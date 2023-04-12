夏寶龍來港考察　六日殊不簡單

政府公布，夏寶龍將於4月13至18日（本周四至下周二）來港考察，間接確認了這位2020年上任的國務院港澳辦主任，順利過渡至今年3月公布組建的中央港澳工作辦公室。



夏寶龍和駱惠寧在2020年初分別出任國務院港澳辦主任和中聯辦主任。後者在今年1月已經卸任，由原駐港國安公署署長鄭雁雄接替，但同期沒有前者變動的消息。及至3月，中共中央、國務院公布在國務院港澳辦基礎上組建中央港澳辦，作為黨中央辦事機構，由夏寶龍出任辦公室主任的傳聞甚囂塵上。

一方面，夏寶龍年屆七十，年紀的確比較大，亦非現屆中共中央委員。但另一方面，習近平用人靈活，中央外事辦主任王毅亦都六十有九，中央台辦主任宋濤亦不在中委之列。夏寶龍出任港澳辦主任的三年間，《香港國安法》以及選舉改制順利完成，這本身就說明了夏寶龍是有效落實中央對港政策的人選。

港澳辦今非昔比 夏寶龍非王光亞

港澳辦由國務院改入中共中央，正如特首李家超所說，是「對『一國兩制』實踐的高度重視」，將港澳工作由執行為主提升至涉及宏觀決策。在中央港澳辦宣布組建後不到一個月，夏寶龍便來港考察，中央港澳辦的重要性及能動性肯定亦非原港澳辦所能相比。特區政府的新聞公報以「十三屆全國政協副主席、國務院港澳事務辦公室主任」稱呼夏寶龍，既不提中央港澳工作辦公室，也不是國務院港澳辦過往亦曾使用的中央港澳工作領導小組常務副組長兼領導小組辦公室主任，只怕未能全面反映夏寶龍此行的性質。

港澳辦主任考察香港，過去不是沒有例子。王光亞2011年6月便曾來港考察三天，走訪天水圍天恩邨街市、天晴邨、港交所、金管局、環球貿易廣場等。但這次夏寶龍來港考察長達六天，行程之廣、範圍之全面、考察之深入肯定有過之而無不及。

事實上，根據黨和國家機構改革方案，中央港澳工作辦公室的職責原來就比國務院港澳辦廣泛，包括貫徹「一國兩制」方針、落實中央全面管治權、依法治港治澳、維護國家安全、保障民生福祉、支持港澳融入國家發展大局等六個方面，具體工作是調查研究、統籌協調、督促落實。由此可知，夏寶龍這次應該就是一次調查研究之行，考察依法治港、維護國家安全、保障民生福祉等範疇。

特區政府表示會「全力支持，確保考察順利進行」。但對特首李家超而言，重要的更是全面審視香港政府在貫徹「一國兩制」方針、保障民生福祉等六個方面的工作表現，以符合中央政府以及香港社會的期望。