從「挨餓、挨打、挨駡」看國際秩序｜于品海

不少人總覺得國與國之間用槍炮和金錢進行較量是野蠻和不文明的，但以軍事和財富為實力去認識「國際秩序」卻是大家熟悉的方法。現實很殘酷。俄羅斯入侵烏克蘭、美國入侵伊拉克都是依靠槍炮，西方憑着自己的財富對俄羅斯實施制裁，用金錢資助烏克蘭打仗，自己不費一兵一卒，這就是國際秩序的真面貌。近年，話語權在國際博弈中的作用大幅上升，為審視「國際秩序」增添了一層迷霧，俄烏戰爭就將三種力量都發揮了出來。



當然，不是有了錢就擁有軍事實力，很多中東國家都富裕，卻是軍事上的瘸子，只能花錢給保護費。有了強大軍事實力也不表示就有了話語權，俄羅斯和土耳其都是例子，只懂得打架，嘴巴卻不太管用，關鍵時候有理說不出。在烏克蘭戰爭中，軍事上俄羅斯雖然艱難，但總是會達到目標，西方的經濟制裁傷害了它，但還不至於產生毀滅性後果。然而，在輿論戰上，俄羅斯遭遇了重創。

話語權是大國博弈必爭之地

美國為什麼是超級大國？因為大炮、美元、傳媒它三樣都有，這就是奈伊（Joseph Nye）所講的硬實力和軟實力。中國曾經在軍事上毫無優勢，非常貧窮，話語權更欠奉，國家尊嚴被西方列強徹底踐踏。新中國成立後，憑着果敢堅毅和智慧，即使軍事實力弱小，也在朝鮮戰爭贏得了敬畏。改革開放讓中國富裕了，軍事力量隨之提升，在地緣政治上更顯得出色。對於話語權，中共雖然重視「筆桿子」，但在國際輿論中始終是活在別人的屋簷下，又不習慣西方的話語邏輯，很少人能聽懂它在說什麼，只能夠暫時避其鋒芒。

韜光養晦是一種講求「迂迴」的策略，它其實是聰明地選擇在可忍受範圍內先悶聲發財。中共早預想到局面是短暫的，沒有人願意跟崛起的中國分享盤中餐，緊張的關係必然隨後而至。從正在發生的台海危機看來，給中國繼續迂迴的時間和空間都不大了。當習近平說中國人「挨餓」、「挨打」的歷史已經過去，現在只剩下「挨駡」的問題，就是指在國際事務中爭奪話語權。

美國和西方社會長期壟斷國際關係解說的話語體系，中國要打破困局，就必須敢於面對挑戰。（路透社）

相對於軍事和經濟實力，擁有話語權更不容易。美國和西方社會長期壟斷國際關係解說的話語體系，無論是路透社、CNN或BBC，還是各種國際關係理論，都是西方的專屬勢力範圍，要打破困局，必須敢於面對挑戰。既然國際政治已經如此，中國也只能夠從這裏尋求突破。

美國聯合個別西方國家將台海緊張與烏克蘭衝突等同起來，企圖模糊中國對台灣的主權事實及「一個中國」原則，借助輿論制約中國在台海的戰略自由。中國擁有足夠的軍事和財富力量去有技巧化解這種約束。世界上絕大多數國家都斷絕了與台灣的外交關係，接受「一個中國」原則，與台灣的經濟聯繫並不緊密；相反，中國是超過120個國家的最大貿易夥伴，這樣的事實讓美國不容易糊弄。但要更徹底跨越對方設置的話語陷阱，中國需要更精準回應，而且要虛實兼備，巧妙利用軍事、經濟的作用。特別是對美國和日本，它們各自有自己的盤算，不是真心實意保衛台灣，忌憚與中國發生直接衝突，但要準備好它們會玩弄輿論。

「一中」原則很有說服力

台灣曾經是日本的殖民地，但日本人民不願意因為台灣再次與中國兵戎相見，讓日本軍國主義成為國際輿論題材，更不願意戰爭在日本本土發生。中日的衝突升級將威脅到自民黨內部的團結，影響其執政地位，針對日本社會和商界進行輿論設計，將右翼的危害暴露在國際輿論面前是中國對日攻防的主題，也是從一開始就搶奪輿論指向的路徑。

美國在冷戰時期，特別是朝鮮戰爭期間利用台灣牽制中國，在台灣保持軍事存在，持續推銷武器，這是借台灣實施對華圍堵政策。一旦中美可能發生戰爭，美國民意必然沸騰，商界亦會有保留。向美國人說明中國的內戰歷史，提醒他們美軍在朝鮮戰爭或越戰的教訓，不值得為台獨作無謂犧牲，這就是給美國的下台階，是中國對美輿論戰的本質。

