「不能排除有政治動機的可能」，這句話在很多情況下都是對的。哪怕只是萬分之一的可能也是有可能，屬於「不能排除」。採用這種嚴格而謹慎的標準，很多事情都可以擺在放大鏡下端詳半天。



舉個例子說，「撤辣」。隨着《財政預算案》臨近，愈來愈多人呼籲政府撤銷樓市辣招。或許因為在這個年頭「派錢」已經不切實際，立法會議員、商界以至社會輿論就只剩下「撤辣」這個話題可以拿出來說一說。但呼籲「撤辣」的動機會是什麼？

他們說負資產已經升至2萬宗，為近20年新高。然而不多人指出，負資產宗數在2003年之前已經超過7萬宗，在沙士期間更加突破10萬宗水平。按揭拖欠超過三個月的比率在當年是1.12%，為目前0.08%的14倍。

樓價方面，差估署指數去年跌了6.8%。相比之下，九七金融風暴後的1998年跌了32.5%，1999年8.5%，2000年14.5%，2001年9.8%，2002年12.2%。現在的樓市不但不是斷崖式下跌，跌幅深度和廣度比當年好得多，如果考慮到去年的跌幅已較前年顯著收窄，後市更加不用過於悲觀。

反過來說，若非額外印花稅和針對非首置的從價印花稅壓抑了投機和投資行為，樓價早被推得更高的話，現在恐怕跌得更深，負資產亦不會「只是」2萬宗。

目前樓價有序回落，但反映的按揭供款相對入息的置業負擔比率仍高達72%，比過去20年長期平均值51%為高，顯示樓價仍處於市民難以負擔、過高的水平。雖然有持貨時間較短的業主要蝕讓，但大部分賣家仍然是獲利離場。再者，多少人又在等待機會可以置業自住？

（2023年第三季經濟報告）

樓市調整，市場也不會沒有應對招數。截至12月底，一手私樓貨尾已突破2萬個單位，是2004年官方統計數字以來首次。新冠疫情前本港樓市暢旺，賣地呎價搶高，當中許多樓盤近一、兩年陸續落成，發展商自然不願此際平價出售，寧願待價而沽。至於市民轉買為租，投資客亦因而有條件加租，帶動租金指數按年升了6.6%。兩者加起來，小市民想以較可負擔的價錢覓得居所，恐怕仍不容易。

「辣招」的作用不提，賣家獲利的數字不說，待價而沽、坐地起價的情況不理，一味只要求「撤辣」。我們是否也可以無限推演，認為「撤辣」的聲音不能排除有政治動機？

或許世上沒有那麼多的政治動機，多數人只是為了一己利益著想。有人希望出貨鎖定利潤，有人希望入市投資獲利，樓價是否過高、市民能否自置安居並非輿論焦點。樓價重拾升軌，市民望門興嘆，這對於香港經濟發展和社會穩定是好是壞，也不是考慮問題。但正因為此，政府的責任就是促進社會整體利益，尤其是幫助弱勢的一群。

制定《財政預算案》，亦應該從這個角度出發。