01論壇．季霆剛｜大陸幫台灣清理詐騙遺毒

台灣行政當局之首蘇貞昌7月份出席「新世代打擊詐欺策略行動綱領」說明記者會，在當日蘇貞昌宣布撥款14億元協助警方增添更多機具設備，成立「打詐隊」，一同向詐騙集團宣戰。台警政署亦啟動首波為期12天之「同步打擊詐欺專案行動」，聲稱「共計查獲詐欺集團408團」。



台灣行政當局成立「打詐隊」不夠一個月，蘇貞昌「激昂」打撃欺詐之言言猶在耳，台灣當局的宣傳口號泡沫就旋即爆破。當地網紅和媒體紛紛爆出台灣人被高薪誘騙到柬埔寨、緬甸等東南亞國家「淘金」之慘狀，台青被人勒詐禁錮驚心動魄的情節，詐騙風暴愈演愈烈，而且愈深入調查，愈發現部份案件與台灣黑幫大有關連。

多個台媒21日報道指，據台灣警方掌握的情報顯示，黑幫竹聯幫在柬埔寨當地的詐騙集團幕後首腦是一名綽號叫「龍哥」的大老，台灣人被招攬到當地工作，幾乎都是「龍哥」在操盤。報道又稱，「龍哥」行事低調，這幾年長居柬埔寨，在當地很有影響力，台灣人在柬埔寨被拘禁是否能獲釋，都由他說了算。

日前負責台灣外事的吳釗燮則稱，柬埔寨跨國人蛇詐騙這件事，是中國大陸「一帶一路政策的遺毒」。柬埔寨跨國人蛇詐騙存在已久，台灣成立所謂「打詐隊」是打了什麼詐騙案，竟對跨國人蛇詐騙毫不知情、毫無動作，台灣行政當局還糜費14億台幣是如同白費嗎？

內地嚴打詐騙 台淪灰色地帶

被大陸當局標籤為頑固「台獨」分子的吳釗燮應甚少關注大陸的法制、警政新聞。2021年，大陸公安部強力推進源頭管控和教育勸返等工作，從境外教育勸返涉詐人員21萬名。

本年4月中國就打擊治理電信網路詐騙犯罪工作進展情況舉行發佈會公安部副部長杜航偉4月份表示，公安部將加大對境外涉詐人員教育勸返力度，全面落實出境管控措施，全環節大幅壓減出境作案人員。 6月，十三屆全國人大常委會第三十五次會議對反電信網路詐騙法草案二審稿進行分組審議，該法甚至擬規定因從事電詐受刑罰人員最高可處三年不准出境，可見中國打擊詐欺案力度之大。

大陸當局從源頭，即詐騙人員出境方面強勢作出措施，加快審案結案，重罰詐騙犯。反觀台灣當局多次輕判從境外回國的詐騙犯，大部份案件多數僅判處易科罰金或緩刑。2016年台灣選舉後，民進黨再次上台。在民進黨惡意播弄和謀「獨」下，兩岸關係就此惡化，兩岸簽訂的《共打協議》逐漸變得如同虛設。有了台灣地區成為詐騙犯的灰色地區，跨國詐騙集團主謀更為猖獗、更為有恃無恐。

總括而言，詐騙三十多年前在台灣而起，台灣沒有以法制之、防之、反而因兩岸關係處處刁難，民進黨等同在台灣形造了詐騙犯的「保護傘」，詐騙禍害之烈令台灣人身受其害。

吳釗燮稱是中國大陸「一帶一路政策的遺毒」，其實早在2000年左右台藉詐騙犯因大陸重擊詐騙罪行而遷至東南亞，東南亞各國警方多次逮捕台藉犯人。其中以2010 年 12 月的菲律賓案最為注目。當時菲律賓與中國大陸在馬尼拉逮捕跨國詐欺嫌犯多人（其中台籍 14 名），隨後亦有肯尼亞案，涉案台藉犯人亦有多人。

「一帶一路」是由中國在2013年9月提出，2013年之前台藉詐騙犯已在各國猖獗，而且還台籍詐騙機房流竄美國等非「一帶一路」的國家和地區企圖欺詐大陸和台灣民眾，甚至明目張膽地在美國加州設立詐騙機房。吳釗燮諉過於人的說法如同詐騙，民進黨當局的說辭亦成了詐騙共犯。

事實上，中國大陸跨部跨境的強勢出擊，是有效防杜詐騙案方法。應是大陸毋枉毋縱、正色直繩，正在幫台灣清理詐騙的遺毒，代台灣嚴懲犯罪分子，民進黨應感到羞愧、應覺得愧對千千萬萬的台灣人才是。

作者季霆剛是深圳大學港澳及國際問題研究中心兼任研究員、全國港澳研究會會員。文章的內容僅代表作者個人觀點，與香港01無關。



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