01論壇．伍于祺｜善用香港優勢　助初創芯片發展

中美兩國在貿易和技術領域的競爭愈演愈烈。美國總統拜登繼今年8月簽署《芯片法案》，斥巨資支援本土芯片行業後，據外電報導，拜登最近再簽署一項鼓勵美國生物技術生產（Biomanufacturing）和研究的行政命令，以回應中國在生物技術方面的挑戰。不難想像，未來美國和其他西方國家會不斷對中國實施高科技產品、材料、技術的制裁和禁運。站在中美角力場上，香港應思考如何利用自身獨特優勢，協助國家解決「卡脖子」問題，特別是芯片供應上。



來稿作者：伍于祺



中國對國際局勢有先見之明，早已部署自主研發芯片技術，包括於2014年成立「國家集成電路產業投資基金」，累計投放超過2,000億元人民幣支持武漢弘芯、成都格芯等企業。國家主席習近平9月上旬主持中央全面深化改革委員會第二十七次會議，審議通過《關於健全社會主義市場經濟條件下關鍵核心技術攻關新型舉國體制的意見》等文件，會議所指出的「新型舉國體制」備受關注。習近平強調「要發揮我國社會主義制度能夠集中力量辦大事的顯著優勢」，並全力攻堅包括高端芯片在內的關鍵核心技術，可見中國對芯片供應的重視。

摩托羅拉曾落戶香港

至於香港，晶片產業曾經盛極一時，最早可追溯至1967年成立的摩托羅拉半導體香港有限公司，是摩托羅拉亞太區半導體部門中心。80年代，摩托羅拉更在港興建先進集成設計中心，以及開啟「矽港中心」（Silicon Harbour Center）項目計劃，為亞洲第二大的半導體測試裝配工廠，當時每周能測試520萬塊晶片。雖然本港的芯片產業鏈一度中斷，但近年在科研上亦有突破，例如EDA（Electronic Design Automation）電子設計自動化、初創企業三和生物科技自主研發生物檢測芯片的設計等。

據2021年初創企業統計調查，香港去年孕育了接近4,000間初創公司，當中不乏生物科技、社會創新等行業。香港未來要協助國家打芯片的持久戰，相關範疇的初創企業可能派上用場。貿發局2020年的經貿研究顯示，初創企業普遍滿意港府提供的創業資金幫助，相反私人市場欠缺Start-up融資機會。筆者擔任副主席的天使投資基金會，正正透過提供一些資助計劃和免息創業貸款計劃，幫助初創企業將意念付諸實行。

香港乃外循環核心樞紐

財政司司長陳茂波早前在一個論壇上透露，特區政府將推出一個長遠策略計劃，定下香港創科未來5至10年的發展方向，重點包括設立創科生態系統，促進跨界別、跨地區協作，把上游研發連接至中、下游市場。半導體產業需要持續投入資金，以及不斷提升技術，筆者認為，當局可考慮在此計劃納入芯片的設計和研發，並為初創企業提供創業資金，幫助他們盡快將科技成果轉化。這樣既鼓勵創新創業，又能積極配合國家政策。

高端芯片牽涉的技術相當複雜，包括設計軟件、光刻機、光刻膠、鏡片、代工技術等，無論中國或香港，要趕上發展步伐需時，不可能一蹴而就。但香港作為外循環的核心樞紐，加上擁有良好的知識產權保護制度，絕對有優勢吸引新一代半導體廠商來港設廠，在北部都會區效應下匯聚新一代半導體產業鏈，透過持續的研發和技術應用，助力整個芯片技術的產業發展。

香港亦可發揮「超級聯繫人」角色，與其他大灣區城市產生協同效應。香港一向是國際企業設立辦事處的理想選址，就芯片產業而言，外企可透過香港走進大灣區腹地，為他們帶來一個擁有7,000萬消費者的龐大市場、一個快速原型製作及高端製造業基地，以及接觸到不斷增長的人才和研發設施。

作者伍于祺是天使投資基金會副主席，是工程博士及工程師。文章的內容僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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