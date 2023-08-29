紫荊黨｜讓區議會成為培育治港政治人才的「黃埔軍校」

7月5日香港立法會以88票讚成、0票棄權與反對三讀通過《2023年區議會（修訂）條例草案》，7月24日特區政府刊憲宣佈，第七屆區議會選舉將於今年12月10日舉行，而地區委員會界別及地方選區的選舉提名期，將於10月17日開始，至10月30日結束。至此，完善選舉制度改革的最後一環在完善立法會選舉、完善行政長官選舉後也順利完成。對此，民政及青年事務局局長麥美娟表示，這是特區政府完善地區治理的重要里程碑，為特區良政善治開啟了新篇章；政制及內地事務局局長曾國衛則表示將務求令全面嶄新、五光十色、人才彙聚的新一屆區議會可在明年1月1日如期就任。



來稿作者：周小稞



作為完善地區治理的重要一環，此次區議會制度改革的主要內容，除了讓區議會重回基本法第九十七條有關其非政權性咨詢組織的定位外，就是修訂區議會的組成方式與區議員的產生方法。新的區議會將由委任、地區委員會界別選舉、區議會地方選區選舉以及當然議員四種方式組成，總計470位議席。其中，179個議席將由行政長官根據用人唯才原則，按照區情和地區行政發展需要，委任具才幹的愛國愛港人士擔任；176個議席將由18個地方行政區下統稱「三會」的地區撲滅罪行委員會、地區防火委員會和分區委員會委員，按照有志扎根地區、有能力服務地區且可增強「三會」與區議會的聯繫，以全票制選出；88個議席將由44個地方選區以雙議席單票制的方式由地方選區選民選出；最後27名當然議員則由鄉事委員會主席擔任。

由於植根基層，區議會為那些熱心服務香港、服務社會、服務民眾的人士提供了難得的平台，讓他們有機會接觸基層民眾，熟悉地區事務，掌握真實民意。宰相必起於州部，猛將必發於卒伍。歷史的經驗證明，從政者唯有經過在基層的翻滾打拼才有可能真正成為接地氣、通民聲、懂區情、勇於承擔責任、善於解決問題的政治人才，而這恰恰是香港政壇所急缺的而又急需的。回歸以來，香港的歷任行政長官要麼來自商界如董建華、專業界如梁振英，要麼來自公務員體系如曾蔭權、林鄭月娥和李家超。客觀而言，他們都不是科班出身的政治人才，在成為行政長官之前並沒有完整的、從基層到高層、從行政到立法、從經濟到政治等多層次的歷練，這樣的背景使得他們在更好履行行政長官職責時面臨不同程度、不同性質的挑戰。有鑒於此，董建華時期，特區政府推出了主要官員問責制，首次將政治官員與公務員體系加以區隔；曾蔭權時期，特區政府又在問責局長的基礎上增加副局長及局長政治助理等政治委任職位。遺憾的是，這些舉措由於香港遲遲未有建立政治人才的常態化培育機制而成效甚微，政治官員的來源基本上還是「換湯不換藥」，少數不出自公務員體系官員的政治資質更近乎白紙一張。

筆者認為，此次的區議會制度改革為香港建立與完善政治人才的常態化培育機制提供了一次難得的機遇。一方面，區議會是香港最草根的管治機構，為政治人才的培育提供了最佳的起點；另一方面，區議會的規模有470為議席之多，為未來政治官員的培育創造了可觀的「人才池」。更重要的是，特區政府在區議員的選拔上擁有了前所未有的掌控權，多達179位議席由特區政府委任，而176位由「三會」全票選出的議席也基本上在特區政府的掌控之中。因此，特區政府應該跳出地區治理的框架來認識與推進區議會的改革與發展，從建立與完善政治人才常態化培育機制的角度選拔區議員，將區議會打造成為培育治港政治人才的「黃埔軍校」。而要實現這一目標，筆者以為以下四點至關重要：

第一、年輕化。政治人才的培育要從年輕人做起，新一屆的區議會千萬不能成為中老年人指點地區事務的社團機構。區議會要成為政治人才的「黃埔軍校」，年輕化是第一要務。筆者建議，新一屆的區議會至少有一半的議員是不滿30歲的年輕人，超過50歲的議員比例控制在20%以內，形成老中青金字塔式的議員機構。

第二、專業性。雖然區議會的職責主要圍繞有關地區的民生與福祉等相關事宜，但區議員的選拔不能因此而將區議員的背景局限於社區工作、社會福利等相關領域，而是應該從培育未來政治人才的角度，選拔更多具有各行各業專業性背景的政治新秀，如行政、法律、金融、工商等，讓這些未來的政治官員有在基層歷練的機會。

第三、代表性。在特區政府被賦予選拔區議員極大權力的情況下，區議員是否具有廣泛代表性自然會成為社會關注的焦點，甚至成為區議會制度改革能否成功的關鍵。特區政府應將區議員選拔的重點放在以往被忽視的社會階層，譬如說非建制背景的愛國愛港人士、平民或基層出生的優秀人才、內地背景的新香港人以及已成為香港一份子的少數族裔或其他國際背景人士等。

第四、機制化。在完成對區議員的選拔之後，特區政府應該盡快搭建一套常態化的機制，定期對區議員的表現進行專業化的評估，並根據評估的結果對區議員的政治生涯進行中長期的、差異化的、多層次的規劃：哪些人繼續留在區議會、哪些人可以進入行政體系、哪些人可以進入立法體系、哪些人可以重點培養等。

距離區議員提名和區議會選舉的時間已經不多了。希望特區政府能夠從完善香港治理的高度，而非僅僅從完善地區治理的角度認真對待新一屆區議會的產生與運作，為改進香港政治生態邁出重要一步，讓區議會成為培育治港政治人才的「黃埔軍校」，真正達到曾國衛所言的「全面嶄新、五光十色、人才匯聚」。

作者周小稞是紫荊黨政策研究院研究員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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