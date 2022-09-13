01論壇．邵家輝｜不同環節多管齊下打擊騙案

近期兩岸三地不少人被「賣豬仔」至東南亞的新聞，引起輿論一片嘩然，大家都無法想象今天居然還有這類事件發生。雖然港人被「賣豬仔」的情況不算嚴重，但是事件與本港的各種騙案高度相關，因為「賣豬仔」的受害者大多被脅迫從事詐騙工作，所以「賣豬仔」越嚴重、騙案便會越頻繁。



所幸國家已經積極開展行動，與東南亞各國政府聯手破獲犯罪集團解救「賣豬仔」事件中的受害者，騙案的源頭已經有所減弱。至於本港，在警方打擊騙案的同時，特區政府、金融機構以及電訊公司等，仍需並做好教育宣傳工作，市民亦應保持高度警惕。



來稿作者：邵家輝



近年本港電騙案急增，去年受害人損失金額便超過8億元，不少人損失慘重。警方早前表示，今年上半年共發生逾3萬宗罪案，雖然數據與去年基本持平，但當中詐騙案數量上升42%，佔所有案件比例高達四成，騙案當中70%屬網上騙案。由此可見，騙案已經成為香港最主要的案件之一，相信這與「賣豬仔」事件猖獗不無關係。

對於騙案，需要在源頭、中間和末端等不同環節多管齊下，才能有效打擊。由於騙案的源頭多數在境外，打擊難度非常大，香港警方直接可做的工作相對有限，除了搜捕本地同黨，還應當積極尋求國家部門及當地執法機構協助，打擊詐騙集團。在近期國家重錘出擊後，相信已經瓦解了一個藏匿在境外的大型詐騙集團，從源頭上降低了騙案的發生機會。

金融機構及電訊公司協助打擊

至於香港可以做的工作，更多還是在中間和末端環節。其中在中間環節，金融機構可以發揮更積極的作用，因為騙案當中資金的轉移必然需要通過金融機構來操作，金融機構需要留意不尋常大額轉賬或提款，及時向用戶發出警示，並在依法、合規的前提下凍結交易；對於可疑賬戶則需要及時通知監管部門。

電訊公司也可研究利用科技將來電者的地區用文字或語音提示出來，讓接聽者接聽電話前知悉並有所防範；對於假冒或可疑網站應及時報警並通知被仿冒者，同時對相關網站採取限制訪問甚至封鎖等措施。而在末端環節，當局除了需要繼續加強宣傳教育，市民亦要提高警覺，勿輕信網上情緣、不尋常推銷或招聘等信息。

騙徒當中固然有「賣豬仔」的受害者，但無可否認的是，一直以來也有不少人是主動為之，有的人甚至明知是從事電話詐騙依然前往應聘這些所謂的海外高薪工作。歸根究底，這還是一個「窮」字作怪，畢竟稍有常識之人也不會相信如此拙劣的招聘信息，之所以鋌而走險，一是實在走投無路，二是賺快錢心態作祟。但實際上這些人註定害人又害己，不但賺不到錢甚至還要付上生命代價，又害得受騙者傾家蕩產甚至家破人亡。對於這類「豬仔」，被解救回港之後不但不應給予同情，還必須依法嚴懲，以收阻嚇之效。

通過以上措施，應當可以在一定程度上遏制騙案和「賣豬仔」，但只要有利可圖，騙案就不會停止，而在源頭環節的打擊行動和中間環節的防範措施必然是滯後的，所以作為末端環節的市民大眾仍需時刻保持警惕以避免上當受騙。

作者邵家輝是立法會議員（批發及零售界），自由黨主席。文章的內容僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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