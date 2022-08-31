01論壇．進言廣達｜發展藍色深度遊　重為漁業注入新色彩

受疫情及本港防疫政策影響，出入境停頓下本地旅行社只能力推香港深度遊，焦點都集中在邊境遊、山野遊和幾個本地新興文化場所等。業界固然希望市民支持本地遊，然而夏日炎炎綠色景點限制多，業界及市民大可開發「藍色深度遊」（即與水相關的生活及活動），在香港漁業中開發「新大洋」，長遠為香港的多元化經濟結構作貢獻。



來稿作者：黃進達



香港漁業早於香港開埠之前便已出現，現時在香港的本地產業中仍佔重要地位，持續為香港提供穩定的活魚供應。昔日香港漁港如香港仔、筲箕灣、大澳、長洲、青山灣、大埔、沙頭角及西貢，到現在仍有濃厚的漁港風情，也是本地悠閒旅遊的勝地，然而雖然海外將漁港改造成旅遊勝地例子多不勝數，如躍動港島南計劃中發展香港仔魚市場多年卻只聞樓梯響。本地漁業因行業老化、受限於政策限制與及缺乏新人入行，行業傳承困難重重，發展休閒漁業無疑對行業注入新氣象。

漁港特色仍 漁業體驗可作遊學優閒

漁護署曾舉辦「香港漁民文化與海洋及地質資源導賞團」，讓香港學生透過實地考察認識香港漁業歷史文化和發展、漁民文化及作業模式、南中國海海洋生態系統，西貢及新界東北水域之地理及地質特色等。教育業者、旅遊業者其實可以沿其原意，與漁業一同設計本地遊學體驗產品，加大力度介紹本地漁業源起，佐以歷史考察，提升環境保護意識，並安排含住宿的工作實習。這種安排更能與中學學制的「其他學習經歷」（OLE）相結合。

另一方面，香港機管局的「漁業提升基金」早前協助漁民轉型從事漁村深度遊的項目，由漁民親身導賞，讓遊客體驗捕魚工具（如繩釣、刺網）、漁業副產品製造過程（如蝦膏、鹹蛋黃、曬鹹魚等）、珍珠及魚類養殖過程等等。新世代旅客重視體驗文化，旅遊業界可以聯絡本地漁業者，以體驗產品為載體，設計團體進行的合法捕撈與煮食體驗，能使旅程同時達到享受「生態人文」的遊程體驗。

加深青年認識 助漁業添新血

香港產業結構在過去一段時間非常單一，結構固化亦令青年人欠缺向上流動的機會。政府如能投入資源促進本地經濟多元發展，擴闊就業市場，推動香港經濟轉型，更能令香港青年提供更多不同的工種，發揮所長。漁業目前除面對政策壁壘，更大程度是行業技術追不上時代進步。

以往漁民的沒有能力和信心引入新設備和技術，反觀在歐洲、日本和中國，先進的養殖系統由電腦操控。通過讓更多年青人的服務學習與及交流，刺激漁業進步；同時讓年青人開始認識漁業與香港的發展關係，開闊視野。如可為之，旅遊業界正好樂作橋樑。

作者黃進達是經民聯旅遊事務委員會主席、香港菁英會副主席、重慶市政協委員及全國青聯委員。文章的內容僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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