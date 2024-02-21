來稿｜香港展覽之都優勢有增無減

來稿作者：龍子明



香港是全球第六大商品貿易經濟體系，已發展成為區內首要的會議展覽中心。香港是一個自由港，位處亞洲中心位置，對外航空聯繫十分完善，參展商及買家進入香港均非常方便，因而成為舉辦國際會議和展覽的理想地點。特區政府去年7月推出為期3年的定期展覽獎勵計劃，力谷會展業復甦。為鞏固香港作為國際大型會展的首選地，特區政府正推展亞洲國際博覽館第二期和香港會議展覽中心附近的灣仔北重建項目，本港會展空間將會增加4成，有助保持香港展覽業的地位。

在疫情時間，香港多項亞洲區的展覽和會議被迫取消、延期或改往網上進行，會展業一片慘淡。不過，會展業在疫後快速復甦，貿發局及亞博館都相信，今年業界將有更好的發展。有研究指出，會議展覽業（下稱會展業 ）具有三高的特性：高成長潛力、高附加價值及高創新效益。會展業既能提升會展設施所在城市的國際形象，又可吸引商務旅客到訪，從而帶動高增值旅遊業的發展。

在香港，舉辦會議及展覽的主要場地包括位於重要商業區的香港會議展覽中心、毗鄰機場的亞洲國際博覽館，以及位於九龍灣的國際展貿中心。會展活動密集登場，為香港帶來更多具高消費能力的遊客，舉辦豐富多彩的展覽活動，也能吸引更多遊客，延長遊客留港時間，消費亦會相應增加，帶動香港交通、旅遊、餐飲、物流等行業創收、改善就業。香港有超過50個大小不同的會展場地，其中包括位於主要商業區的香港會議展覽中心、毗鄰香港國際機場的亞洲國際博覽館，以及位於九龍灣的國際展貿中心。香港現時可提供的總展覽面積已超過150,000平方米。

香港是亞洲首選的會展旅遊的理想目的地。香港榮獲 2022 年《商旅》雜誌（亞太版）選為「全球最佳商務城市」第三名，並獲《Smart Travel Asia》 雜誌頒發「十年最佳大獎——最佳會議城市」（2010-2019）。 香港現時擁有多個世界級場地，可供舉行不同規模的會議和展覽活動。

政府於 2023 年 7 月推出總額 14 億元的「定期展覽獎勵計劃」，為期三年，吸引展覽持續在港舉行，期望向超過 200 場展覽提供獎勵。政府會向香港旅遊發展局（旅發局）額外撥款約二億元，讓其加大力度爭取更多不同規模及類型的國際 會議與展覽在港舉行，涵蓋金融、創科和醫學等範疇，吸引高增值旅客，令香港成為區內首選會展旅遊目的地。

香港貿發局每年在香港主辦30多項大型展覽會，其中11項是相關行業在亞洲最大的採購平臺，而電子、珠寶、禮品、鐘錶及燈飾5項展覽會，規模更是全球最大。這些展覽會吸引約39,000名參展商及超過750,000名買家來港參加。2019年，香港共舉辦了逾100項展覽，吸引超過160萬名會議、展覽及獎勵旅遊(MICE)的海外過夜旅客來港參加。

特區政府去年7月1日推出「定期展覽資助計劃」，原本預計在計劃三年期內向超過200場定期展覽提供獎勵，而在去年下半年6個月內已經舉辦61場展覽，在比例上已經超越目標。

貿發局主席林建岳表示，會展活動是盛事經濟重要一環，今年未來每個月至少有一項重要活動，形容是「全年無休」，展望今年全年，丘應樺指出在灣仔會展中心及亞博館，目前預計今年舉辦至少150場會議及160場展覽，預料香港會展業整體有望回復，甚至超越疫情前水準。其中，3月香港國際鑽石寶石珍珠展、香港國際珠寶展、巴塞爾藝術展、APLF亞太區皮革暨時尚物料展及時尚匯集（上屆在迪拜舉行）、全球最大的韓國潮流文化活動「KCON」、美國最大的流行文化和時尚展覽「ComplexCon」；4月香港國際創科展、環球資源消費電子展；5月Vinexpo Asia酒展（上屆在新加坡舉行）、亞洲醫療健康高峰論壇；6月第二屆國際文化旅遊非物質文化遺產展覽會、香港國際旅遊展；7月50+ 博覽、虛擬經濟博覽及會議；8月香港國際茶展、國際現代化中醫藥及健康產品會議；9月「一帶一路」高峰論壇、香港鐘表展；10月典亞藝博、國際電子組件及生產技術展；11月航運和空運界盛事「Super Terminal Expo」、亞太區美容展；12月DRT Show、JMA 香港國際珠寶節。

會展業對香港經濟十分重要。據統計，疫情前會展業每年為香港帶來超過500億港元的經濟效益，約佔本地生產總值2.1%；展覽業為相關行業創造了近77,000個全職職位，惠及廣告、酒店、零售及餐飲業。商經濟局局長丘應樺指出，2019年本港吸引169萬名會展和獎勵旅遊過夜旅客，人均消費約7,200元，合共122億元，較整體旅客人均消費高23%。

大灣區內地城市會展業蓬勃發展，廣交會、廣州國際車展、深圳國際文化產業博覽會等已成為享譽國際的會展盛事，將大灣區的產業集群、地理輻射及會展環境等多重優勢密切結合，為大灣區乃至內地的企業拓展全球市場、提升國際影響力提供更高更廣的舞臺，大灣區會展經濟價值不斷提升，香港會展業的優勢特色也必將更彰顯。

香港作為國際會展之都，更要把會展業與不同領域發展緊密結合，拓展「會展+旅遊」「會展+體育」「會展+文化」「會展+創科」等創新展會模式，推動香港會展業提質發展，鞏固香港作為亞洲貿易展覽之都的領導地位。助力產業升級發展，推動粵港澳大灣區會展業聯動發展，打造「世界一流會展灣區」，增強香港國際商業樞紐、區域首要會展中心的競爭優勢。

作者龍子明是香港青年交流促進聯會創會主席兼永遠會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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