01多聲道｜英女王光輝一生　受國際崇仰

媒體報道，近100名總統和政府首腦，以及20位外國王室成員等來自近200個國家與地區的約500名代表出席英女王伊利沙伯二世9月19日的國葬，其中包括美國、加拿大、德國、法國、歐盟、新加坡等國家元首或政府首腦，中國國家副主席、日本德仁天皇。



來稿作者：陳文坪



英女王伊利沙伯二世於9月8日辭世。英國為這位在世70年君主舉行國葬，邀請世界各國領袖出席，獲得空前的回應，是近年來最大一次「國際葬禮」。這說明英女王伊利沙伯二世在國際舞臺上享有崇高的地位，以及受人敬仰。

9月5日，英國執政黨保守黨宣佈原外長卓慧思（Liz Truss）當選新一任黨魁並將接替已宣佈辭去相位的約翰遜。9月6日，原首相約翰遜抵達蘇格蘭巴爾莫勒爾堡，正式向英女王伊利沙伯二世遞上辭呈。過後，女王接見卓慧思，任命她為新首相，授權她組織新政府。媒體也報道說女王行動有些不便，手持拐杖，但氣色、精神還不錯。不過，兩天後的9月8日，96歲高夀的英女王就駕崩而去。這實在是有點「離奇」，也令人深感意外來得突然。

高齡的女王行動不便須要持杖是可以理解的。兩天裡病況直轉急下而歸西說明在接見卓慧思時已是「喬裝打扮」一番讓外界毫無察覺。可見女王為大英帝國的「盡忠職守」與鞠躬盡瘁。

英女王伊利沙伯二世辭世的消息傳開後，國際社會紛紛表示哀悼，各國領袖對英女王的離世更是深表惋惜與敬仰。

各界政治領袖皆敬重英女王

英國人民對女王生前的擁戴，在她突然離世後全國上下都處於悲慟中。排隊瞻仰遺容的人龍鬚等候十多個小時，足以說明英國人民對女王的愛戴。新首相卓思慧稱伊利沙伯二世的離世震驚全國和世界，形容女王生前的貢獻是建立當代英國和大英帝國精神的磐石。

就連與英國政府抗爭多時的愛爾蘭新芬黨（Sinn Fein）也發表聲明，感謝伊利沙伯二世生前推動當地和平及諒解的工作，前主席亞當斯（Gerry Adams）表示，女王在時，英國與愛爾蘭的關係不斷改變，因此認為她為此貢獻良多。新芬黨也提醒黨員及支持者使用社交平台時更應使用帶有尊重、準確、妥當的言詞，避免人身攻擊。這說明女王受各界的敬重。

美國總統拜登除了指示白宮在華盛頓國會等建築物下半旗致哀外，也稱讚伊利沙伯二世畢生奉獻在工作上。就連因揮軍入侵烏克蘭後與英國交惡的俄羅斯總統普京也向新王查理斯、英國送上慰問，指伊利沙伯二世生前理所當然地受到臣民的敬愛和尊重，以及在世界舞臺上的權威，希望英國王室可以在這個困難而無法彌補的損失中展示勇氣和韌性，體現了普京想借此與英國改善關係。

中國國家主席習近平就英國女王伊莉莎白二世不幸逝世向英國新任國王查理斯三世致唁電表示深切的哀悼，向英國王室、政府和人民致以誠摯的慰問。習近平主席也以個人名譽表達哀悼。可見，中方的唁電除了官式化、也顯示個人的追思。

新加坡李顯龍總理代表所有新加坡人，向查理斯三世國王和所有王室成員、卓思慧首相和英國人民以及共和聯邦國家的人民表示最深切的慰問和同情，並宣佈所有政府建築將在英女王葬禮當天降半旗。國會9月12日復會時也默哀一分鐘，英國駐新加坡最高專員（英聯邦國家不稱大使）也受邀與會。這說明了新加坡與英國長期以來的友好關係，以及對英女王的尊崇。

從國際社會對英女王離世的快速反應來看，英女王生前對國際社會的貢獻良多，特別是對共和聯邦的貢獻。這可從許多國際政要或政府的發文中可以窺看端倪。

新加坡對前宗主國英國之尊重

新加坡曾是英國的殖民地，1965年獨立後，與英國保持著緊密的聯繫。二戰後，新加坡從自治邦走向獨立，英國也「退出」了本區域的政治舞台。雖是如此，但新加坡的法律制度還是延用英國的普通法體系，包括文化、藝術、交通、建築物、街道名稱等等還是保留著英國殖民地的印記。但這並不損害兩國之間的密切來往。

英女王在世時三次到新加坡訪問，分別是1972年，1989年及2006年到訪新加坡，巧合的每次訪問都是相隔17年。新加坡是共和聯邦成員國，一些新加坡人民對英女王的辭世都表示哀悼，一些人或團體都自動自發到英國駐新加坡最高專員公署外鮮花、甚至舉行追思會。可見，新加坡人民對英女王的敬重。

香港受英國統治一個半世紀，殖民地印記是無法抹去的。這一歷史是無法改變的。英女王生前也訪問香港兩次，平易近人的風度，所到之處，深受歡迎，讓港人留下許多回憶。港人悼念英女王是出於人文關懷、文化情感，沒必要上綱上線。在150年的歷史中，撇開政治因素，英國殖民地政府對香港的治理與發展是應該得到「包容」的、也不該被忽視的，沒必要樣樣都扯上意識形態。就如新加坡人民，對新加坡曾是英國殖民地這段歷史的對待，並沒有抹殺，而是尊重。兩國的關係也是秉持著向前邁進共繁榮的正能量發展。

伊莉莎白二世於1926年4月21日在倫敦出生。1952時年25歲時繼承王位，是英國在位時間最長的君主，今年早些時候慶祝了登基70周年的白金禧，是世界上最年長的君主。隨著她的離世，是英國一個時代的結束，也是新時代的開始。受人愛戴與敬仰的伊利沙伯二世，一生充滿輝煌，加上在位之久，後人將難以逾越她的光芒。

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、中港台等地的政治時事和經濟民生。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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