01論壇．陳紹雄｜提升徵費水平　減少膠袋棄置

今年四月，可持續發展委員會發表了「管制即棄塑膠」公眾參與活動的報告，當中建議把塑膠購物袋的徵費水平，由現時的5角增加至1元或2元，以及收緊現行塑膠購物袋的豁免範圍等。其後政府向立法會環境事務委員會提交了相關塑膠購物袋徵費附屬法例的修訂建議，包括提高每個塑膠購物袋的收費水平至1元，在會上引起不少議員熱議，而我個人傾向更進取的做法，把塑膠購物袋徵費提高至2元，以達致更高效的減廢量。



來稿作者：陳紹雄議員



政府在2009年已在大型連鎖超級巿場、便利店及健康護理和化妝品店等零售店推出塑膠購物袋收費計劃，並在2015年把計劃擴展至整個零售界超過十萬個零售點。而在收費計劃擴展後，塑膠購物袋在堆填區棄置數量確實有明顯的減幅，2015年的塑膠購物袋棄置量為39.3億個，較前一年減少25%。但在2020年本港的塑膠購物袋棄置量已逐步上升至41.8億個，較2019年上升2.5%，即是平均每一個人每月棄置47個膠袋。

無可否認的是，巿民對於實施了十三年、徵收5角的塑膠購物袋收費計劃已習以為常，有些時候在超級市場會看到有些人買了不少物品，沒有自備購物袋，或購物量過多而購物袋不夠盛載的時候，也不介意付出每個5角購買膠袋使用。

我十分認同當局需要調整塑膠購物袋徵費的水平，以進一步降低膠袋的棄置量。可持續發展委員會進行的公眾調查顯示，在所有贊成調高塑膠購物袋收費的受訪者當中，有48.2%認爲塑膠購物袋收費增加至1元才可令市民不使用塑膠購物袋，23.6%巿民則認為應增加至2元，另有27%的巿民是建議徵費提升至3元或以上的水平。委員會在報告中指出合適並且有效的塑膠購物袋收費水平的平均值是2元2角。

「肉赤」可改變生活習慣

但為何政府那麼保守，只建議把塑膠購物袋的徵費金額由5角提升至1元？我擔心如此徵費水平成效不大，難保巿民很快又會「適應」新徵費，塑膠購物袋棄置量又會再度回升。與其在十數年後要再修例增加徵費，我認為政府倒不如大刀闊斧大幅增加徵費至2元，令市民感到「肉赤」，從而改變生活習慣，以收取更顯著的減廢效果，也較貼近可持續發展委員會調查所得2元2角的平均值。

另一方面，環境保護署亦指出若果把塑膠購物袋徵費提升至2元，預計可減少約四成的膠袋棄置量。以去年41.8億個塑膠購物袋棄置量計算，便可減少16.7億個膠袋，這實在不是一個小的數目，絕對有助減低堆填區的壓力。

更值得一提的是塑膠購物袋並非剛性需求，巿民是有選擇權，不一定需要付出這2元的塑膠購物袋徵費，只要巿民自備購物袋便無需付出任何徵費。對於有意見認為提高徵費會加重基層巿民的負擔，其實不少消費者，尤其是精打細算的基層巿民多已養成自備購物袋的習慣，早已懂得避開徵費「陷阱」。

除了提高徵費的硬性手段外，政府其實亦需要加強巿民教育，以軟性手段讓巿民逐步改變生活習慣，自備購物袋之餘，在棄置塑膠購物袋前多想想是否可以重用膠袋，希望在軟硬兼施之下，能進一步減少塑膠購物袋的棄置量。

作者陳紹雄是立法會議員（選舉委員會）及中華電力高級顧問。文章的內容僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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