01多聲道｜土地房屋討論雖「兒戲」但有用

撰文：01多聲道
出版：更新：

「幫港出聲」早前推出「全民討論解決土地房屋問題」，希望幫助新政府把握輿論，解決最重要的土地和住房問題，引動一批所謂KOL參與討論。到底是KOL的出位言論引人入勝、還是題目本身就令人難以抗拒，一片歌頌聲中，筆者抱住一包花生在觀察和思索。

來稿作者：黃冠麟

習主席所重民生問題　且看特區是否虛應

非常有趣，不同屆期的特區政府提出一個個土地和房屋願景，開發郊野公園、東大嶼都會到日後的「明日大嶼」，每次都激起公眾討論的大水花。近期大事莫過於回歸二十五週年重大慶典，國家主席習近平視察香港時，指出當前香港最大的民心就是盼望生活變得更好，「盼望房子住得更寬敞一些」。新一屆特區政府的回應是「成立公營房屋項目行動工作組」，由黃偉綸財政司副司長領導，督導公屋興建項目，並須在本屆政府上任100日內提交初步加快興建公屋的工作建議。

「百日維新」，形式又像以往虛應故事的慣例，此次成果如何，會否又是零零碎碎，要待時間證明。筆者特別要點明，習主席的重要講話之核心在於以「四個必須」和「四點希望」，囑咐特區政府要良政善治，要「享天下之利者，任天下之患；居天下之樂者，同天下之憂」。

討論與方案屆屆新　最怕新官不管舊事

猶憶去屆特首林鄭月娥任期末段，提出「北部都會區發展策略」，將北區、元朗約共約300平方公里的土地開發，預計會以雙城三圈之計劃發展。現屆特首李家超開宗明義，表示會繼續北部都會區的計劃。作為與洪水橋一站之隔的大西北住戶，李家超將其納入其六大核心政策之中，筆者第一時間預想日後西北一帶的城市規劃勢將大刀闊斧地改變，比如住屋、交通、社區配套，「元天屯」仍然是小區零佈、五臟俱全的方式存在。幻想將來目標容納約250萬人居住，提供65萬個職位的「北都」，以目前已經上車難的「元天屯」西鐵與輕鐵，未來社區與交通需求一定崩潰。

引動思考，如果真要落實「北都」的佈局，一套完整的發展藍圖包括研究新設鐵路路線，用各式交流管道疏導人流的輸入輸出，通達本地甚至連通灣區，正式實現一小時舒適生活圈，是「北都」其中一個能成為都會區的關鍵。如果沒有劃大餅的過程，沒有實現大餅的大毅力，而且沒有政府的一錘定音，所謂的藍圖和願景就只會是空談。

北都未有具體藍圖　討論一再沉淪

如果政府仍沉淪於所謂的「自北都後大嶼」、「先大嶼後北都」的兩難思考，加上無限因循的官僚科層，這些一次又一次提出來的土地討論將會永無止盡。既然這一回又有所謂的辯論，就請來得更轟烈些，一次過就把他論到最盡就好。

且看公屋最新平均輪候時間上升至6.1年，又見未來十年的公屋供應呈現明顯的前輕後重；《長遠房屋策略2021年周年進展報告》亦指「居於不適切居所的住戶已升至12.71萬戶，當中近十萬為劏房戶。在土地房屋問題面前，真有大智慧大毅力去為政保民，正好借此這次討論為《施政報告》打個前站。筆者作為七年劏房專業戶，深明輪候者處身之地肩摩轂擊、四時苦熱、堆案相仍，實經不起這樣苦等。

作者黃冠麟是「學研社」成員、文化工作者。文章的內容僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。

「01觀點」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。

收回高球場建屋才能體現李家超政府的施政價值發展郊野公園不是靈丹妙藥01多聲道｜基建先行倘變滯後工程　覓地起樓多快也徒然
房屋政策
北部都會區
土地供應
土地問題
多聲道
你可能感興趣