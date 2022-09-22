01多聲道｜「祖父母節」有效推動長幼共融

香港整體人口持續趨向高齡化，長者人口升幅逐年上升，社會各界也日益關注長者議題。雖然政府及社會各界近年推出了各式政策及措施提供長者所需的設施和配套，包括安老設施、醫療支援等方面，但心靈上的方面，包括社會認同、與親朋的緊密關係等更為重要。因此，世界各地愈多愈多地區會慶祝「祖父母節」（Grandparents Day），既藉此表揚長者對社會的貢獻，也讓晚輩有機會表達對祖父母們的感謝。



來稿作者：林芷楓



近年隨著現代網絡發達、社交媒體盛行， 網民易受負面網絡思想影響，包括一些涉及世代矛盾、年齡歧視的言論，例如香港網絡文化中就出現了「廢老」、「廢青」等負面的角色定型用詞，可能影響跨代間的關係。社交平台繁多，市民無可避免會接觸到這些帶有歧視或偏見成份的訊息；世代之間若有更深了解，可增強對這些負面訊息的「免疫力」，祖父母節就成為了世界各地推動跨代共融的良機。

美國是其中一個最早推行的地區，早於1978年，當時的美國總統卡特就簽署法案，將每年9月1日美國勞動節後的第一個星期天，定為美國的祖父母節。此後世界各地都陸續仿效，舉辦各式各樣的敬老活動。香港沿襲傳統中國社會文化，重視孝道，但不少年輕人與長者接觸的機會和時間不多，故近年本地愈多愈多組織都透過這節日，舉辦聯繫長者和青年人的活動。

施政報告可促進居民互助

香港可持續發展研究基金從 2013年起創辦屬於香港的「祖父母節」，由2017年起得到公民教育委員會支持至今，得以讓大眾重新關注長者在社會以及家庭的角色，同時推廣「孝」及活齡概念在社區。今年以「情牽 25．兩代共融」為主題，在社區內推廣活力長者概念，又製作了一系列的有聲電子書，該聽眾都能體現活力長者與社區的連繫、從多角度了解長者議題，當中主題包括長者積極面對生活、孝的理念、抗疫的健康生活習慣，以及如何處理跨代相處問題。

所謂家有一老，如有一寶，但隨着近年家庭規模縮少，祖孫缺乏接觸機會，形成隔閡及疏離感，跨代溝通變得困難。去年房屋協會斥資試行了「齊樂同行」跨代共融計劃，以沙田乙明邨為首個試點屋邨，引入了「屋邨居民互助」概念，促進了長者及青年互動，期望下月發表的施政報告的重要日子，能再加強這類跨代共融的政策，提供更多這類房屋計劃，建立起跨代守望相助的社區網絡，祖輩可發揮其知識和經驗，年輕人亦有更多機會關顧長者，增進彼此關係，締造和諧社會，讓「孝」的理念深入每個階層！

作者林芷楓於加拿大主修歷史，近年回流香港任職教育顧問，定期與中小學和幼稚園教師交流。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



「01觀點」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。