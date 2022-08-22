01多聲道｜濕地重劃首重生態多樣　宜趁機釋放緩衝區建屋解困

北部都會區計劃出台後，帶來無限憧憬，但香港的房屋問題並不是這樣就解決了。政府未來即使大幅簡化發展程序，要達成區內90萬單位供應量，需時至少十多年，故多管齊下覓地並盡快建成單位的工作，不能停步，而且要加快。



當郊野公園邊陲地帶建屋方案仍膠著，綠化地帶改劃項目不時在城規會遇阻滯，筆者認為政府應特別在面積達1,200公頃的濕地緩衝區（WBA）多動腦筋。當局近日提出要重劃北都區濕地，如可趁這個機會，一併檢討整體濕地規劃，有決心地清走緩衝區內的貨櫃場、荒廢魚塘，並增加當中樓宇地積比，就有望快速增加中短期住屋供應。



來稿作者：袁順圍



環境及生態局謝展寰最近指出一個被不少人忽略了的事實，他明言以往本港保育是「將土地圈出來不准發展」，結果在疏於管理下出現魚塘乾涸、田地荒廢，甚至變成爛地貨櫃場，反而令其保育價值下降。濕地緩衝區正正就是這個情況，當年政府只是簡單隨意地將濕地保育區（WCA）以外的500米範圍，劃為濕地緩衝區，其實部分在保育區或緩衝區內的魚塘現已荒廢多年，甚至長滿外來入侵植物，生態價值成疑；在緩衝區內的魚塘有些更已被填平，淪為露天貨倉。

緩衝區魚塘「無為而治」

1997年完成的「后海灣地區魚塘生態價值研究」報告至今已超過20年，濕地規劃多年沒有檢討，當大部分濕地緩衝區已難以發揮緩衝濕地的作用，閒置枯萎，反映以往的規劃已不合時宜。新一屆政府終於有所「覺悟」，提出重劃北都區濕地，當然是好事，但最好的做法是重新釐定全港濕地邊界及實行現代化有效保育，不要再「無為而治」。

米埔及內后海灣約1,500公頃濕地被列為拉姆薩爾濕地，極具生態價值，政府一直有好好管理，這不應被抹煞，但遍布新界及邊境的濕地緩衝區呢？如當局認為可釋放出來，這1,200公頃的緩衝區地方，比交椅洲人工島填海計劃得出的土地更大，用來建設一個個小社區，配合一些供水、排污基建及巴士網絡，再加上日後港鐵多條新鐵路，中短期的公私營住屋供應目標必可達到。

地積比增至2至3倍效果顯著

不過，釋放濕地緩衝區建屋，要先放寬地積比，另要在生態管理上做功夫，達到發展及保育並存。其實緩衝區以往一直都有建屋，但多數是極低密度，對於房屋短缺的香港，可說是有點浪費，只要將地積比由以往低於1，提升至2至3倍，已可提供大量單位，為本港短期解困。

生態方面，筆者認同謝展寰所講，未來重點應透過恰當「管理生態」，增加物種的「量」和「質」。言下之意，不能只集中保育一樣或兩樣物種，即不應只簡單地說「保留所有魚塘」、「一隻候鳥也不能少」，要著眼提升生物多樣性。需知道濕地保育要有可持續性，就需要積極及有系統管理，要做好管理必須有財政支援，這方面可參考國內及一些外國做法，引入私人企業參與，以提供更大彈性。

城市發展與生態保育的確毋須對立，香港要發展，「快啲上樓、住大啲」一直都是大家的同識，時間不能再磋跎，上任逾50日的特首李家超在中央支持下，外界正期待他強勢地展現其執行力，令發展與保育達到一個平衡雙贏的新水平，這樣才不會讓「告別劏房」僅成為一個口號。

作者袁順圍從事物業管理近十年，曾任職房屋事務主任。文章的內容僅代表作者個人觀點，與香港01無關。



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