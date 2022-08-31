01論壇．季霆剛｜從《白皮書》看「和統」與「武統」的張力

國務院台灣事務辦公室、國務院新聞辦公室近日發布《台灣問題與新時代中國統一事業》白皮書，文中強調「不存在「兩個中國」、「一中一台」的問題。」另一個段提及「習馬會」和與國民黨、新黨等的交流，文中表示中共「推動實現1949年以來兩岸領導人首次會晤、直接對話溝通，將兩岸交流互動提升到新高度。」，「推進兩岸政黨黨際交流，與台灣有關政黨、團體和人士就兩岸關系與民族未來開展對話協商」。



來稿作者： 季霆剛



陸委會10日聲明指這份白皮書「通篇充斥一廂情願、罔顧事實的謊言」，國民黨則在白皮書發表後在Facebook表示「中共應尊重中華民國存在的事實，國民黨絕對捍衛中華民國」。與此同時，國民黨副主席夏立言率團赴大陸訪問，擬安排訪問地點包含廈門、廣州等地，除將拜會各地台商外，也或當地台企台青等進行座談會。夏立言在此時訪陸，被民進黨第一時間標籤為「投降」是意料中事，民進黨隨時隨地總有借口對國民黨「扣紅帽」。

即便是非選舉時，民進黨亦不希望由民間、在野黨接棒兩岸交流。民進黨在「論文門」、《數位中介法》、人口販賣至東南亞的事上自招民怨、後知後覺、連番差失，至今尚未罷平，民進黨就企圖以國民黨訪陸來轉移視線，實為司空見慣之政治攻訐。

民進黨回應流於陳腔濫調

在民進黨掌理下的陸委會發言愈來愈機械化，遣辭用句愈加侷限，在回應白皮書時用了「粗糙拙劣的政治操作」、「一貫扯謊的宣傳伎倆」既無內涵，亦無理性的言辭，中共至少能鉅細無遺地以一萬多字羅列在兩岸交流上的工作和興革，舉要治繁地將原則闡明，全皆是惠利邦家的舉措。反之民進黨理屈詞窮只能交出陳腔濫調，連年在兩岸交流上毫無政績、坐昧形勢，使兩岸失望。若是民進黨心存民族大義，對兩岸交流有半點擔當，何需用此種言辭以飾其無為和反常。

7月份民進黨對參與海峽論壇橫加阻攔，甚至出台所謂「三禁令」進行污蔑、攻擊、恐嚇。另一方面，中共總書記習近平當時更就在會前給參加海峽青年論壇的台灣青年回信，誰希望兩岸關係水乳相融，誰希望兩岸同室操戈，不是一清二楚？台北市議會曾要求台北市長柯文哲自行埋單雙城論壇95萬元台幣開銷，反之無濟於兩岸和平的百億軍購要以公費繳納，莫非這是民進黨獨有的「邏輯」？

對台白皮書顯示了中共對天下一統的期望和對台的誠意，但中國人和中共沒可能無了期等待台灣。白皮書是中共有關部門定期撰述出版的權威刊物，按情況每隔數年出版一次，預期下一次出版的刊物會有更詳細的治理框架。隨第三份對台白皮書起跑，對台統戰和軍事上厲兵秣馬的工作步伐將更為密集。

中共對台工作自有節奏

中共可能已將民進黨的下一步以至未來數年的反應全盤計度在內，對白皮書所列撰的統一草圖似乎望之迢迢，但實際上是鑿鑿然直書，對台灣而言有種不及旋踵的緊迫感。外界看來，中共對台工作似是加速，實際上是不緩不急、不溫不冷，外界的力量不能主導統一的節奏，一切都在中共的籌決劈劃中。曉解中國歷史，必知分久必合之理，亦必知遞興遞廢之律，兩岸分治已逾一甲子。台灣當局或許能短暫抗共，民進黨或許能剽掠「中華民國」之名號，但不能抗歷史之規律。

民進黨最為懼怕的就是兩岸交流，兩岸關係和平發展，更多台灣政黨或民眾深悉兩岸交流之惠利，誰會再附會民進黨「抗中保台」之說。所謂害則避之，若知「抗中保台」對台灣的貽害，台灣民眾必對其黨避之若浼。

從大陸由8月初舉行的軍演，已顯示了大陸將整個台海情形格局之控扼、對國際情勢洞悉。風雲變色，時移勢逆，國際如是，兩岸亦如是，民進黨與其細究如何撓阻夏立言、力擋兩岸交流，為何不能比國民黨捷足先登，棄「台獨」、守「一中」與大陸講信修睦、共商國是，使全台安享太平。

作者季霆剛是深圳大學港澳及國際問題研究中心兼任研究員、全國港澳研究會會員。文章的內容僅代表作者個人觀點，與香港01無關。



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