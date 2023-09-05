何世賢｜天馬公主降魔記——香港控煙的願景

話說多年前香港有一家人，收留了一個壞蛋名叫飛哥，害得這家人死的死、傷的傷，男丁舉棋不定、女丁落花凋零、稚子無辜被丁，人人不能自拔。



來稿作者：何世賢



荒謬的是這家人竟然沒有趕走飛哥，只是訂下一些規矩和在他衣服上寫着：我是壞蛋，謀財害命等字句。飛哥得寸進尺，欺人太甚，而各種規矩只治標不治本。戶主江郎聽聞日落之處，高山腳下，搏虎林中有位二木大師能幫人消災解難。於是千辛萬苦，尋得大師，盡訴辛酸。二木大師越聽越㷫，不禁搖頭嘆息謂：「豈容歷史重演」。大師面授機宜，賜江郎一個錦囊，話鐵石公子可指點迷津。鐵石公子何處尋？非金非銀亦非銅，乃半金半銅。臨行又在江郞手上寫了一個字。

江郞到了半金半銅之地，抬頭看果然見鐵石公子。公子智勇雙全，風度翩翩，為公不為私。公子在江郎另一隻手上寫了一個「丁」字，謂飛哥乃此丁魔化身。丁魔塗炭生靈已久，天怒人怨，但氣數已盡。丁魔雖惡，豈能敵天馬眾女，快去求天馬公主為你出頭，唯有她可以降服丁魔。冮郎問若公主不肯出手又如何？公子謂你讓她看二木大師的錦囊和你手上三字，必能激發她伏魔之心。江郎話公子你錯了，我手上只有兩個字。公子謂確實有三個字，你快去吧，只要信不要怕。

江郎誠惶誠恐參見天馬公主，道明來意，恭謹遞上二木大師的錦囊。啊，是二木師兄，久違了。打開錦囊，只見二木大義凜然十四字：「苟利香江生死以，豈因禍福避趨之」。公主凝神不語，想起昔日，象牙塔下一片赤子初心，荷花池畔幾度立志為民，行公義、好憐憫、活出愛與真。

此時江郎伸出手來，大師所寫的原來是個「詹」字。此字乃尋常姓氏，但放在公主身旁卻成了另一個字。公主聰慧過人，箇中蹺妙已了然於心。再看另一手上的「丁」字卻說這是一個丁字，卻不止一個丁字。

頭微揚，心向上，東風吹動俏衣裳。心意已決，公主命眾女將領六十萬大軍，軍費三億元，限十年內消滅丁魔，救丁民於水火。眾女將慷慨激昂，欣然令命。

丁魔財大氣粗，狡猾無情，真可恨。公主在江郎背上，左中右上下寫滿同一個字，就是「立」字，話成事與否還看此字。

後記：本文初稿寫於2019年初，但一直未有合適的時機發表。公主往矣，煙害卻依舊，每年害死七千港人和令幾十萬學童在家飽受二手煙之苦。幸朝中尚有明臣，盼行將會出勇者，擔當為民除害之重任，還我真香港。畢竟昔日立志為民的又豈止一人。本港煙草使用率之低，全球名列前茅，而且過半數市民支持10年內禁絕煙草。政府已於1987年禁止無煙煙草，2022年禁止另類吸煙產品，2023年禁止大麻二酚。因此，香港已具備條件於2030年全面禁煙，如禁毒一般。



現正進行的控煙策略諮詢，提出的各種措施都有助減少煙草使用，但可以預見煙草業將會大力阻撓立法。當務之急是要按照世衞控煙公約的要求，規管煙草業的操守，嚴格執行防止賄賂條例，禁止公職人員接受煙草業利益。立法會議員若與煙草業有利益關係，應與披露，並不得就控煙議案參與表決。除增加煙草稅外，各項控煙措施的立法預計都需時甚長。更有效的做法是先立法於某年，如2030年，全面禁煙。此法一旦通過，煙草業將會失去抵抗意志，其他措施的立法亦將會事半功倍，務求使吸煙率快速下降，順利進入無煙時代。香港的經濟從來不靠煙草業，最大的跨國煙草公司亦只在本地僱用約三百人。戒煙是硬道理。禁煙後來港的吸煙者可使用各種的戒煙服務，亦歡迎佔全球四份三人口的非吸煙者來港體驗無煙城市的健康生活。



作者何世賢是香港大學公共衛生學院副教授。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。

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