01多聲道｜建交30年　中韓關係躊躇不前

今年8月24日是中韓兩國建交30周年。30年來的建交路雖不長，卻也不短。這理應是個里程碑，兩國可以慶祝一番，但疫情下卻無法做到。韓國的疫情近來日增10萬起以上，中國大陸海南省三亞市、浙江義烏、西藏、新疆等地也出席疫情而封城、封區。兩國外長選擇在山東青島而非北京會面，就是考慮疫情因素。這樣安排也有先例，之前王毅邀請東南亞外長、俄羅斯外長等來訪，雙方會面都是避開北京。



來稿作者：陳文坪



韓國外交部長朴振8月4日至5日才出席在柬埔寨金邊舉行的東亞合作系列外長會議，8月8日又風塵僕僕從首爾啟程飛赴中國青島，開啟他就任以來的首次訪華之旅。這是尹錫悅政府5月成立以來首派高官訪華。

中方最在意的是薩德

韓國外長朴振首次訪華，不單是為中韓建交30周年來訪，也是帶著尹錫悅政府的外交政策而來向中方作進一步闡明的。這是因為尹錫悅在競選總統時，一些言論都非常強硬，特別是對朝鮮的政策、部署薩德反導彈系統（THAAD）等，這些行為被外界視為是親美的。

其實，中方不是在意尹錫悅的行為親美，也不是在意韓國新政府對朝鮮態度的強硬；最在意的是，韓國在境內部署薩德反導彈系統。這不單是對抗朝鮮的核挑釁，也是對中方的另一種威脅。由於薩德的X波段雷達探測半徑範圍從800公里至3000公里，而偵測能力可達中國的東北部，不僅能監視朝鮮，也能監視中國大陸。從而威脅了中方安全，侵犯中國的利益，遭到中方政府的強烈反對。

中國國務委員兼外長王毅8月9日在山東青島與樸振會面長達5個多小時。中方新聞稿稱，今年恰逢中韓建交30周年，在歷經風雨洗禮後，中韓關係理應更加成熟、自主和穩定。強調要把握好中韓關係發展大局，堅持獨立自主，不受外界干擾。

「三不」政策是否韓國承諾？

中方外交部發言人汪文斌8月10日主持例行記者會，有記者就薩德反導彈系統問題提問。中方稱已多次向韓方表明關切，韓國政府正式對外作出「三不」的政策宣示。中方重視韓國政府的這一立場，基於雙方的諒解，中韓雙方階段性穩妥處理了「薩德」問題。

不過，韓方外交部隨即聲明，稱已向中方明確表明「薩德三不」並非韓國對中方的承諾或雙方達成的協議，是韓國為應對朝鮮核威脅而採取的自衛性防禦措施，事關韓國安全主權。意即並沒有如中方所稱的「階段性穩妥處理了『薩德』問題」這一事件。

何謂「三不」？即韓國不參與美國的導彈防禦體系、不追加部署「薩德」系統、不加入韓美日軍事聯盟後。這是前任總統文在寅2017年因薩德事件為緩和韓中矛盾，韓方向中方提出「三不原則」。可見，中韓在處理薩德反導彈系統部署方面，顯然各說各話。進一步地說，完全沒有「交集」。

增加薩德反導彈部署是尹錫悅競選總統時的政見之一。如果平壤構成威脅，他將支持實施先發制人的打擊，並呼籲重新部署美國的薩德反導彈系統。而部署這一系統，正是中方最關注的，也是最不想看到的。

韓國外交獨立但對薩德堅定

8月3日，美國眾議院議長佩洛西到訪韓國，而韓國外長朴振于當天下午啟程赴柬埔寨出席東盟與韓中日外長會議。不知是否刻意避開？還是真的公務忙碌？無法與佩洛西會面而引起諸多揣測。中方官方媒體的解讀是韓國新政府有意與美方「疏遠」，體現尹錫悅政府的獨立、外交政策。

如果說韓方在佩洛西到訪時，總統尹錫悅、外長朴振「避見」她是想體現韓國的獨立自主的外交方針的話，那麼，尹錫悅政府首次派外長到中國訪問，拒絕承認上一任政府在薩德方面的「三不」承諾，還以韓國為應對朝鮮核威脅而採取的「自衛性防禦措施，事關韓國安全主權」為由反駁中方的說詞，也說明韓國新一任政府在「自我防衛、國家安全」上也擺出強硬立場，也沒有妥協的餘地。可見，韓國敢向美國說「不」，同樣也會向中方說「不」。

朴振在訪華時對王毅說，「薩德問題的討論不利於韓中關係的發展，它並不是韓中關係的全部，也不應成為全部」。這正好說明韓國在薩德問題上堅定的立場。

俄羅斯入侵烏克蘭引發的一系列危機，朝鮮不斷試射導彈給東北亞地區的衝擊，都在在說明了各種自我防衛的重要性。就在8月19日，朝鮮領導人金正恩胞妹、勞動黨副部長金與正說，韓國總統尹錫悅提出的對朝政策路線圖的「大膽構想」，「愚蠢至極」，朝方不會理睬。這進一步說明朝鮮不可能棄核。俄烏戰爭帶出的啟示讓韓國更加「堅信」，薩德可多一層的防衛。

中方如要韓方必須處理「薩德」問題，看來兩國關係只會繼續徘徊，躊躇不前。

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、中港台等地的政治時事和經濟民生。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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