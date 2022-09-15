01論壇．季霆剛｜莫非我惹怒了吳釗燮？

近期筆者多次在港、台兩地撰文揭示台灣外事部門在佩洛西「訪台」和震驚中外的東南亞人口販賣事件後的無略和無為後，筆者繼續執守事實，在台灣媒體上秉筆直書、揭露台灣外事部門的在各國各地的不濟。筆者雖不敢自誇為讜論侃侃，但始終如一、握素懷鉛，終於在近日淺嘗到民進黨「一言堂」的威力。



來稿作者：季霆剛



9月1日筆者在台灣《中時新聞網》撰文，對中美國家危地馬拉（台灣稱瓜地馬拉）近期不參加美洲高峰會、因難民問題而與美國總統拜登關係轉趨惡劣、同時危地馬拉總統在近期訪問了烏克蘭、外長訪問台灣，似是在展示力挺澤連斯基和蔡英文的樣子。

台灣外事部門譴責「惡意政治操作」

危地馬拉在此情況下得罪了美中俄三國，此是基於客觀事實作出的條分縷析，台灣外事部門卻在9月4日發出聲明譴責《中時新聞網》和筆者，聲稱是「中國國務院港澳事務辦公室轄下單位人員所撰擬對民主台灣發動認知作戰的文宣」、「惡意政治操作並散播假訊息」，對筆者的帽子扣得很大，筆者有必要對此回應。

筆者在文中所強調台灣代危地馬拉向美國說客支付90萬美元亦是廣受外媒（包含美聯社、路透社等）報道、周知之事實。台灣民進黨當局因人口販賣事件、「論文門」、《數位中介法》上等大失民心、自招民怨。對於撰述事實之人以及新聞工作者卻針鋒相對、嚴辭譴責，似乎筆者是惹怒了台灣的外事部門之首、「台獨」頑固分子吳釗燮。

筆者是名在香港土生土長關心兩岸議題的學者，日常與台灣外事部門聲明中所謂北京港澳辦以及國台辦並無接觸。至於台灣外事部門稱筆者為港澳事務辦公室轄下單位人員，筆者只能稱一是與事實不乎、二者抬舉了小弟。大陸的全國港澳研究會是全國性的民間學術團體，雖由大陸港澳事務辦公室主管，但官方從來未對其會員進行任何指令，要求要按大陸的方向如何撰文、要如何宣弘大陸的政策。筆者身在香港，不時對大陸、港澳政府的舉措施為提出建議、進行批評，同時就台灣問題研析是正常不過之事。

台灣與危地馬拉關係或受撼動

對於台灣外事部門的「譴責」，筆者倍感光榮。一者是有幸蒙台灣外事部門同寅詳讀和研閱拙文。二者是台灣外事部門竟為一篇拙作而出官方聲明「譴責」，間接顯示台灣與危地馬拉的「邦交」可能是正處於風雨飄搖中，隨時受到撼動。

台灣當局常以扣「親中」帽子、「中共同路人」之名封殺異見，大家早已司空見慣。不過在「扣紅帽」之前，有些事仍要搞清楚。一篇文章是否弄虛作假、是否誹謗他人，只要稍為查證便知。

所謂紙難包火、欲蓋卻是彌彰，台灣民進黨當局為危地馬拉代支的90萬美元至今不知用途如何、效果如何。根據本年初公開的新文件，台灣在本年初為中美洲腐敗國家危地馬拉向特朗普親信代支的90萬美元作游說費，這本是事實，台灣新聞媒體和人民有權知道這筆費用的用處和資金走向。本年6月，危地馬拉總統賈馬太因美國總統拜登政府批評其腐敗後，沒有參加在洛杉磯舉行的美洲峰會，這亦是鐵一般的事實。本年7月，危地馬拉總統賈馬太成為首個到訪烏克蘭的拉美國家領袖，這亦是新聞所見的內容。

筆者撫心自問，所撰所述皆是基於事實。台灣當局為中美國家向美國說客支付90萬美元而非用於危地馬拉當地的濟貧事業、公用事業中，這是赤裸裸的「金援外交」。筆者最為不齒的，就是為掩蓋事實而不擇手段地抨擊對方是「宣傳戰」、「認知作戰」，媒體可謂動輒得咎。

台灣當局有如日前召開國際記者會的台灣富商曹興誠一樣，暴言失態，當不想回答問題時就惡言相向。另一方面，由台灣當局所撰寫的聲明，似是在矜全台瓜關係，但整篇文章似是危地馬拉外交部的聲明多於表現台灣立場的聲明，莫非除了當美國的傳聲筒外，作為「民主燈塔、自由堡壘」的台灣當局為何要自貶身價、降格當一個專制國家危地馬拉的代言人？

筆者希望台灣當局棄「台獨」、守「一中」、殫精竭慮為兩岸和平發展陳力，對於再做一些予人感覺是掩耳盜鈴、尸位素餐、無中生有、無私顯見私的事，可免則免。筆者將無懼得罪台灣「政府」掌柄者、民進黨當局威脅，繼續悉力就兩岸國際問題精研博考，台灣當局的「譴責」反而是一張夢寐以求的嘉許狀，燃點了筆者對台灣問題的熱心和雅興。

作者季霆剛是深圳大學港澳及國際問題研究中心兼任研究員、全國港澳研究會會員。文章的內容僅代表作者個人觀點，與香港01無關。



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