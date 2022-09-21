01論壇．進言廣達｜「0+7」無違保護市民初心　應盡快實踐

兩個月前政府將「3+4」方案落實執行，同步促進酒店流轉、方便港人回港，重啟商務往來。近日不少政商界及專家認為香港有條件再進一步，倡議「0+7」及對外地旅客放寬更多防疫限制，筆者當然非常支持，然而在開通0+7之下仍需要其他政策支援才能重新吸引旅客到香港。



來稿作者：黃進達



「3+4」過渡至「0+7」

全球新冠疫情持續已近三年，決無一個國家與地區仍然維持疫情首發時的高強度抗疫方針，以免過度影響社會經濟和市民的日常生活。然而，在疫情高位橫行、努力爭取對內通關、社會經濟深受影響的情況下，香港在過去一段時間仍維持市民對外出行的防疫門禁。

目前「3+4」方案乃折衷之策，將隔離日數減至科學上合理，配合「紅黃碼」以快、精和準的方法來識別有關人士，減輕市民出行成本，促進旅業、航空業等回氣，對經濟與社會活動影響減至最微，保障香港國際競爭力。然而對比「0+7」而言，「3+4」對於刺激旅遊業復甦的力度有限，特別是在出境遊方面。政府應及早將「3+4」過渡至「0+7」，而且還要進一步在其他外客來港的檢疫政策上拆除更多高牆。

無違保護市民初心

畢竟，最近的兩件國際盛事，包括原定明年在香港舉行的世界龍舟錦標賽已因應本港防疫限制改於泰國舉辦，而香港馬拉松改期到明年2月舉行。長此下去，香港作爲亞洲體育盛事之都，難保其他亞洲地區爭奪舉辦國際活動及賽事；另一邊香港作為亞洲展覽之都，本年亦有6個大型展覽已移師外地舉行。商機不進來、項目不進來、資金不進來，香港的優勢將被競食一空。

鄰近地區比如新加坡與東南亞國家已經實施零隔離政策，展望國際金融領袖投資峰會和香港國際七人欖球賽即將到來，如「0+7」方案能夠落實，最受惠除了本地經濟以外，還有每一位香港市民。無須再與訪港旅客爭訂酒店，免除限行壁壘；如有出行返港人士不從防疫安排、影響公共衛生的話，自有王法侍候。更重要的是香港借此向世界釋出歡迎外地港人返港、也歡迎外賓來港的信號，及早挽回香港的競爭力。如果商務旅客來港用餐也有問題，試問我們吸引力何在？

加上外資、外商也催促香港進一步放開隔離政策，「0+7」方案仍然未能滿足到一個決定幾百萬上落的外資、外商；也無法滿足到時刻準備訓練參賽的專業運動員。檢疫、隔離過繁，繼續令他們對香港卻步，弊大於利。

有助接軌一帶一路

重新學習難習近平主席視察香港時發表的七一重要講話，不只提出香港要主動對接「十四五」規劃、粵港澳大灣區建設，還要對接「一帶一路」高質量發展等國家戰略。香港得天獨厚的「一國兩制」，使香港成為國家對外窗口、國際金融中心，這個主角身份需要好好經營。

國務院副總理韓正早前在第七屆「一帶一路高峰論壇」上，闡述香港在「一帶一路」的角色，並提出具體期望包括希望香港與帶路其他國家增加教育和科技合作，吸引更多學生和學者來港留學研究，發揮對外文化交流窗口作用等。這就是所謂的「國家級任務」，香港必須好好把握，而第一步應該就是主動爭取往外對接。筆者認為，急推「0+7」，只是挽救香港競爭力的第一步。

作者黃進達是經民聯旅遊事務委員會主席、香港菁英會副主席、重慶市政協委員及全國青聯委員。文章的內容僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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