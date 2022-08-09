01多聲道｜數字化經濟委員會可取　創科資源分配最關鍵

《十四五規劃》指出香港要成為國際創新科技中心，國家主席習近平去年亦明言要推動數字經濟健康發展，香港創科發展已有了明確方向。特區政府上月就成立「數字化經濟發展委員會」，以鼓勵不同行業採用數字化策略和措施，制訂優先事項和關鍵績效指標等，反映政府越見重視數據中心產業，實屬好事。



但筆者認為，要大力推動這個產業，首先要了解現時供求實況，並找出當中有哪些問題要解決，方可行得更遠；同時，創新科技及工業局也應趁新一屆政府起步之初，宏觀地檢視本港整體的創科資源，看看如何有效地再分配，以加快發展「追落後」，才不負國家所託。



來稿作者：蔡裕龍



本港數據中心產業其實非常成熟，戴德梁行的《2022年數據中心全球市場概覽》報告顯示，就市場體量而言，香港位列全球第十，而上年亞太區最具吸引力的數據中心選址當中，香港排第三位，緊隨悉尼及新加坡。以總面積計，本港數據中心現時約有570萬平方呎，而很多數據中心亦將陸續落成，未來5年的樓面面積增長將逾400萬平方呎，即增加比率達70%。業界人士指，以現時使用率約六成計，加上每年市場大約只吸納到30至50萬平方呎，這意味需時10年所有數據中心才會完全被佔用。

既然私人市場積極興建數據中心，為何政府仍以優惠價批出工業邨的地段予企業作同樣的作業？這些數據中心都屬於大型企業所有，其中包括牽涉「數據劏房」分租官司的Global Switch，以及一些外國知名企業，而且全部都獲優惠價甚至低至300多元一呎樓面面積批出。問題又來了，為何要變相用公帑資助大型賺錢企業呢？這與將軍澳工業邨空置率比較高有關嗎？科技園至今似乎沒有一個說法，無論如何，這個情況顯然有違公眾利益，必須糾正。

數碼港、應科院、生產力局同樣重要

回想當初科網泡沫爆破，至往後十多年，種種因素導致本港創科發展落後於周邊地區，是不爭的事實，近年終開始有起色，但想進步先要承認不足，然後學習他人優勝之處。已成為世界創科人才聚集之地的深圳，多年來投放資金比香港多，推動發展的機構也不過於單一，造就產業多元化，吸引大量人才進駐，筆者相信，香港起碼有兩點可從中學習。

首先是不要只集中資源在單一機構，記得2017年4月成立的「創新、科技及再工業化委員會」，四個當然委員是科技園、數碼港、應用科技研究院、生產力促進局的主席，可是近年政府投放於創科發展的逾千億元，科技園「受惠」特別多，但成效卻未見成正比。相反其他三大機構，資源不算太多下，所研發的項目也曾獲國際獎項，而數碼港每投資1元便吸引外間投資13元，又培育了5間獨角獸公司，「性價比」更高，故此當局應重新審視投放資源比例，為各機構釐定更好的定位。

創科園坐擁土地逾300公頃

其實不斷強調需要更多土地的科技園，現負責落馬洲河套區的「港深創新及科技園」，該處佔地87公頃，第一批設施2024至2027年分階段落成，加上其固有的三個工業邨及馬料水科學園，已坐擁超過300公頃土地。未來北部都會區「新田科技城」的150公頃創科土地，政府未有詳細定案如何分配，筆者建議應交予其他三間機構去發展，注入不同的新思維、新營運方式，多元發展，相信會有更大突破。

另外，政府必須大幅增加投放資源於初創企業，因現時初創所獲得的支援，實在極為不足。舉個例子，資料顯示，上述將軍澳工業邨多間大型企業的數據中心，獲科技園低價批地營運多年，其實如以地段市價計算，當中所「提供」的資助至少有80億元；但另一邊廂，根據科技園網頁，支援初創企業的創投基金資產總額，現時僅有6億元，兩者相距甚遠。科技園不是應該主力推動本港創新科技產業，集中投放資源在一些高新科技上嗎？這個情況，這種差別對待，實在於理不合，亦不符公眾期望。

新一屆政府將於10月發表首份施政報告，現正展開諮詢。特首李家超上月強調要建設更蓬勃的創科生態圈，加快智慧城市發展，要達至這個目標，當局應切實考慮將創科資源再分配，摒除以往錯誤做法，善用公帑，這樣才符合香港的公眾利益，才能令香港循正確方向，全速地走穩國際創新科技中心之路。

作者蔡裕龍從事資訊科技行業多年，現職金融公司資訊科技經理。標題為編輯所擬，原題為「數字化經濟發展委員可助港成國際創科中心 妥善分配資源最關鍵」。文章的內容僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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