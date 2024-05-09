來稿｜跟大灣區中醫融合應做到求同存異

來稿作者：古鎧綸



在不少病種裡，病人喜歡看中醫，或者「中西結合」，用過西藥後再吃中醫慢慢調理。誠然，中醫藥是本港醫療體系內一個重要的組成部份，發展前景很大。而特區政府也一直致力於中醫藥的發展，不但在政策、業界法規、人才培訓、科研創新、中藥產業等多方面投入資源，同時也善用香港中西薈萃的特點，積極配合國家中醫藥管理局2022年在《「十四五」中醫藥信息化發展規劃》中，提出「持續推動中醫藥業務與信息技術深度融合，以數字化、網絡化、智能化促進行業轉型升級」的發展策略，在全力融入國家中醫中藥發展大局的同時，又促進中醫藥的國際化進程。

然而，在本港中醫藥的發展前路中，有哪些事項值得注意呢？在筆者看來，中醫藥要順應跟粵港澳大灣區融合這個時代大趨勢，那是毋庸置疑的。在這個融合過程中會出現不少「技術性」問題，但都是不難解決的。首先，資格互認是個前提，但不能為求一體化而抹殺中、港兩方獨有的優勢。兩地融合的終極目的應該是為了病人的福祉，但如果因融合而失去獨有優勢，就絕非病人之福了。內地地大物博，人才多，病種也多，這是香港難以比擬的。但香港在藥物註冊、檢測方面也有優勢，必須保存。

隨著關口全面開放，北上不光是為了消費，退休和定居也成了潮流。但是內地和香港在醫保和社保方面，都有很多不同之處。兩地人到了對方地界看中醫，會感到營運模式很不一樣。其實，中醫藥要走向國際，就必須具備某程度上的「統一」和制度化。但是，目前不同地區的教育和專業培訓都不同，要一下子劃一也不實際。所以，各方之間的協調是必須的，差別總不能太大，病人才能接受。

除了資格的互認互通，病歷互通也非常重要，以往的病歷能帶上去，需要看中醫的港人才能安心地在大灣區住下來，否則只能回港求醫。在這方面，業界可以參考美國的做法，就是由政府方面提供「官方」病歷互通的指引和平台（Electronic Health Record Interoperability），然後由業界人士在平台上商討和協調應該使用哪些標準化制度，來達至真正的公私營病歷互通。

在中藥方面，內地和香港各有不同，正好是應做到「求同存異」最理想的範疇。內地藥材多，草藥的使用比較廣泛。但香港方面，現在業界都以處方科學顆粒的中成藥為主，草藥的使用不如內地廣泛。在這裡，允許在大灣區的指定醫療機構經廣東省審批後使用臨牀急需、已在本港註冊的藥劑製品，和使用臨牀急需、本港公立醫院已採購使用醫療儀器的「藥械通」（即《粵港澳大灣區藥品醫療器械監管創新發展工作方案》）概念，就可以考慮在中成藥裡使用。這個過程可以雙向進行，更多的內地草藥製品可以更便捷地走進香港的藥物註冊和檢測程序，為標準化和國際化做好準備。同時，香港的藥物註冊和檢測標準又可以逐漸引入內地，把中草藥製品相互接軌。這麼做，港人能享有的中藥多了，而內地中藥製品的水平也更有規範，得益的都是兩地的病人。

作者古鎧綸是註冊中醫師。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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