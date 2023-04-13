夏寶龍來港｜怎樣考察？如何調研？

港澳辦主任夏寶龍星期四（4月13日）上午抵達香港，展開長達六天的考察之行。同一時間，國家主席習近平完成了他在廣東省的第四次考察。二人同期南下，或許只是時間上的巧合，這個巧合卻也很有意思。



大家都知道，習近平主政浙江的時候，夏寶龍是他的副手。習近平找他出掌港澳辦，當然也是要貫徹中央的對港政策。習近平既然重視考察，實踐調研，夏寶龍在疫情結束後來港考察，自然就不令人意外。巧合，但不是沒有內在邏輯。

夏寶龍離開機場時，向記者揮手說：「大家好。」（林靄儀攝）

中央強調考察「四不兩直」

習近平在疫情期間已曾經考察廣東，那時是2020年，走訪了潮州市和汕頭市。上次東走，今次西奔。4月10日在湛江市了解海洋漁業和紅樹林保育，11日在茂名市考察鄉村種植業，12日又回到了廣州調研企業科創和品牌打造。這跟他幾天之前在這裏招待馬克龍很不同，考察調研不是鋪張華麗，而是實事求是，第一手掌握實際情況。

從這個角度看，我們可以更能理解夏寶龍這次的考察之行。他來港前兩天，香港政府才發新聞公報，可能官員也沒有早多少得知此行。既然中央強調官員考察要「聽真話，察實情」，「四不兩直」（不發通知、不打招呼、不聽彙報、不用陪同接待，直奔基層、直插現場），夏寶龍此行自然也不能夠粉飾太平，由官方只展現香港較好的一面。在某個意義上，沒有準備就是最好的準備，最能夠達到考察調研的作用。

習近平在廣東東奔西走，不只去廣州和深圳這些一線城市，夏寶龍在香港當然也不會只去政府總部，而應該南來北往。香港的發展一直南重北輕，問責官員自己好像也沒有多到新界走走。既然在對接大灣區、發展北部都會區的大概念之下，新界的重要性已經給提上議程，成為各界共識，關鍵就必然是如何加快推動發展工作。

「北部都會區」和「明日大嶼願景」下交椅洲人工島是未來土地供應的主要來源。圖為古洞北新發展區構想圖。（發展局圖片）

立法會問答折射發展問題所在

夏寶龍周四到訪政府總部的同一時間，發展局局長甯漢豪在毗鄰的立法會剛好提到，土地共享先導計劃接獲的申請不多，政府傾向下月屆滿時延長計劃，但同時不希望土地業權人「嘆慢板」。此計劃本身正是政府發展新界土地的招數，試圖吸引發展商拿出土地、申請建屋。但事與願違，至今三年政府通過的申請只得三宗，兩個項目位於元朗，一個在大埔。相對於新界上千公頃的閒置土地，計劃並不見得加快了新界發展。

社會房屋供應不足，政府卻又沒有大規模收回土地發展，夏寶龍對此局面恐怕也會大惑不解。在新界加以「考察」，不難看見大量農地、棕地在閒置浪費；若對規例加以「調研」，則可知道政府作為土地真正擁有人，有權收回發展。在行政主導的憲政秩序下，特首會同行政會議的權力絕不簡單。即使生怕引起爭議，政府也可由立法會來通過明文法例，對特首的相關權力作出規範。

考察調研，說得白了就是要發掘問題，了解成因，找出解決辦法。香港問題不少，考察六天說長不長，說短不短。不過李家超政府上任已近一年，如果有心，早已足夠找出解決辦法。