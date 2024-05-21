來稿｜發展「止」於規劃

來稿作者：劉學廉



近日，發展局宣佈考慮近年政府的財政狀況和市場的發展需求，決定暫緩已規劃「10年以久」的九龍公園地下城發展項目。事件公佈後，隨即引來各界人士討論，有部分意見指政府在花費超過6,000萬元進行前期項目研究後，最終選擇暫緩計劃，浪費了前期工作的努力；另外在現時本港旅遊業低迷期間，政府理應加強旅遊基建項目，以重振本港旅遊業競爭力，但現在卻突然暫緩計劃，無疑重創大眾對旅遊業的發展信心。

失落的地下城

筆者對於局方上述的決定感到失望和婉惜，規劃多年的發展項目如今只剩下一場空，亦令人感慨這是否正是香港要面對的發展宿命。翻查資料顯示，發展尖沙咀地下城概念最早於2013年施政報告中提出，並獲立法會批出6,840萬元進行先導計劃研究。及後局方在2019年提交研究結果，指名地下城有發展潛力，更揚言說明工程最快可在三年間落成，成功引起外界熱切期待。不過現在三年時間已過，「地下城」卻音訊全無，政府拋下一句「現時並不是適當時機推展項目」，發展即時陷入僵局。

而令筆者大失所望之處在於局方並沒有交代後續的安排。雖然政府指地下城發展仍是中長期土地供應選項，但具體發展時間或是再次起動計劃所涉及的開支卻未有提及，令公眾只得「等待」這個選項。加上近年香港無任何大型旅遊基建項目落成，導致外國旅客對於香港的「新鮮感」逐漸下降，香港的旅遊吸引力明顯大不如前，加大復甦香港旅遊業的困難。

其實政府要發展地下空間經濟並不算是新鮮事，但不懂為何總會陷入「延誤」、「停頓」、「再發展」等階段，令香港地下空間經濟錯失發展良機。以啟德地下街為例，政府早於2006年提出在啟德興建兩條地下街。然而十八年過去，現時啟德地下購物街只有部分區域在去年開始啟用，整個地下街發展預計要2029年才可全面投入服務。換言之，「啟德地下購物街」整個項目所需時間合共要23年，錯失發展地下街經濟的黃金時段。

對比其他城市的地下城發展，它們更積極投入地下空間經濟建設，願意早日見到成品出現。例如全日本最大型地下商場「大阪-Crysta Nagahori 」，「Crysta Nagahori 」位於大阪長堀通與堺筋之間，總長860米，貫穿大阪市中心。日本政府於1991年開始展開研究和發開計劃，最終於1997年完工，並在同年成功開業，前後僅用7年時間完成工程，至今「Crysta Nagahori 」仍然是日本旅遊必去景點之一，為日本帶來龐大的旅遊收益。

總括而言，如果特區政府能適時發展地下空間經濟，可能會扭轉現時本港旅遊業的困局。如今本港旅遊業氣氛低迷，急需新型旅遊基層項目保持外界對香港的「新鮮感」，局方又突然宣佈暫緩計劃，令香港錯失旅遊業「復原」的機會。筆者希望政府可早日重啟計劃，對地下城發展有具體的規劃公佈，加強香港旅遊業的競爭力。

作者劉學廉是勞聯油尖旺社區幹事。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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