楊莉珊｜變質的G7峰會更顯中亞峰會的可貴

最近國際間新聞焦點繁多，正當七國集團（G7）峰會5月19日在日本廣島揭幕並宣稱要對中國「不脫鉤但去風險」，中國領導人習近平在18日在西安主場發起首屆中亞峰會，一連兩天與多個中亞地區的盟友國家共論深化「一帶一路」，同樣引發世界關注。



來稿作者：楊莉珊



國際新聞認為這是中國「別有用心的搶鏡頭」，旨在與美歐為首的七國峰會「分庭抗禮」。兩個峰會的時間安排是有意為之，還是偶然巧合，筆者無法得知，但其實世界那麼大，不應該只有一個焦點，但西方媒體這種觀點對中亞峰會明顯流露出不友善的態度，這應該引起我們格外留心。

5月19日，日本廣島，G7成員國的領袖到嚴島神社參觀。（Kenny Holston／聯合採訪 via 路透社）

偶然在《紐約時報》看到該媒體對首屆中國-中亞峰會的評論，深感這份代表西方菁英者的聲音，對事件的看法其實也很「小學雞」，該觀點認為，中國主場召集中亞五國開會，目的是加強與志同道合國家在經濟和政治夥伴關係，目的就是對抗美國主導的世界秩序。好奇再看看其他西方媒體，原來其他多份西方媒體也持相似的觀點，顯示西方社會對中亞峰會並不友好，至少是有很深的誤解。

但看習近平主席在中亞峰會上的主旨發言，十多分鐘的講話主要圍繞四個主題：守望相助、共同发展、普遍安全、世代友好，並未討論過如何與六國以外的世界競爭，計算。所謂與美國的競爭，並非中亞峰會的主題內涵之一。

相反，日本首相岸田文雄苦心策畫的G7峰會廣島主場，美國總統拜登沒讓岸田失望，如約帶領其他國家元首來臨。儘管日本主場，但岸田卻無法主導會議的節奏，而這次會議也有違G7峰會的設立初衷。這個聚集世界上最富有國家的平台，本來是商討如何推動經濟發展，但現在這些首腦無視美國債務違約風險對世界經濟衝擊，也不討論日本向大海傾倒核廢水對全球環境的破壞。

相反，拜登明白告訴世界，這次七國集團領導人會議的一個主要議題將是如何應對中國日益強硬的事實。所謂的「去風險但不脫鉤」，說穿了就是自私自利的一個如意算盤，既垂涎中國富有強大購買力的龐大市場，又看不慣中國用了非西方民主模式的一套發展邏輯達到國家富強，對於「改造中國」仍然抱有幻想，加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）21日直言，七國在某些領域需與中國合作，但在有些領域需挑戰中國，比如人權問題等。

5月21日，日本廣島，烏克蘭總統澤連斯基出席G7峰會。（Stefan Rousseau/WPA Pool via Getty Images）

就在七國峰會召開的廣島，一批市民發起遊行反對這場會議，認為變調的G7峰會平台，正在推動著世界的不平等，擔心會增加世界引入戰爭的風險。這樣的七國集團無疑會讓世界失望，企圖聯手將中國放在對立面，更可能會將世界推向更危險的未來。

中國開拓了十年的「一帶一路」初見成效，首屆中亞峰會可視為是對「一帶一路」重大工程的承先啟後，但這不為了與七國集團分庭抗禮，而是中國與中亞國家選擇不向不友善的國際環境低頭認輸，勇敢攜手共建一個新的國際互動模式。

誠如文章開頭所言，世界很大，不應該由一種意識形態所壟斷，中亞峰會雖然是首屆初辦，但相信在與會各國的共同努力下，會開闢出一片新的天地。而對於世界來說，到底是誰在謀奪私利，製造國家間的矛盾，到底又是誰在推動區域和平共榮，為世界穩定貢獻力量，可謂一目了然。

作者楊莉珊是全國政協委員、中國香港（地區）商會會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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