來稿｜催谷旅業振消費須先放寬內地客旅遊限制

來稿作者：袁順圍



疫情過後本港旅遊及零售業復蘇不似預期，因此財政預算案提出，投放近11億元力谷旅遊，推動盛事活動和設計主題式深度旅遊。搞好旅遊配套是好事，但政府須先正視「客從何來」及如何增加旅遊便利兩個關鍵問題。內地客一直是本港主要旅客來源，西安及青島近日新增成為「自由行」城市，方向正確，筆者希望這只是第一步，未來中央應盡快將更多城市納入計劃，並重推及擴大「一簽多行」，以增加客量，同時要想辦法延長內地客留港時間，例如將容許留港的日子增至與星馬泰睇齊的30天，令他們有更多時間遊玩，安排旅程更輕鬆，才能發掘更多深度體驗。

今年1月的訪港旅客人數為383萬，當中77%來自內地，要令旅遊及零售業盡快回復理想增長，最現實的是為內地客提供更多便利。按官方統計數據，內地共有691個城市，其中人口超過100萬的大城市約105個，現時納入自由行的城市僅51個（包括西安及青島），不足一半，仍有很多擴大的空間，而香港酒店業聯會總幹事徐英偉早前就表示，現時很多內地二、三線城市消費力很高，不少人都很想來港旅遊。至於應優先開放哪些城市？業界相信開放較遠離香港的城市會更好，因可令他們更有留港過夜的意欲，而這批旅客對香港亦有更大新鮮感。

除了旅客量問題之外，筆者認為更加重要的是來港逗留時間及便捷度。回顧中央在2009年開始，容許深圳逾200萬戶籍居民可「一簽多行」，令他們無需每次都要辦理簽證，申請一次簽證便可多次入境香港，令旅遊、探親或工作都便利得多，這帶來強大的消費力，帶旺本港餐飲零售等行業。但在2015年當局由「一簽多行」改為「一周一行」，往返香港的次數受限，深圳戶籍居民需計算合適出入境時間，整體效果即時大減。

時移世易，現時港人北上消費大增，社會生態也有一定變化，加上連接內地的口岸有所增加，以往因大量「水貨客」聚集某些地點而產生的滋擾問題，已很少機會出現，故很多議員也支持重推「一簽多行」，而且不應只限深圳戶籍居民，應擴大至更多城市。事實上，簽證是促進旅遊的關鍵，例如早前中國及新加坡達成互免簽證協議，雙方持普通護照人員可免簽入境對方國家旅遊、探親、商務等，停留不超過30天；在實施首3天，單計經上海浦東機場口岸出入境的兩國免簽人員已多達10,837人次，內地居民佔1萬人次，是去年同期的15倍。

現時星馬泰三國已放寬了內地客入境的簽證要求，且入境逗留時間延長至最長30天，支付寶出境遊數據顯示，春節假期內地客在三地的消費金額比2023年同期增長近6倍。香港是中國的特別行政區，回歸20多年，可是現時內地客前往星馬泰三國，竟遠較來港方便，而且時間更有彈性，筆者認為這實在有點諷刺，絕對需要檢視並改善。

現時即使是「自由行」城市，若當地居民希望來港，要先在當地先申請簽證，費用每次15元，在香港最長逗留只有7天。要催谷旅遊業及振興本港消費，政府應盡快爭取內地客來港的簽證便利，最理想當然是推行免簽，有在廣東道經營珠寶玉石店多年的老闆在接受傳媒訪時也表示，本港如能像星馬泰一樣，向內地旅客提供免簽待遇，可大大提升競爭力，「去到泰國、新加坡一樣有名牌買，但人家不用簽註就可以入境，相反來香港掃貨就要辦一輪簽註。試問若換了你是內地客，當然是取易不取難。」

筆者認為，中央就算認為時機未成熟，最起碼也要簡化內地客來港的簽證流程，如考慮容許落地簽證，同時延長他們入境香港後的停留時間，由7天增至30天，相信這能夠提供更多彈性予內地客，從而提升其來港意欲。從內地客角度來看，留港耐一點，才有更多時間參加諸如「城市漫步」、沉浸式深度遊等，行程安排也更有彈性，更大機是獲得比以前更不同更多元化的旅遊體驗。

推動旅遊需要各方面配合，要有一個完整計劃，業界固然要自強增值，如果上述政策方面也可緊密配合，加上很大機會在兩會獲接納的「內地客免稅額度提升」方案，筆者相信，內地客訪港數字可更勝疫情之前，過夜客量亦會大增，屆時市道好轉，旺丁旺財下，各行各業也會陸續拾級而上，從而大大加快本港經濟復蘇步伐。

作者袁順圍從事物業管理近十年，曾任職房屋事務主任。文章的內容僅代表作者個人觀點，與香港01無關。



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