「共創明Teen計劃」是主菜還是頭盤？

政務司司長陳國基在周一（22日）公布「共創明Teen計劃」，對象為2,000名中一至中三基層學生。項目包括師友配對、機構參觀、一萬元資金支援、基礎訓練和團體活動，焦點在於徵集得到精英運動員做星級導師以及空中暢遊。



司長作為領導「弱勢社群學生擺脫跨代貧窮行動小組」，而且在記者會上提及這個計劃是落實李家超政綱中的「推行解決跨代貧窮的試驗計劃」，我們對計劃的評價必然在於它跟實現擺脫跨代貧窮的目標有多遠。

友師互動、技能課程等對受惠學生前途有一定幫助，例如學生在工作影子活動體驗其嚮往的職業，助其立定志向，埋下改變的種子。但餐湯本身也要足料，包括政府要嚴選友師，亦要鼓勵師友之間在一年期計劃後保持聯繫，到學生數年後學有所成，成為友師工作機構的實習或正式員工，就可從努力改善家庭生活。

陳國基指，計劃會先揀選2000名初中學生，只要他們屬於弱勢社群、尤其是居於劏房，向他們資助10000元，安排「友師」理財及規劃人生。(梁鵬威攝)

只為部份顧客提供了餐湯

然而，相比起萬計貧窮兒童和青少年，首批2,000學生是杯水車薪。我們不妨用餐廳廚師來做比喻解決跨代貧窮：現時廚師只是為部分顧客烹調了餐湯，並不能幫助顧客真正「醫肚」。跨代貧窮境況固然體現在個人，即學生長大成人後未能超越其父母輩的社會階層，但脫貧不成的原因不全然是個人因素，社會經濟制度不能忽視。這包括教育選擇少，以致學生未能擁一技之長擇業，或者是青年起薪點低，或者是劏房租金吃掉家庭主要收入等。

陳國基在記者會中提及，有很多現在很成功的人士出身貧窮，成功是因為懂得努力，所以要教導學員這件事。這段話多少帶出司長把貧窮個人化，真象較他想的複雜得多。解決跨代貧窮不只是改變學生人生觀這麼簡單，是整個家庭的事，縱然這計劃已要求家長一同參與評估和促進親子溝通技巧的講座，但很多時候兩代溝通不良是果，因是家庭長期問題，例如家人有病患，人口較多而疏於照顧，或者父母工作不順而遷怒於子女。

政府於2008年4月成立兒童發展基金，非政府機構和學校可申請撥款營辦計劃，支援來自弱勢社群的兒童發展。（資料圖片）

擺脫跨代貧窮涉及制度因素

正如廚師提供了餐湯過後，應該要有更多菜式在後頭，政府也應該牽頭帶領學校、社福機構和友師合作處理家庭需要，例如轉介醫藥援助、廉價託兒服務或者是助父母尋找工作，透過改善家庭狀況，讓學生可以放下憂慮學習，探索志趣。否則一年之後，不少受助學生的生活將打回原形，加上制度環境未改，失落感會更大。

若論擺脫跨代貧窮的主菜，那就是教育、房屋、社福和勞工政策。政府應該增加職業專才教育，大學承認更多技能為本的課程和考試，廣建公屋，提升最低工資等。顯而易見，這不是師友和學習課程層面，或者是一次空中暢遊可以處理的。

相信「共創明Teen計劃」不會是行動小組的唯一工作，但政府之後會有什麼板斧讓弱勢社群學生擺脫跨代貧窮？政府在周一的記者會沒有交代，猶如前文提及那位只弄了餐湯的廚師般。跨代貧窮既有個人因素，但個人因素也離不開家庭和制度因素。如果到了施政報告也不見到主菜推出，那不但顧客會拍案離場，貧窮也只會代代複製。