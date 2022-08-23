「共創明Teen計劃」是主菜還是頭盤？

撰文：湯文詩
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政務司司長陳國基在周一（22日）公布「共創明Teen計劃」，對象為2,000名中一至中三基層學生。項目包括師友配對、機構參觀、一萬元資金支援、基礎訓練和團體活動，焦點在於徵集得到精英運動員做星級導師以及空中暢遊。

司長作為領導「弱勢社群學生擺脫跨代貧窮行動小組」，而且在記者會上提及這個計劃是落實李家超政綱中的「推行解決跨代貧窮的試驗計劃」，我們對計劃的評價必然在於它跟實現擺脫跨代貧窮的目標有多遠。

友師互動、技能課程等對受惠學生前途有一定幫助，例如學生在工作影子活動體驗其嚮往的職業，助其立定志向，埋下改變的種子。但餐湯本身也要足料，包括政府要嚴選友師，亦要鼓勵師友之間在一年期計劃後保持聯繫，到學生數年後學有所成，成為友師工作機構的實習或正式員工，就可從努力改善家庭生活。

陳國基指，計劃會先揀選2000名初中學生，只要他們屬於弱勢社群、尤其是居於劏房，向他們資助10000元，安排「友師」理財及規劃人生。(梁鵬威攝)

只為部份顧客提供了餐湯

然而，相比起萬計貧窮兒童和青少年，首批2,000學生是杯水車薪。我們不妨用餐廳廚師來做比喻解決跨代貧窮：現時廚師只是為部分顧客烹調了餐湯，並不能幫助顧客真正「醫肚」。跨代貧窮境況固然體現在個人，即學生長大成人後未能超越其父母輩的社會階層，但脫貧不成的原因不全然是個人因素，社會經濟制度不能忽視。這包括教育選擇少，以致學生未能擁一技之長擇業，或者是青年起薪點低，或者是劏房租金吃掉家庭主要收入等。

陳國基在記者會中提及，有很多現在很成功的人士出身貧窮，成功是因為懂得努力，所以要教導學員這件事。這段話多少帶出司長把貧窮個人化，真象較他想的複雜得多。解決跨代貧窮不只是改變學生人生觀這麼簡單，是整個家庭的事，縱然這計劃已要求家長一同參與評估和促進親子溝通技巧的講座，但很多時候兩代溝通不良是果，因是家庭長期問題，例如家人有病患，人口較多而疏於照顧，或者父母工作不順而遷怒於子女。

政府於2008年4月成立兒童發展基金，非政府機構和學校可申請撥款營辦計劃，支援來自弱勢社群的兒童發展。（資料圖片）

擺脫跨代貧窮涉及制度因素

正如廚師提供了餐湯過後，應該要有更多菜式在後頭，政府也應該牽頭帶領學校、社福機構和友師合作處理家庭需要，例如轉介醫藥援助、廉價託兒服務或者是助父母尋找工作，透過改善家庭狀況，讓學生可以放下憂慮學習，探索志趣。否則一年之後，不少受助學生的生活將打回原形，加上制度環境未改，失落感會更大。

若論擺脫跨代貧窮的主菜，那就是教育、房屋、社福和勞工政策。政府應該增加職業專才教育，大學承認更多技能為本的課程和考試，廣建公屋，提升最低工資等。顯而易見，這不是師友和學習課程層面，或者是一次空中暢遊可以處理的。

相信「共創明Teen計劃」不會是行動小組的唯一工作，但政府之後會有什麼板斧讓弱勢社群學生擺脫跨代貧窮？政府在周一的記者會沒有交代，猶如前文提及那位只弄了餐湯的廚師般。跨代貧窮既有個人因素，但個人因素也離不開家庭和制度因素。如果到了施政報告也不見到主菜推出，那不但顧客會拍案離場，貧窮也只會代代複製。

解決跨代貧窮的見樹與見林跨屆政府也解決不了的跨代貧窮打擊衞生黑點重要　打破部門固化藩籬更重要
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