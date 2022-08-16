01多聲道｜佩洛西事件後中美台格局產生質變

2022年8月2日晚上，美國眾議院議長佩洛西不顧中國大陸強烈反對訪問台灣。然而，解放軍並沒有如內地網媒事前的估計，對佩洛西的專機進行伴飛、攔截甚至擊落，不但讓佩洛西安全抵台，更讓她第二天安全離開。不過，中國大陸隨後對台灣及美國一連串反制的行動，已令兩岸局勢以至中美關係產生本質上的改變。



來稿作者：林添銘



中美沒有即時攤牌的原因

筆者認為美國政府是次默許佩洛西訪台，並沒有與中國大陸發生軍事衝突的意圖，否則佩洛西的專機就不用繞道而行，避開了解放軍的演習範圍。美方的盤算是藉佩洛西訪台挑戰中國大陸的底線，並把事情的責任推卸於佩洛西的個人決定之上。若中國大陸因此啟動武統台灣，美國就有藉口聯合西方盟國對華實施全面的制裁；反之，若中國大陸選擇忍讓，就成為「紙老虎」，在國際上的聲望將會大減。

然而，北京當局並沒有按照美國白宮的預設來作出回應。解放軍固然不會對佩洛西的專機進行伴飛與攔截，避免擦槍走火，令中美直接爆發軍事衝突。而且，筆者認為中國大陸還未預備好與西方國家經濟上全面脫鉤，因此沒有立即武統台灣，落入美國的圈套，反而是將計就計，讓佩洛西訪台成事，事後中國大陸就能站在道義制高點，有正當理由作出一連串反制的行動，進一步掌握兩岸局勢的主導權。

統一兩岸日程正式開啟

佩洛西離台後，解放軍隨即一連數天分6個戰區封鎖台灣全島進行軍事演習，期間台灣的航運及空運大受影響，而解放軍多枚導彈穿越台灣領空，台海中線已不復存在。解放軍是次的封島演習，主要向台灣傳達2個訊息；

第一，解放軍已牢牢的掌握對台灣的制海權及制空權，若台北當局繼續挑戰北京的紅線，大規模的圍島軍演將會常態化；

第二，解放軍有能力阻止美日聯軍介入台海，在封島期間美日聯軍也不敢有所行動，美國及日本護台的承諾是口惠而實不至。

除了封島軍演之外，大陸也對台灣實施經濟制裁，包括禁止向台灣出口天然砂，禁止進口台灣的百多種食品，懲戒「台灣民主基金」、「國際合作發展基金會」兩家「台獨」機構，並制裁四家捐款台企。透過以上的制裁，也向台灣傳達2個訊息；

第一，台灣商人不能再一邊支持台獨勢力，一邊又賺大陸的錢；

第二，台灣的經濟離不開對大陸的依賴，若台灣繼續支持台獨勢力，大陸的經濟制裁將會陸續有來，台灣的經濟民生將會面臨衰退。

在民進黨執政的底下，台灣的教育及媒體已經在島內形成去中國化的意識形態氛圍，在認知作戰上過去大陸處於被動。但今後，大陸會透過軍事包圍及經濟制裁的組合拳，讓台灣民眾產生對現實上的認知，就是「美國不可靠，台灣經濟要靠大陸」，而這種攻心策略已取得初步的成效。

根據「YAHOO奇摩」8月3日起針對佩洛西訪台效應發起網絡民調，有高達75.7%人對美國協助防衛台灣的決心表示完全沒信心及不太有信心；認為兩岸關係非常不安全及不太安全，高達70.8%；對大陸「商攻武嚇」非常擔心及有點擔心為67.8%。

在8月10日，國台辦、國新辦聯合發表《台灣問題與新時代中國統一事業》白皮書，雖然大陸仍強調「和平統一，一國兩制」是兩岸統一的基本方針。然而，相對1993年及2000年的白皮書，今次的白皮書沒有提及兩岸統一後的具體安排，如考慮統一後台灣保留軍隊，大陸不派行政人員到台灣等，反而更提及民進黨是兩岸統一的障礙。北京在這敏感的時刻發表白皮書，無疑是要告訴台灣民眾以下3個訊息：

