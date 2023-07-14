「國安泛化」一言驚不醒誰？

江玉歡、葉劉淑儀、謝偉俊、張志剛……都是愛國愛港的建制派，很少貿然偏離所謂的主旋律。所以，當他們公開批評現在的政治氣氛、管治現象，這本身已經說明了一些事情。



這些立法會議員、現任或前任行會成員，對香港的政治環境有第一身掌握，不會只因為內地KOL「靖海侯」的幾句話才一言驚醒。他們擔憂政府官員矯枉過正，將太多問題牽扯到國家安全層面，這肯定是基於過去一段時間的觀察，亦都代表了部份其他建制派的聲音。

現在的情況多少亦令人想到上屆政府上任之初，與包括民主派在內「大團結」的表象，但餘下的就是歷史。不但建制派對於林鄭政府亦有所不滿，就連政府內部也有不同意見。對於香港的管治問題，我們從來不怕做國王新衣的那個小孩。如果建制派能夠正確地認識問題，對政府多作建言，這是社會樂見。

動輒批「對抗」 納不下諫言？

就拿精神健康為例，這不只是治安問題，錘子再管用也不能代替螺絲批。局長呼籲見疑即報，或許出於好意，但讀社會工作出身的他，應該也知道此外還有其他因素要顧及。對於社會提出的憂慮，又動輒譴責是混淆視聽、扭曲演繹，這無助於建立良好的社會氣氛。

但現在的政治風氣、管治問題，也不能夠只歸咎於官員而已。多少建制派自身有做好表率，社會不是沒有疑問。對於社會要求政府維持初衷，收回部份粉嶺高爾夫球場用地建屋，竟然有行政會議成員質疑「不能排除也有人以貧富差距為藉口，而促使社會分化、階級鬥爭之政治目的」，這種上綱上線、政治化的操作，跟個別官員不也是如出一轍？

問題不只是矯枉過正

不少人形容目前的情況是矯枉過正，但這始終離不開線性思維，把問題簡化成左抑或右，黃抑或藍。把着線性思維，自然容易拿捏不好程度，不小心就做多了，然後又嘗試拉回來。但香港的問題不是「太黃」或者「太藍」，而是出現了極端政治，所以中央才要以國安法和選舉改制來排除極端勢力在外。

對於暴力騷亂的、危害國家安全的，政府當然要依法打擊，以儆效尤。但既已排除了極端聲音，餘下的人左一點、右一點，黃一點、藍一點，都不會是問題。正如鄧小平亦曾經說「最好多選些中間的人……中央政府從大處著眼，不會拘泥於小節」，香港多幾個人批評政府施政，爭取這樣、那樣，甚至可以說才是「一國兩制」的原意。

「一國」已鞏固 「兩制」應更寬

只用矯枉過正、過猶不及的思維看香港，自然會得出難以拿捏平衡的問題，或者期望可以如鐘擺般擺回去另一端。但「一國兩制」本來是辯證概念，「一國」和「兩制」不是此消彼長。相反，正因為「一國」在近三年鞏固得多，「兩制」就應該有更大的發揮空間。就連譚耀宗最近亦表示，現在絕大部分香港人都是愛國愛港，民主黨沒有被取消議員資格或判刑的都可被視為愛國者，並建議政府要致力團結大多數人。

「一國兩制」行之26年，近年還經歷了反修例風波、國安法頒布及選舉制度修改，國家主席習近平在疫情期間更親臨香港說明要旨。如果到現在還以為是收緊抑或放寬管治的問題，那麼也不知道是否因為裝睡所以無法一言驚醒。