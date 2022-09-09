01論壇．伍于祺｜抗疫欠藍圖　難吸引外資

外媒《彭博》早前引述消息人士指，行政長官李家超傾向於今年11月取消酒店隔離政策，醫務衛生局長盧寵茂則屬意收緊措施，兩者在抗疫政策上意見分歧。儘管李家超會見傳媒時，強調政府團隊在防疫工作上團結，惟始終無正面回應當局在政策上的取向。兩年多以來，無論是與內地或海外通關，消息皆只聞樓梯響。



筆者在外資公司工作多年，深知圈內一直期盼特區政府能提供帶領香港走出疫境的清晰藍圖，因為有了藍圖，才能判斷香港是否還有投資價值，才能決定是否來港投資。



來稿作者：伍于祺



防疫政策和通關問題纏擾香港兩年多，上屆政府就是否進行全民強檢、清零與共存之間陷入意識形態之爭，期間不少外資企業已悄悄離開香港。一直以來，外資企業依賴香港作為亞洲「超級聯繫人」（super connector），幫助他們連接內地和國際。然而，在極度嚴格的出入境限制下，這些企業難以填補空缺和吸引人才來港工作，原因包括檢疫期太長、無法出外公幹、員工無法回國探親等。即使在疫情回落的時候，他們還是看不到復常的曙光。

「3+4」欠吸引力

商界要求通關的聲音不絕於耳，新政府上場後，在防疫抗疫政策上明顯較為進取，例如暫緩「熔斷機制」、積極向內地爭取增加「驛站」名額、實施「3+4」酒店檢疫方案等。社會普遍歡迎上述措施，惟大部份國家和城市近年已開始實施免檢入境，而來港仍然要接受3晚強制檢疫、4晚自行監察，以目前國際大環境而言，香港的引吸力實在有限。

早前有消息傳出，政府擬於11月舉行國際金融投資峰會及香港國際七人欖球賽時，放寬海外入境的防疫措施，包括向參與的銀行高層提供入境隔離豁免、來港作賽的球員需接受閉環式管理等。據《華爾街日報》報導，部份獲邀嘉賓拒絕接受免檢優待，擔心會被批評「走後門」，但若要接受現行嚴格的檢疫規定，他們就不會考慮來港。政府計劃向國際金融機構高層提供特別待遇，正說明了現行政策根本無吸引力，更遑論吸引外資公司來港作長期投資。

傳媒追問李家超實施「0+7」的可行性，他僅重申抗疫五大原則，包括「不躺平」、減重症和死亡、平衡防疫風險和經濟需要等。然而，面對每日逾萬宗確診個案，政府如何「不躺平」？是否強制全民接種疫苗？又或疫苗接種率要達至多少，政府才考慮恢復對外通關？如此種種，政府需提供具體的數據和清晰的方向，才能恢復外商對香港的信心，不能再單靠「放風」來試水溫了。

作者伍于祺是香港互聯網協會主席，是工程博士及工程師。文章的內容僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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