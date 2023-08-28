立法會建制派「班長」廖長江近日向同僚表示，「舉例說，議員從事在立法會以外活動，例如舞蹈，唱歌，演藝活動，體育活動等頻率比較活躍，有關報導比立法會工作更多，市民自然可能會覺得是不務正業，這就是觀感的問題，這方面值得留意。」



然而，據說9月8日在灣仔伊館舉辦、慶祝國慶的「立會好聲音星聲Sing音樂會」，仍會如期舉辦。有議員表示，活動是要搞活香港、製造開心氣氛、與眾同樂。

立法會議員容海恩、何敬康、陳家珮、郭偉强、梁子穎、洪雯、林素蔚、梁文廣、江玉歡、管浩鳴、李鎮強、陳凱欣及陸瀚民將在9月8日參與「立會好聲音」。

不知道這樣一場「立會好聲音」能如何搞活香港，但如果議員有意關心市民，希望社會多一點開心氣氛，做法倒有不少。

例如，他們可以來一場「立會探劏房」。相比起在偌大的體育館、涼着冷氣高歌一曲，全港10萬個家庭只能在劏房、不適切居所捱熱，輪候公屋幾年也未能上樓。立法會既然正值休會，議員不是更有時間上門探望，表達關心之餘，派發有用物資？

又或者，可以是「立會探老弱」。全港獨居的60歲以上市民多達12萬名，當中6萬多人更是70歲以上。部份可能有子女、親人定期探望，但部份人社交生活有限，亦可能行動不便、有長期病患。議員若然與他們傾談、分享甚至一展歌喉，不也是在製造開心氣氛、與眾同樂？

炎炎夏日，勞工處即使增設了暑熱指數，但許多勞工仍然在戶外汗流浹背，沒有多少休息機會。議員何不來一場「立會撐勞工」，前往工地、工廠、食肆後巷等，了解勞工階層的需要，亦可以宣揚勞工權益的資訊？

財政司司長說要搞活經濟，有身兼行會成員的立法會議員希望市面氣氛能夠吸引他「劈酒」。既然市道艱難，氣氛不好，議員更應該發起一場「立會幫小店」，自掏腰包光顧街坊小店，打張卡、放在社交媒體幫忙宣傳一下。議員的舉手之勞，若能吸引多十個、八個客人，何樂而不為？

即使不打算落區，議員也可以來一場「立會暑期班」。中央說了，特區政府也同意，香港必須改善民生，破解經濟社會發展中的深層次矛盾和問題。但是產業政策如何推，經濟結構如何改，社會分配如何做，人口規劃、社會流動怎樣才可行，涉及經濟學、社會學等不少學問。他們可以向鄭永年、周永新、葉兆輝等教授取經，又或者李小加、黃遠輝等不同專業人士交流。

再不然，也可以多搞「議員見領事」。姑勿論地緣政治複雜，香港與外地的經濟貿易亦有待提振。上個月對日本、新加坡的商品貿易出口按年跌了兩成，對印度的出口貨值也少了逾一成，近日還有福島核污水的爭端。議員可以多約見各國領事，說好香港故事之餘，收集別人的意見。

「立法會議員月薪10萬，在一般市民看來，是很高薪」，廖長江所說的，誠然是事實。久之前，才有議員強調立法會不是放暑假，是休會而不是休息。那麼他們的休會活動應該是「立會好聲音」還是其他落區探訪，相信非常明顯。