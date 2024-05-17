仲點論政｜縮水式通脹有日益猖獗之嫌

來稿作者：劉仲恒



曾幾何時，罐裝汽水是355毫升的。在無聲的歲月裡，罐裝汽水「長矮了」，因為容量變成了330毫升。如果你覺得不是問題的話，那就錯了。如果罐裝汽水售價不變但容量少了25毫升，就等於加價了7%。這便是近來常見的「縮水式通脹」現象，就是食品或飲料製造商在保持售價不變的情況下，減少產品數量或尺寸的做法。除了罐裝汽水少了，袋子裡的薯片也少了，盒子裡的雪糕自然也少了。當貨品價格保持不變時，那就等於單位售價上升了。

當然，這是跟高通脹密切相關的。以美國為例，消費者近年來一直無奈地生活在高通脹的環境下。雖然絕大部份商品的價格已經從2021年上升7.5%的峰值回落，但零售價格仍以每年3%左右的速度繼續上漲。因此，消費者口袋裡的錢的購買力削弱了。消費者對價格敏感，所以製造商只好「各出奇謀」。他們希望的是，顧客在裝滿漲價商品的貨架上，居然看到他們最喜歡的零食或首選的衛生紙價格不變，心花怒放之餘，想也不想就放進購物車裡，然後付款。殊不知售價雖然沒變，買回家的東西卻少了，「神不知鬼不覺」，達到了加價的效果。

也就是說，消費者的權利受到了損害。他們花辛苦賺來的血汗錢，當然有權利知道貨品的真正價格，這項權利不應被蒙蔽。而某些國家的政府也決定「出手」，打擊日漸猖獗的「縮水式通脹」。筆者最近從媒體裡看到，南韓政府的監管機構最近表示，製造商和供應商如果縮小商品的尺寸或容量，就必須要通知消費者，否則將會面臨最高1千萬韓元（折合超過港幣5萬7千元）的罰款。在新規定下，加工食品、衛生紙、洗髮水、洗潔精等貨品，如果通過「縮水」的方式提升商品的每單位價格，就必須在標籤上清楚展示三個月。

不久前，法國政府也採取行動了，要求國內所有食品零售商跟隨某大連鎖超級市場的做法，從今年7月1日開始，必須在所有尺寸或容量縮小，但未相應降價的產品前張貼警告語句，以避免消費者因「縮水式通脹」而蒙受欺騙。法國的財政部長更斬釘截鐵地聲明：「縮水式通脹」根本就是騙局，必須制止。

很多國家的民眾非常憎恨「縮水式通脹」，筆者看過一項民意調查的報告，說超過半數的加拿大人對「縮水式通脹」達到深感厭倦的程度。有機構訪問了33個國家裡近2萬5千名成人，結果48%的受訪者表示「縮水式通脹」是不可接受的。香港人出名精明，不可能不知道「縮水式通脹」已侵入他們的日常生活，也不可能甘願任人宰割。現在，南韓和法國都已經採取行動了，特區政府沒有理由不出手保護消費者的權益，對不對？

作者劉仲恒是放射科專科醫生、香港大學公共衞生碩士、團結香港基金顧問。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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