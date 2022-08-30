01多聲道｜俄烏衝突升級的隱憂

俄烏戰爭持續已經半年，戰況仍處於膠著狀態，漸漸不再成為國際新聞的焦點。然而，在8月份發生了一連串可能令局勢升級的事件。



來稿作者：林添銘



首先，烏克蘭扎波羅熱核電廠周邊地區持續受到炮擊，俄烏雙方互相指責是對方所為。筆者從行事動機來推斷，俄軍沒有理由炮擊核電廠。一來，扎波羅熱核電廠早在3月已落入俄軍的控制之下，俄軍沒有理由攻擊自己的佔領區。再說，即使如澤連斯基所說俄羅斯要對歐洲產生核威脅，但俄羅斯本身是核大國，普京也早揚言若北約參與俄烏戰爭就會動用核武，根本用不著炮擊核電廠。因此，筆者不排除事實正如俄羅斯所說，是烏克蘭炮擊核電廠然後嫁禍俄羅斯。

另一件震撼的事件是俄羅斯地緣政治學者杜金的女兒杜金娜在8月20日死於汽車爆炸，俄當局公布疑犯是一名名為「Natalya Vovk」的烏克蘭公民，事發後已逃往愛沙尼亞，指控烏克蘭特工部門是幕後黑手，但烏方否認相關指控，反指事件是俄羅斯國內權力鬥爭的結果。

另一方面，現時身處基輔的俄羅斯杜馬反對派前議員波諾馬列夫則稱事件是俄國內部反普京地下組織「國民共和軍」所為，卻沒有為此宣稱提出任何證據。

對於杜金娜一案，美國的態度十分模糊。美國國務院發言人普賴斯表明，美國反對任何針對平民的攻擊，無論這是在基輔，還是在莫斯科，「此原則全球通用」。

以上的各種說法，雖難以百分百得到印證，但筆者認為烏克蘭的嫌疑是難以洗脫，若烏克蘭真的與杜金娜一案無關，美國理應是附和烏克蘭的說法，不太可能會發表如此模糊的聲明。

然而，若烏克蘭在炮擊扎波羅熱核電廠及杜金娜一案中都有嫌疑，那麼，烏克蘭的行事動機是什麼？

疑威迫歐洲持續援助

在7月，歐洲最大的6個國家（英、法、德、意大利、西班牙及波蘭）已沒有向烏克蘭提供任何援助。據美國《華爾街日報》8月12日報道，烏克蘭財政部長表示，由於軍事開支和稅收收入之間的差距不斷擴大，以及西方援助資金流入緩慢，烏克蘭在支付士兵工資、購買武器和彈藥方面遇到困難，不得不依靠印鈔來解決問題。

有見及此，烏克蘭可能希望令俄烏衝突升級，威迫歐洲繼續提供支援。例如，炮擊扎波羅熱核電廠，核幅射有機會外洩，歐洲也會受到波及，從而迫使歐洲不要坐視不管。

另外，烏克蘭可能希望加大挑釁俄羅斯，令俄羅斯加大戰爭規模，使歐洲不得不繼續提供支援。因此，烏克蘭多次炮擊克里米亞及疑暗殺杜金娜，可能都是出於同樣的動機──挑釁俄羅斯作出更激烈的行動以換取歐洲的援助。

可是，面對烏克蘭接二連三的挑釁，俄羅斯卻沒有加大軍事行動，仍繼續採取緩慢推進的戰略。

俄羅斯打持久戰的原因

俄羅斯的戰略是進行消耗戰，第一方耗不下去的必然是烏克蘭，烏克蘭若要與俄羅斯打持久戰，只有持續依賴西方的援助。

而第二方耗不下去的是歐洲，歐洲依賴俄羅斯的能源，現時經濟已陷入困境，無餘力再支援烏克蘭；而入冬後，歐洲的能源需求大增，屆時歐洲很可能會為到是否繼續制裁俄羅斯而陷入分裂。

因此，現在的局勢必然是美國繼續獨力支援烏克蘭，問題是美俄兩國誰能耗到最後。美國現時是透過聯儲局不斷加息來抑制通脹，但不斷加息的結果很可能令到美國的經濟進一步衰退。另外，若11月美國的中期國會選舉共和黨取得參眾兩院的控制權，美國的政治內鬨會加劇，不排除民主共和兩黨會就是否繼續支援烏克蘭而產生分歧。

因此，筆者估計俄羅斯是等待西方世界在經濟最脆弱及政治最分裂的時候，才會對烏克蘭發動總攻勢。這樣的時候必然是在入冬以後，入冬之前俄軍只會保持緩慢的推進。俄軍進行這種戰略，還有另外兩個原因。

第一，烏克蘭在夏季仍於處泥濘期，土地不適宜坦克車大規模的推進；

第二，緩慢的推進是讓美國沒有藉口把戰事升級。原先，美國並沒有向烏克蘭提供遠程打擊導彈，害怕會讓戰事升級。但自從俄軍在頓巴斯地區取得優勢後，美國也顧不得這麼多，向烏克蘭提供海馬斯導彈。因此，若俄羅斯的軍事行動進行得太猛烈，美國為了不輸掉戰爭可能會讓戰事升級，如提供更多更先進的武器，甚至派志願軍參戰，讓戰爭的風險管理失控，邁向核戰邊緣。

烏克蘭或有亡國之憂

俄聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫25日在Telegram上發文，就提出兩種預測：俄羅斯特別軍事行動所有目標都實現，以及烏克蘭發生「軍事政變」後承認俄特別軍事行動的結果。

梅德韋傑夫提到烏克蘭發生「軍事政變」的可能，若基輔當局接下來繼續對俄羅斯作出挑釁，那麼，俄羅斯在合適的時機就會進行報復，「軍事政變」可能就是澤連斯基班子的最終結局。

但話又說回來，若俄羅斯真的在烏克蘭發動「軍事政變」，美國會如何反應？會不會直接參戰把戰事升級？若戰事邁向核戰邊緣，中國會坐視不管，還是設法調解？且繼續觀察事態的發展了。

作者林添銘曾就讀社會工作，是業餘作家。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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