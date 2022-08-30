01多聲道｜李顯龍為新加坡勾勒建設願景

8月21日，星國李顯龍總理在國慶群眾大會發表扣人心弦的演講。這也是自2020年冠病肆虐以來，主辦方再次舉行實體的國慶群眾大會。從電視轉播畫面來看，會議地點的宏茂橋工藝教育中區學院禮堂座無虛席。對李顯龍的演講內容，許多生活在星國的人深有體會，也感同身受；現場與會者在聽到動人故事時，也爆出熱烈掌聲。



來稿作者：陳文坪



每年的國慶群眾大會，是星國總理演講的重頭戲；是政府為人民勾勒出下個階段發展戰略目標的願景。李顯龍今年演講的內容雖提到「政府將廢除刑事法典第377A節條文不再把男性之間性行為列為違法」而引起媒體、坊間對此議題的熱議，多位部長也在日前接受媒體訪問時，毫不猶豫加以說明並表明政府的立場，維護我國的婚姻、家庭價值觀不會因廢除377A條文而改變。

李顯龍重點在未來發展

政府將廢除377A條文這一「插曲」，看似成了本次群眾大會的主要議題，其實不然。對大多數星國人民來說，並沒有影響李顯龍在國慶群眾大會為國人勾勒出星國下一階段發展願景的關注。與國家的發展願景相比，刑事法典377A條文的存廢，並不會影響國人的生活。政府/部長已多次表明，對男女婚姻組成家庭這一自然的結合是政府制定政策的準則。星國人民更關注此次國慶群眾大會李顯龍對星國未來發展所提出的「宏偉目標」。

今年的演講「中心點」是後疫情的國家發展與建設。即政府重啟因冠病滯後二年的樟宜機場第五搭客大廈（T5）工程、持續投入大士港口（Tuas Port）建設、以及巴耶利峇空軍基地在2030年搬遷至樟宜東，騰出約800公頃土地，未來重新發展為新鎮的總體規劃。除此之外，政府之前宣佈的裕廊湖區、南部瀕水區、登加新鎮等等區域也會持續建設。可見，政府對未來的發展已運籌帷幄，提上日程之中。這些發展，對星國經濟、人民就業、美麗家園、下一代福祉都是重要的一環。

李顯龍總理在群眾大會也詳細說明星國在對抗冠病疫情取得的成果。他說，「我國成功降低冠病死亡率的關鍵，是社會的高度信任」。 他也提到不久後除了一些特地地方如醫院、診療所、老人院、乘坐公共交通等須戴口罩外，其它地方不強制戴口罩（筆者注：抗疫領導小組已宣佈從8月29日實行免戴口罩新措施）。這說明星國在對抗冠病戰勝疫情所取得的另一個里程碑。

這是因為星國政府推行的各項防疫措施得到人民大力支持與配合。8月29日起免戴口罩是星國在抗疫方面的成就。星國4月1日開放國門，初期一部分人民還是有疑問的，心中也有不快。但數月後，疫情沒有出現大量反彈，而且還完全處在可控範圍，讓星國逐步走出冠病籠罩下的陰霾，走向後疫情新常態生活。這一點，星國政府做事透明、果斷，措施得力。相信人民今後會更加信任政府。

李顯龍在國慶群眾大會演講中，大膽勾勒我國未來城市的面貌，甚至一個更綠化的新加坡。這是值得星國人民期待的。他也說，在2030年代中竣工後，T5不僅能向全世界展示新加坡的面貌，鞏固星國作為全球航空中心的地位，也會是星國人民引以為傲及享受的地方。

前人種樹才能後人乘涼

回顧2019年，李顯龍也在當年國慶群眾大會上提出「百年後新加坡將面對或出現的問題，那就是氣候變化，導致海平面上升，星國許多低窪地帶都將被海水淹沒的解決方案」。他在演講中分析了過去100年來極端氣候的不斷改變。隨著海平面的升高，地處海拔與海平面相差無幾的國家/地區的陸地，將面對生活在「水深」之中的嚴重問題。而星國是個島國，四面環海，在面對極端氣候的變幻莫測，也難以倖免。

李顯龍提出，政府正探討以填海方式從濱海東至樟宜造小島，與不同堤壩連接，形成蓄水池防洪。預計在未來100年，政府將投入至少1000億元應對海平面上升給我國造成的威脅。

負責任的政府對國家中長期規劃與建設，總是推成出新，不讓國家的發展落下。這體現出政治領導人的高瞻遠矚，魄力與毅力。這與新加坡開埠200年來先輩們刻苦耐勞、堅毅不拔、勇於開拓、積極向上的精神是一脈相承的。這也是母族價值觀「前人種樹，後人乘涼」的高尚美德，為子孫後代繼續開拓福祉、創造更美好生活的嚮往。

俄烏戰事遲遲未了，中美兩強對峙持續，這給世局增添了變數。面對國際局勢的不斷演變，星國人民必須團結一起，擰成一股堅如磐石的力量，攜手向前齊邁進，共創與守護美好的新加坡家園。其實，後疫情時代，香港要繼續保有國際城市地位，也需要港人的團結力量、拓展精神、向前看的銳利眼光。

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、中港台等地的政治時事和經濟民生。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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