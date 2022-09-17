01論壇．匯思醫創｜各界應攜手引領癌症病人走過十字路口

香港每年有超過三萬人被迫走到一條荊棘滿途的路上，需要在一個又一個的十字路口上作出困難的抉擇，而每個抉擇又往往會指向不同的終點。



這條困難且漫長的路就是癌症病人要走的抗癌路。不幸確診後，在短短數日內就要選擇治療方案，然後頻繁出入醫院接受診斷及治療，同時更要忍受各式各樣的治療副作用。更甚的是，若治療失效，病人又需重新經歷以上種種難關。在面對不同的分岔口時，病人更可能因徬徨無助墮入精神崩潰的深谷。



來稿作者：張馨允、嚴幸華



雖然香港醫管局於2011年針對乳癌和大腸癌病人推出「癌症個案經理計劃」，由護士擔任個案經理，負責統籌及支援病人走過複雜的抗癌路。可是，計劃推出至今，仍未擴展到香港最常見及死亡率最高的肺癌，而癌症個案經理的總人數只有數十位，相對每年整體新增的數萬名癌症病人，數目可說杯水車薪。為了支援更多癌症病人，有藥廠及病人組織推出癌症導航服務，在癌症病人面對抗癌路上的分岔口時扶上他們一把，填補現時公營醫療系統下癌症個案經理不足的缺口。

資料來源：醫院管理局香港癌症資料統計中心

癌症導航員扮演醫患之間的橋樑

一般癌症患者因欠缺專業醫學知識，即使與醫生會面亦未必能夠提出精要的問題，再者癌症常牽涉多個專科，一般人無法在短短幾分鐘的會診時間了解病情細節，以及公私營治療路徑的分別和預算，因此往往要在未掌握全盤資訊的情況下，抱持盡快就醫的心態草草決定治療方案。如果所有癌症患者都能夠得到有系統的導航服務，既能夠省卻自行搜集資料的時間，減少延誤治療，亦能夠在癌症導航員的協助下獲取正確的資訊及適時的社區支援，有助病人作出最適合自身情況的決定，提高治療的成效。

針對治療癌症的常識不普及這一痛點，坊間一些持份者正在以不同形式協助癌症患者，例如羅氏大藥廠的「癌症101先導計劃」為肺癌患者或其照顧者提供評估並配對合適的社區資源，病人組織「病不孤單基金會」的義工團隊亦有藥劑師解答有關癌症用藥及開支預算問題，幫助病友作出「知情決定」。

癌症患者面對的困難多不勝數，以一名單親媽媽為例，她因為出現病徵而前往醫院的普通門診求診，獲轉介到專科進行檢查，其後證實罹患肺癌。由發現病徵到確診為期半年，期間病情惡化，但初時獲處方的止痛藥藥效不足，無法減輕痛楚，而距離下一次覆診的日期甚遠，擔心難以承受痛楚。她後來通過「癌症101先導計劃」的介紹，得到病友組織「病不孤單基金會」的協助，接受義診和免費藥劑師服務，然後再經轉介至社區藥房取得一些藥效較佳的止痛藥，暫時紓緩了在下次診期前承受的痛楚，同時亦更清晰知道治療路徑，從而更積極面對接下來的療程。

然而，民間的力量始終有限，要協助數以十萬計的癌症病人，政府需要投入更多的資源，其中一個可行方法是通過地區康健中心和地區康健站加強服務。

加強醫社合作 支援患者抗癌

政府近年積極發展基層醫療，扭轉本港「重治療，輕預防」的風氣，提高市民的健康管理意識，減低住院的需要。政府已投放超過28億元，計劃在三年內在全港18區開設地區康健中心或地區康健站，現已有14個投入服務。這些地區康健中心和地區康健站是服務基層市民的前線醫療機構，由護士、專職醫療人員、藥劑師及社工組成跨專業團隊，以醫社合作為原則，與家庭醫生、社福團體如病人組織或長者服務機構以至醫管局轄下的聯網合作，每日為數以千計的巿民提供疾病篩查、慢性疾病管理、復康治療及健康推廣等基層醫療服務。

癌症是香港的頭號殺手，大部分癌症患者在公立醫院治療，令公營醫療系統長期超負荷。若然政府可以擴濶地區康健中心和地區康健站的服務範疇，增添預防癌症和確診後的個案管理服務，癌症患者就可以循新的途徑獲得抗癌的支援。

現時地區康健中心和地區康健站的跨專業團隊當中，由護士擔任護理統籌主任以個案管理模式為病人提供個人化的跟進，與癌症導航員的概念一樣，都是根據患者的需要，提供適時及合適的支援。護理統籌主任如果可以獲得癌症相關的培訓，擔當癌症風險評估及導航的工作，就能更快轉介高風險的市民至適合的篩查計劃或予醫生診斷，讓更多人及早發現癌症，提高癌症患者的平均存活率。而轉介病人至應屬的專科診斷只是治療癌症的第一步，護理統籌主任假若可以提供癌症個案管理服務，就可直接導航癌症病人至適合的社區資源，既節省轉介個案予醫管局癌症個案經理的時間，亦可分流醫管局的負擔，讓癌症患者在抗癌路上得到更快捷的支援。

「醫社合作」有助提升基層醫療服務水平，而要實踐醫社合作，除了拓寬基層醫療機構的服務範圍，提供必要的培訓，更須確保醫療界持份者之間可以互通病人資訊。若政府能開放更多醫健通的資料予病人及擴展可互通的範圍予私營醫療機構，護理統籌主任與家庭醫生、社福團體以至醫管局將可更全面分享及了解病人的病歷，為病人提供更適時及更協調的支援。如此多管齊下，將有利促進醫療與社區資源的配對，更好地造福病人。

「匯思醫創 」是給香港醫療界別不同持份者的論壇，包括病人組織、醫護人員、學者專家、藥械企業、初創公司等，期望集思廣益，共同探討及協作推動香港醫療創新，提升醫療效率，更重要是改善病人福祉。



作者張馨允是香港大學護理學學士，香港中文大學公共衛生碩士，現為註冊護士及羅氏大藥廠香港有限公司專業護理服務夥伴；嚴幸華是香港大學精算學理學士，現為北美精算協會精算師，科技籌款社企LIKEfunding及病不孤單基金會創辦人。文題為編輯所擬，原題為「癌症導航：醫療界各持份者應加强合作 攜手引領癌症病人走過十字路口」。文章的內容僅代表作者個人觀點，與香港01無關。



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