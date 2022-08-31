多聲道｜防疫分級助安心　多針減少檢離日

特首李家超將於10月19日發表首份《施政報告》，香港的確診案最近又再飆升，市民普遍擔心政府又再收緊防疫限制。針對疫情，醫務衞生局日前公布了四項新防疫措施，按着科學實證為本、精準有效的抗疫方針，加強防控，特首李家超出席多場諮詢會也表示在保護好高風險老幼人士、且醫療體系應付到疫情的兩大基礎下，他希望盡量可以給予社會有正常的活動，經濟活動、以及與國際的聯繫！筆者見有消息指他訪粵，與廣東省及深圳市領導討論兩地通關事宜，商討「便利過關到內地」的方案，尋求「可行的措施」。



來稿作者：高松傑



兩年多的抗疫戰，筆者與自己的團隊一直也有與特區政府同行。但感覺一直就是「摸著石頭過河」，防疫措施見招拆招，多似是雜牌軍打杖。防疫措施時緊時鬆，像週期般不斷重複，令經濟大受影響之餘，也令民怨不斷上升。

當疫情暫畤難有絕跡香港的一天，我們經過兩年的實踐及參考了內地的方法，應該已發展了適合香港的套路。筆者認為我們要放下見招拆招的方法，防疫策略應要有所改變，在新一份《施政報告》，筆者建議政府除了繼續增撥資源給各政策局做好防疫抗疫工作、支援受疫情影響的中小企業及基層市民、預留資源購買新款應對新冠口服藥及針對同時針對變種病毒的疫苗外，筆者希望特首李家超在

一）減低重症和死亡人口，避免公立醫院崩潰和犧牲非新冠病人服務；

二）令內地放心，放寬通關不會為內地造成防疫缺口，除去經濟復甦的最重要關卡；

這兩個目標的基礎下，能夠訂出一個「防疫措施」分級制的標準，大概以確診人數分級訂出預計會怎收緊，推行什麼措施。讓公眾清晰了解政府的抗疫制度，令市民能夠自我收斂行為，全民一起為推低確診人數而努力。

另外通關方面，因剛因工作回內地隔離中，深圳疫情，個別地區也實施全域管控，強化社會面管理，以實現社會面動態清零。所以了解到內地憂慮的地方，如果要免隔離檢疫是不切實制的。有見政務司司長陳國基提出「逆向隔離」是一個有建設性及可行的措施。筆者建議港府應與內地統一確認染疫的CT值。另外可以與內地商討，以接種疫苗的針數去劃分檢疫隔離日子，如：4針2+1、3針3+2、2針4+3、1針5+4以及0針7+3等，再配合黄紅碼，多管齊下，免除內地的擔憂之餘，也以免讓香港疫情大量輸入內地。

以上是筆者綜合自己在香港和內地的經驗，只要訂下清晰的標準及程序，相信市民是可以很快適應的，期望特首李家超能夠參考意見制訂《施政報告》，發展出「動態清零」及「與國際接軌」間試行標準的可行性，不「躺平」，能保證疫情控制，同時也能和國際社會接軌。當然，防疫抗疫的參與市民也有很大的責任，大家也要多做幾步，應該全力支持和配合，勤做快測，自己及鼓勵未打針的親友盡快接種疫苗，遵守規例，希望加快築牢整個社會對病毒的防護屏障，只要疫情可以在掌握之內，政府就可以擴大恢復社會及經濟活動。

作者高松傑是香港再出發共同發起人、香港菁英會副主席、網絡紅人工作者協會創會主席、香港陽江青年總會副主席、就是敢言副主席、香港廣東青年總會常務會董。文題為編輯所擬，原題為「施政報告 防疫抗疫及通關建議」。文章純屬作者意見，不代表香港01立場。



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