國家統一是中國的歷史使命，「一個中國」也是國際社會廣泛接受的安排，民進黨因鼓吹台獨而成為中共武裝打擊的對象，即使發生，也不是要破壞台灣的制度，更不是針對民主自由，這些都是中國與全世界溝通，爭取諒解的故事線條。當然，中國要求大家尊重「一個中國」政策，但如此原則性的論述在複雜的國際環境中並不容易傳播，其內涵很可能被忽略，中共不能重蹈俄羅斯在烏克蘭戰爭中丟失話語權的錯誤。今天的中國已經具備說明「一中」的底氣，經過這一輪中美較量，更多人會願意深入瞭解，中共不應該浪費時機。

佩洛西訪台是要挑釁中國，解放軍的軍事行動既是震懾台獨，更是對美日擺明姿態，但也是向全世界進行輿論準備。作為超級大國，中國長時期分裂是難以理解的，中國的領土主張自新中國成立之後就沒有改變過，亦是中國與所有國家建交的政治基礎，現在要完成統一就顯得順理成章。誰都知道美日是利用台灣圍堵中國，這種戰略很難獲得支持。將這兩種事實進行比較，可以化解美國在輿論場上的傳統優勢，亦可以制約美日在軍事和經濟上冒險。

「一個中國」原則是中國與所有國家建交的政治基礎，經過這一輪中美較量，更多人會願意深入瞭解。（新華社）

從這幾天的發展看來，中國將焦點放在佩洛西的挑釁以及聯合國2758決議，就是在輿論上找到了落腳點，讓美日等國難以借題發揮與中國公開對抗。由於缺少理據，美日想發起輿論戰亦缺乏土壤，暫時看不見他們能扭轉中共控制局面的態勢。中國解放軍將軍事演習擴展到黃海和渤海，就是要鞏固對日的震懾，甚至在為後續美國派遣航母戰鬥群進入台灣海峽做準備。美日在事後除了繼續喧囂之外估計不會冒險讓局勢升級。中共應該繼續突顯它們欺善怕惡的老毛病，大膽地在輿論領域暴露其陰謀，鞏固大多數國家心中早已存在的，美國在類似情況下只會始亂終棄的印象。

解放軍在台灣周圍的軍事行動顯然比1996年的導彈危機更為嚴峻，但美軍的反應卻不一樣。相對於當年兩個航母戰鬥群在台灣海峽緊掐着南北出入口，今天的美軍比較「溫順」，為了避免局勢升溫，它取消了原計劃的導彈試驗。情緒看來還是可以管控的，這反映中美軍事實力找到了新的平衡點。從烏克蘭戰爭的戰況看來，對手的實力依然是美軍會否介入戰爭的唯一標準。既然美軍面對的不是中東或北非的小國，美國政客就不至於太過魯莽。不過，俄羅斯在缺乏輿論鋪墊的情況進入烏克蘭，讓自己變得被動，大多數人不會從北約東擴、威脅俄羅斯安全的視域研判它的「特別軍事行動」是否合理。中國在台灣議題上雖然完全具備合法性和合理性，但亦不要低估在軍事衝突之前準備好具說服力的論述，而且要做到有效傳播。國際輿論依然緊握在美國及其盟友手中，要打好這場仗就需要細心籌劃。

通過輿論實戰解除「挨罵」緊箍咒

中國本就擁有國際關係中重要的地緣政治角色，但國際社會對中國的戰略實力還是半信半疑。在特定時期的政治博弈，謹慎是必須的，但亦不可能畏首畏尾。事實上，中美之間正在重構國際格局，如此重大的國際事件怎麼可能靜悄悄地進行？經驗告訴我們，事實或許已經改變，但大多數人都是後知後覺，總是要在發生某些重大事件之後才幡然醒悟。

最近十幾年經濟和輿論力量在國際關係的角色不斷被突顯，它們早就成為「國際秩序」的外衣，繼續遮蔽戰略實力才是主體的事實。美國通過經濟制裁與輿論操控的結合，在實現局部地區的戰略目標上贏得不少優勢，但在面對強大對手時，美軍的死傷已經不符合美國國情，美國政客剩下的只能夠是打嘴仗。近年的中美貿易戰、最近對俄羅斯的經濟制裁成效都不佳，說明經濟戰也不是對誰都有用，這就使美國在應對大國博弈時更依賴輿論戰。中國必須與時俱進，在戰略和經濟實力對比上有了長足的進步之後，是時候通過輿論實戰逐步擺脫「挨駡」的困局，徹底解除這個鎖在頭上的緊箍咒。