來稿｜無稽之談——中國起重機是「特洛伊木馬」

來稿作者：龍子明



繼美國總統拜登上個月簽署行政令，加強美國港口安全後，美國對於中國起重機的國安「擔憂」持續發酵。一些美國官員「擔心」，這些遍佈美國港口的中國起重機可能成為中國政府的「間諜工具」，甚至是「特洛伊木馬」。

美今年2月21日，拜登簽署行政令，賦予國土安全部更大權力來加強美國港口的網路安全，特別是採取措施來應對中國起重機構成的安全風險。美國海岸警衛隊兩天後（23日）發佈海事安全指令，宣佈對中國製造的岸橋起重機實施網路風險管理。

拜登行政令發佈後，中國駐美大使館發言人劉鵬宇在一份聲明中說，中國製造的起重機對美國構成國家安全風險的說法「純屬臆想」。中國外交部發言人毛寧2月23日在例行記者會上說，中國遠端控制港口起重機收集資料「完全是無稽之談」，中國堅決反對美國泛化國家安全概念，將經貿問題工具化、武器化。

過去20年，美國各地的港口大量使用中國起重機，港口管理人員並沒有發現問題。業內人士亦表示，不認為這些起重機能夠接觸到敏感數據。

《華爾街日報》稱，中國振華重工製造的起重機，品質精良且價格低廉，但它們帶有複雜的傳感器，可以登記、追蹤集裝箱的來源和目的地。美方擔心，中國可以由此獲取運入或運出美國、或用來支持美國在全球各地軍事行動物資的資訊。一些美國國家安全部門和國防部的官員，將振華重工生產的岸邊集裝箱起重機比作「特洛伊木馬」。美國前高級反間諜官伊凡尼納（Bill Evanina）說，這些起重機還可以為那些想要幹擾貨物流通的人，提供遠端介入途徑。

上海振華重工因被美國媒體點名成為國際關注目標。振華重工的母公司是中國交通建設公司，正是中國「一帶一路」的主要承包商。上海振華重工（ZPMC）3月10日表示，該公司生產的起重機不會構成網路安全威脅。 振華重工聲明中稱，「非常重視美國的關切，並認為若未經事實審查，有關報告很容易誤導公眾」 。

《華爾街日報》3月5日報道稱，美國官員愈來愈擔心全美港口使用的中國產巨型貨物起重機，可能成為中國政府手中的間諜工具。報道妄稱，振華重工的起重機帶有複雜的感測器，可以登記、追蹤集裝箱的來源和目的地。美方擔心，中國可以由此獲取運入或運出美國、或用來支持美國在全球各地軍事行動物資的資訊。

被美國視為威脅的振華重工成立於1992年，是中國知名的重型裝備製造商，同時也是世界上最大的港口機械裝備製造商之一。振華重工為國有控股上市公司，控股公司為中國交通建設集團。目前在全球設有多家海外分支機構，產品已進入全球107個國家和地區。

起重機是振華重工的核心產品之一。振華重工前董事長朱連宇2020年在第一財經一檔視頻訪談節目中曾說，振華重工在全球集裝箱岸邊起重機市場佔有率超過70%，連續21年佔據全球市場份額第一的位置。

目前振華重工生產的起重機，佔全美國各港口集裝箱起重設備的80%。美國軍方依賴的幾個港口，也使用振華重工生產的巨型起重機。一些美國國家安全部門和國防部的官員，將振華重工生產的港口集裝箱起重機比作「特洛伊木馬」。前高級反間諜官伊凡尼納（Bill Evanina）甚至認為，這些起重機還可以為那些想要幹擾貨物流通的人，提供遠端介入途徑。

中國駐華盛頓大使館的一名代表稱，美國對這些起重機的擔憂是「偏執狂想法」，試圖阻礙與中國的貿易和經濟合作，「打中國牌、散佈中國威脅論的不負責任行為，將損害美國自身利益」。中國官媒《環球時報》前總編輯胡錫進也在個人微博上表示，所有中國人聽到這個消息，都會覺得美國在一些精英主導下，真的患上了「被迫害妄想症」。胡錫進說，中國有無數電腦裝著美國微軟的作業系統，大量中國人在用蘋果手機，開特斯拉汽車，它們幾乎可以看成深入到中國社會的攝像頭和竊聽器，而且全球互聯網的大部分的伺服器都在美國。

作者龍子明是香港青年交流促進聯會創會主席兼永遠會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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