第一，北京對民進黨已不存幻想，並視為鬥爭的對象，現在只期望台灣民眾能作出正確的選擇；

第二，統一兩岸已提上北京的日程，台灣餘下的最佳選項是在「和平統一，一國兩制」的框架下與北京重啟對話，爭取最大的利益；

第三，若台灣民眾繼續選擇支持台獨及外國勢力，只會迎來武統，甚至對武統後的治理安排也將失去話語權。

中美僅餘合作蕩然無存

中國外交部於8月5日宣布制裁佩洛西及其直系親屬，並宣布對美國採取反制措施，取消或暫停以下八項合作：

一、取消安排中美兩軍戰區領導通話。

二、取消中美國防部工作會晤。

三、取消中美海上軍事安全磋商機制會議。

四、暫停中美非法移民遣返合作。

五、暫停中美刑事司法協助合作。

六、暫停中美打擊跨國犯罪合作。

七、暫停中美禁毒合作。

八、暫停中美氣候變化商談。

以上頭三項是取消了中美軍方的對話機制，對美國的軍事戰略是一大衝擊。美國一直希望維持她在台海及南海地區的軍事影響力，可以隨時對中國作出軍事挑釁，但美軍卻害怕與解放軍擦槍走火，發生正面的衝突，因此美軍與解放軍建立的對話機制，就是為了摸底，在事前確認解放軍不會作出迎面還擊，然後就能無所顧忌作出軍事行動。筆者估計，是次佩洛西能夠安全抵台與離台，也是中美軍方事前已達成的默契，兩軍軍機不會互相挑釁。

然而，現在，中美軍方的對話機制已經取消，今後美軍難以知道解放軍行動的虛實，美軍若貿然干預解放軍的行動，將會面臨被迎面還擊的風險，因此，日後美軍在台海以至南海的行動將會有所顧忌；反之，由於解放軍對美軍的震懾力提升，日後就更能自由地在台海以至南海宣示主權。

另外，暫停中美氣候變化商談是對拜登政府又一重大打擊。拜登上任後其中一項外交的功績就是重返全球氣候變化合作的平台，而這個平台中國的配合是必不可少。中國自身一直致力推動綠化，開發新能源，逐步實現碳中和的目標，與美國在氣候變化議題的合作，其實是給美國面子，尊重美國在國際事務上的領導地位。然而，在佩洛西訪台一事，美國既然不再尊重中國的國家主權及領土完整，中國也不會再尊重美國在國際事務上的領導地位，乾脆暫停中美氣候變化商談。

在外交上，中國在亞太國家成功爭取了道義制高點，絕大多數亞太國家都表示支持一中政策，連美國在亞太地區的盟友，也產生動搖：印度選擇了沉默，新西蘭表示支持一中政策，南韓總統拒絕接見佩洛西；在亞太地區只有日本和澳洲發表聲明讉責大陸在台海的軍演，美國在亞太地區陷入前所未見的孤立局面。

中美台可能的再反制

面對中國一連續的軍演及反制，美國除了與盟國發表聲明讉責之外，似乎一時之間沒有實際行動去回應。但筆者估計，美國在東南亞的軍力將會重新部署，增加聯合軍演，與解放軍形成對峙的局面，也會增加對台灣的軍售，提供更多更先進的武器，讓台灣產生美國仍然可靠的假象，因此放膽去進一步挑釁大陸的紅線，迎來大陸武力的統一，屆時，即使解放軍採取傷害較少圍而不攻的迫降戰略，美國仍然有藉口連同西方盟國對中國大陸全面實施經濟制裁。

面對西方可能臨到的全面制裁，中國大陸勢將加快去美元化的進程，例如加快減持美債、加快上合組織及金磚國家擴員，加大人民幣國際結算支付系統，推動數字人民幣交易等，而中美之間也難再有經貿方面的新合作。

至於台灣當局，在解放軍軍演期間是採取「冷處理」策略，沒有發出警報，島內「舞照跳，奶茶照飲」，媒體的焦點竟放在林智堅的論文抄襲案，企圖轉移視線，粉飾太平。而筆者估計在軍演過後，民進黨當局將採取輿論的反攻戰，加重力道渲染反共的情緒。筆者估計民進黨持續執政的機會較高，即使國民黨重新翻盤，也會走親美路線，島內幾乎只有柯文哲的民眾黨主張與大陸對話。島內和平統一的輿論難以形成，看來武統已進入倒數階段。

作者林添銘曾就讀社會工作，是業餘作家。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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