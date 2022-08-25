01多聲道｜地區行政改革需實踐「民有所呼，我有所應」

香港特區的地區行政改革勢在必行。最近，輿論上也流傳了不同的方案，尤其是涉及區議會的改變，最為媒體關注。筆者並非想討論區議會的變革方案，而是想從經驗上提出一些問題，與大家交流。地區行政改革方案，不應只有區議會一個環節，還包括意見收集渠道，地區層面的不同部門之間的協調，下情上達及上情下達的機制，以至鼓勵民眾參與地區等事務。筆者認為，地區行政改革的根本就是以「民」為中心，就是將習主席在七一講話當中的「民有所呼，我有所應」落到實處。



筆者曾是區議員，偶爾，仍會收到街坊的來電或短訊，也會盡力為之排憂解難。有一天，有位街坊傳來訊息，查詢報稅的問題，我耐心地解答直至她明瞭，最後她仍輕輕地懇請：「我不懂得填，能否幫忙填寫？」之後，我幫她解決了。過去有地區辦事處時，我和同事們每天接觸街坊，無論是什麼勞心事、煩心事、瑣事和難事，我們總會抱著「想市民之所想，急市民之急」的信念服務他人，正是實踐「民有所呼，我有所應」。

建立基層網絡 促進官民溝通

要實現「民心回歸」，必然從地區做起。因此，地區行政改革，既要從高處為民著想，也需從細處為民解難，持之以恒地建立起一個長效機制。筆者理解「民有所呼，我有所應」蘊含了地區行政改革時要思考的四個層面。

一，民眾可以在哪裏發聲？「民有所呼」的相關社情民意，事無巨細，需要有渠道和平台收集。如何確保這些渠道和平台，能夠門常開並有效運作？

二，民眾日常求助，能否盡快解決？為民解憂，需求助有門。為民辦事，有些是即時性的，例如填寫各種表格，解答政府政策，分流個案至不同部門等。如何保證有便民的場所及其貼心的運作？

三，社情民意如何實現下情上達？暢通「民有所呼」到「我有所應」之間的通道。如何保證社情民意上傳的機制暢通無阻，而且能準確傳給相關部門及負責人？

四，政府能否精準回應社情民意？「我有所應」，需要政府給予回應，甚至是一些決策或舉措。如何保證政府的決策和舉措是接地氣的，及有上情下達的反饋機制？

最後，地區行政改革目的就是要在居民與政府之間建立一座通暢的連心橋，地區行政隊伍的建設決定了連心橋的成敗。地區行政隊伍必須是堅定的愛國者，能主動維護國家主權、安全、發展利益；主動建立基層的聯繫網絡，收集民意、跟進個案、解決疑難、促進官民溝通管道暢通，發揮橋樑作用。無論日後是否改變區議會，筆者認為過去行之有效的機制不能全然拋棄，任何的改革都有其文化屬性，去蕪存菁，吸收不同地區治理的模式的長處，方能行穩致遠。

作者黃冰芬是註冊社工，原沙田區議員，現任民建聯執行委員會委員、香港再出發大聯盟總主任。文章的內容僅代表作者個人觀點，與香港01無關。



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