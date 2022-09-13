01多聲道｜熔斷與反制　遭殃的是誰？

美國政府8月25日宣佈從9月5日起，暫停四家中國航空公司從美國飛往中國的26趟航班。他們是廈門航空、中國國際航空、中國南方航空和中國東方航空四家公司的26個班次，這項措施將持續至9月28日，以回應中國以冠病疫情為由暫停部分美國航空公司的航班。



中美因航空公司熔斷、反制而相互指責。中國駐美使館批評美方行動極不負責任，強調中國的航班熔斷機制公平透明，符合雙邊航空運輸協議。而美國交通部稱，美國政府已多次就此向中國政府提出反對，稱「熔斷措施」是「把不合理的責任推到航空公司上」（undue culpability on carriers），因為這些旅客在美國登機前檢測呈陰性，在抵達中國後卻檢測呈陽性。



來稿作者：陳文坪



新冠病毒自2020年春爆發以來已進入第三個年頭。截至9月6日，全球疫苗接種劑數達126億，已完整接種疫苗的人數已有49.3億，已完整接種疫苗的人數占人口的百分比是63.2%。換句話說，全球已接近三分之二的人口接種了新冠疫苗。

中國接種率已達「群體免疫」屏障

就國家來說，中國大陸、印度、美國疫苗接種分別為疫苗接種劑數34.3億、21.4億、6.1億，已完整接種疫苗的人數12.7億、9.44億、2.24億，已完整接種疫苗的人數佔人口的百分比89.8%、68.4%、68.0%。

從以上數字得知，中國大陸人民的疫苗接種劑數、完整接種人數、以及疫苗接種率的百分比都是名列前茅。特別是已完整接種疫苗的人數占人口的百分比更是接近90%之高。從這一點來看，90%的接種率足以達到「群體免疫」屏障的「科學」依據。

自新冠病毒大流行後，中美對航空公司的熔斷與反制，至今不知發生多少次了。當一方採取熔斷措施時，另一方就施加反制來報復。理由都是一個樣。各說各話都自認沒有理虧；各自為政都是自認本身有權力這麼做。但又有誰在為乘客想想航班被取消的後果？想想他們的無助？想想他們的困局？想想他們的無奈？想想他們的望門興歎？想想他們在家等待的親人？

中國防疫機制與時並進

三年來，新冠病毒已經從原始毒株演變、進化到目前的Omicron BA.4 、BA.5。各國防疫措施已經從剛開始的封城鎖國，漸漸走向開放。也就是說，抗疫、防疫措施也不斷地在改變與修正。世界各國如是，中國大陸亦是。中國國務院聯防聯控機制新規定入境7天集中隔離，3天自我健康管理，不就是能說明防疫政策的與時俱進嗎？

然而，中方防疫政策在入境時須接受海關檢疫，入境後實施隔離醫學觀察方面，雖減少隔離天數，但其檢測卻是以自身標準來鑒定冠病的Ct （Cycle Threshold Value）值。而這Ct值卻與許多國家的標準或規定不一。

根據媒體先前報導，中國對冠病檢測的衡量標準，其Ct值不小於40 （Ct<40），才符合陰性定義。而許多國家的標準是Ct<35、甚至更低。就符合陰性要求。兩者之間差距之大，也就出現了在海外檢測是陰性，符合持48小時陰性證明可登機的條件，但飛到中國境內，檢測卻是陽性的結果。這不但讓旅客深感莫名其妙，防護做得好還是被感染，航空公司更是埡口吃黃連，莫口難辨，明明乘客登機前都持有檢測陰性證明，卻載到了陽性患者。

今年2月，北京舉行冬季奧運會。數萬人來自世界各地的運動員、官員、職員都順利入境，入境檢測時陽性患者卻是寥寥無幾。這說明什麼？因為中方採取「優待」措施，降低Ct值標準以符合國際奧委會、世衛的「關切」。

航班管控窒礙進入中國

據彭博社9月初報導，航班資訊提供商VariFlight的資料顯示，目前進出中國的航班數量甚至比2020年初武漢疫情初現苗頭時還少。每天只有100來個航班，遠低於2020年之前的每天2600多個。

中國在新冠疫情發生後的初期對航空公司採取熔斷措施或機制是為了減輕防疫帶來的壓力，這或許無可厚非，甚至獲得在海外一些工作國人對這一做法的理解。但以目前世界各地對冠病所採取的科學態度而逐漸對外開放，而中國大陸卻還是採取「人為」的手段來管控航班，這令在海外工作而無法回國的人士難以理解與接受的。

這裡暫且不論中國強調的「航班熔斷機制公平透明」、美國說的「把不合理的責任推到航空公司上」，是誰對誰錯。請聽聽一些在海外工作人士在網上渴望回家探望親人的呼聲。以下是一些摘錄：

甲說：「我最最關心的是何時才能回中國不用隔離、飛機票何時才能恢復正常、讓我們這些在新加坡的中國公民早曰回家與親人團聚、已經整三年沒有回國啦、希望中國政府多為被迫無奈身在異國他鄉的公民多著想吧」。乙說：「關心回國的機票太貴了，為什麼不降價呢？為什麼新加坡飛香港那麼便宜？而飛中國這麼貴呢？什麼世道啊？」 這只是冰山一角，一些企業界反應，員工回國機票更是「天價」，一改再改，一等就是數個月。

當熔斷與反制重複發生時，這不但沒有贏家，而且還是輸家。輸了國與國的友好關係、輸了國人的理解、輸了自身的形象。在實行措施前，可否為「滯留」在海外三年工作的人士想一想，一張回國機票高達5位數，甚至還不確定買得到或買到飛得了時，這樣的措施所帶來的衝擊合理嗎？又前一批的乘客被檢測到冠病陽性，與後面的乘客又有何干呢？為何需要後面的乘客來承擔因先前航班有陽性乘客而被取消的結果，這又是何門的邏輯？

中國國家傳染病醫學中心主任，上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏7月份受訪時不久提到，美國每日確診是中國的35000倍。卻把日子過得像花似的，呼籲中國人民「回歸正常生活」。從科學角度來看，熔斷已經嚴重損害正常的出行。因此，任何人為手段阻擾航空公司為乘客服務而導致機票飆漲的做法，都不能視為合理的。

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、中港台等地的政治時事和經濟民生。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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