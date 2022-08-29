01論壇．伍于祺｜發展芯片產業 人才不可或缺

中央政府大力推動創科發展，香港行政長官李家超亦指非常重視香港的創科發展，矢言會身體力行支持創科，正如中聯辦副主任譚鐵牛所說，感覺李家超「天天在參加創科活動」。



然而，打開報章，依舊是市民領取消費券時問題多多，如個人資料被盜用，消費券款額轉至騙徒的八達通，或經Tap & Go領取消費券後無法使用增值功能等；安心出行則沒有「轉碼」或轉藍碼後未能進入處所。作為業界人士，不禁汗顏，當局連現有科技尚且未能善用，又如何談得上推動創新科技？



來稿作者：伍于祺



美國總統拜登於8月9日正式簽署《芯片和科技法案》，鼓勵芯片業界回到美國本土製造，並禁止業界投資中國28納米以下的製程技術。中國是世界第一芯片產品消費大國，而且非常依賴進口，根據中國海關總署的數據，2021年中國進口了4,000億美元的芯片，約為全球的三分之二。半導體調研機構IC Insights的資料亦顯示，2021年中國製造的半導體價值為312億美元，而整個中國的芯片消費市場為1,865億美元，自給率僅16.7%。由此可見，《芯片法案》無可避免會為中國帶來影響，包括面對高端芯片供應量減少，依靠先進芯片生產的行業，如電動汽車、手機等電子企業，亦會因缺乏先進芯片而減產，衝擊盈利。當務之急是研發芯片，減低對外國技術的依賴。

6月30日，國家主席習近平在林鄭月娥陪同下參觀科學園。（政府新聞處圖片）

香港起步不算遲 人才爭奪戰遜色

中國早已察覺到芯片這類「卡脖子」技術會影響國家發展，「十四五」規劃表明加快佈局人工智能、量子信息、集成電路、空天信息、類腦計算、神經芯片等前沿性技術，亦肯定了對這個問題的重視。筆者認為，在「十四五」中肩負建設國際創新科技中心的香港，應該把握《芯片法案》帶來的機遇，提升芯片設計水平，助力國家解決芯片供應問題。

提起創科，身邊總有人說香港創科起步遲、投放資源不足云云。香港早於1998年便設立「創新科技委員會」，更邀得已故田長霖教授擔任主席，先後提交了兩份報告，促成50億元的創新及科技基金及科學園的落成，為香港的創科發展勾劃出藍圖，不可謂不早。資金方面，上屆特區政府數年間投資超過1,500億元推動創科，成立了InnoHK創新香港研發平台。受惠於北部都會區發展策略，港深創科園與落馬洲／新田一帶將整合為新田科技城，連同流浮山可提供約240公頃與創科相關的土地。既然香港不乏藍圖、資金和土地，要突破創科發展的樽頸位，關鍵在於政府提供的政策和措施。

最近李家超在公開場合表示，香港要著力發展創科，要向全球「搶」人才。全球的創科人才爭奪戰數年前已展開，美國、澳洲、加拿大、日本、新加坡等國，通過友善入境政策吸引創科人才，例如降低工作簽證和永久居留權的門檻；以色列為初創提供所需資金高達85%的資助；深圳則提供高額的專項資助和住房補貼吸引頂尖人才落戶。反觀香港租金高昂、創科資助審批門檻高，近年因應新冠肺炎疫情而提高的入境和防疫要求，更令海外人才卻步。

STEM教育未足培訓創科人才

本地人才方面，特區政府在2015年的《施政報告》中首次提出推動STEM教育，其中一個目的是應對經濟、科技等發展。推行六年以來，STEM充其量只是培養學生對科學產生興趣，年輕人看不到投身創科的前景，從早前中學文憑試放榜，狀元們大多報讀醫科即可見一斑。參考外國例子，學生在美國的大學修畢與科學相關的學科後，會到科技公司實習並從事科研的工作；印度則不斷增加研究經費，將科研人員的成果商品化，香港如果能做到這些，會不會扭轉年輕精英重醫科、輕創科的觀念？

環顧國內外，一河之隔的深圳，不僅擁有完善的創科硬件製造鏈、專業的研發團隊及企業資源，在知識產權及融資等政策亦逐漸跟香港看齊，區內更匯集騰訊、華為等多間蜚聲國際的科技巨企。國外有三藩市灣區，以蘋果、谷歌、Meta科網巨頭為代表的高科技企業迅猛發展，並孕育出數以千計的初創公司。香港要建設為國際創新科技中心，不可錯失發展芯片產業，同時配合具競爭力的措施「搶」人才。

作者伍于祺是香港互聯網協會主席，是工程博士及工程師。文章的內容僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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