者管見,這次中美較量的後果尚未明確。

美國「制華」或者說「遏華」是其近期已經相當明確的國家戰略,而「以台遏華」只是其其中的一個最重要與有效的戰術行為。可以說,只要台灣問題一日不解決,美國以及世界上的其他反華勢力就要利用台灣這個所謂「民主樣板」及「不沉航母」的地緣戰略要地,對中國大陸進行各種政治、經濟、外交乃至軍事挑釁動作。日後,美國定會利用「美、日、菲、韓」等同盟關係對中國進行進一步的挑釁行為。

鑒於中國要盡一切努力進行和平發展,以及盡最大努力進行「和平統一台灣」的國家戰略,是次解放軍的「圍台演訓」並不會轉化成實際的武力攻佔台灣的行動。而台灣當局雖感受到了前所未有的軍事壓力,但由於其「台獨」黨綱及終極目的,也不會停止其各種「台獨」行為,反而可能會鋌而走險。

分析到這裏,本文的結論就可總結為:(一)美國絕不會停止其「以台制華」以及其他任何「以某遏華」的思路及行為;(二)台灣當局及台獨勢力絕不會停止其使台灣獨立的幻想及努力,反而有可能鋌而走險。總而言之,未來的台海及世界局勢就一個字:「凶」。

中國不得不用大戰略及大智慧邁過「台灣獨立」及與美國再次武裝沖突的這道攸關復興乃至命運的大檻。

作者徐士傑是香港大學物理系教授和復旦大學光科系特聘教授,研究領域是固體光物理以及激光光譜學。標題為編輯所擬,原題為「佩洛西『訪台』以及解放軍『圍台演訓』反制的後果尚未明確」。文章的內容僅代表作者個人觀點,與香港01無關。



