01論壇．季霆剛｜民進黨缺少的幽默感

大陸無人機自8月底以來多次圍繞和進入金門航行， 8月30日台軍首度開槍射擊警告驅離後，9月2日甚至看到大陸民間人士操作無人機向金門投擲「茶葉蛋」和「榨菜」，似乎是在反諷過去台灣綠媒名嘴訕笑大陸民眾吃不起這兩款食物，仍生活在「水深火熱」的配給環境中。



來稿作者：季霆剛



近日有大陸的Youtuber傳出台灣領導人蔡英文日前在生日宴上，提及因參選桃園市長被民進黨開除黨籍的鄭寶清話題，與副領導人賴清德一言不合，險些大打出手。台灣官方發言人張惇涵13日表示，這是不折不扣的假訊息，內容極度荒誕不實，官方稱已蒐證並向警方報案偵辦。

內地流傳台灣民進黨假消息

這名似是大陸的「殘月兩家之言」，利用VPN將影片上傳至網Youtube，明顯是希望吸引一些港澳台或海外華人的流量。大陸在網上傳出「殘月兩家之言」經常抄襲大陸愛國Youtuber或「西瓜」的視頻，其原創性已經和陳時中和王定宇的社交媒體小編「盜圖」功力可謂不相伯仲。

「殘月兩家之言」9月初時其訂閱量只有4萬多人，其影響力有限，而且其發布之言大多是江湖傳聞，大為不盡不實之言。其中他曾稱「據台灣媒體報導，近日島內有民間團體搭建了一個針對台島官兵投誠的網站，該網站一經公佈，迅速吸引了台灣4萬多士兵的報名。」稍為查證後，發現沒有相關台灣媒體的報導，亦未見有相關「投誠的網站」，其消息來源和真確性早已成疑。

「殘月兩家之言」順口開河、穿鑿附會早有前科。既然其言荒謬不真，而且影響力、訂閱量有限，蔡英文方面何需要認真對待? 「殘月兩家之言」幽默搞笑之作就是為了蹭版面、出風頭，如果蔡英文作為有風度的政治領袖本認一笑置之，但官方卻要出言反駁、報警偵查，這是何苦呢？

蔡英文賴清德煞有介事

蔡賴兩人的似乎沒有真正的政治家襟懷。楊丞琳在大陸節目稱她在台灣沒吃過什麼海鮮引爭議，隨後台灣內政部門在社交媒體以「笑死，竟然有人說在台灣吃海鮮很奢侈」為題來訕笑楊丞琳，可見民進黨在兩岸議題上極為躁進，少了一份令兩岸人民開懷大笑的幽默感。兩岸若多一點微笑，必然可以暫且緩和一下對峙氣氛。

2008年12月14日美國總統布殊在任期只剩37天之際，造訪伊拉克首都巴格達，在與伊拉克總理馬里奇的聯合記者會上，遭憤怒的伊拉克電視台記者柴迪丟鞋子，布殊對台下記者調侃道：「鞋子號碼是10號。」他續表示：「丟鞋子不算什麼，就像在政治集會中，有人對你喊叫一樣，只是想引起注意。我不知道這傢伙的目的何在，但我一點也不覺得受到威脅」。

筆者亦說句公道話，蔡英文、賴清德兩人年過六十，除非兩人精神突然失常或是「鬼上身」，在大庭廣眾相互動手「肉搏」之說豈足為信？難道蔡英文、賴清德就學不會布殊一樣，面對這些無稽的「網絡小說」，談吐生風，展現毫不計較的風度？

筆者記得周星馳主演的《九品芝麻官之白面包青天》中有段令哄堂大笑的情節。在公堂之上，周星馳拿起明朝崇禎皇帝御賜的「尚方寶劍」企圖揮劍斬殺堂下大清的犯人。他事後說道：「我看現場太緊張了，所以跟我老媽出來輕鬆一下，旨在調節氣氛，你不是介意吧？」兩岸情勢已經幾乎進入交戰狀態，這些無人機或「網絡小說」當作為兩岸「調節氣氛」，不是更好？

蒙府方報警所賜，「殘月兩家之言」訂閱量暴增一倍，廣告費收入大增，日後還造成此頻道的假消息更易廣傳，倒不如蔡賴兩人一笑置之還好？

作者季霆剛是深圳大學港澳及國際問題研究中心兼任研究員、全國港澳研究會會員。文章的內容僅代表作者個人觀點，與香港01無關。



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