來稿｜加價2蚊唔擔心　的士模式需創新

來稿作者：林景誠



由於社會經濟及旅客模式轉變，加上港鐵開通沙中線及屯馬線後，服務路線覆蓋更穩定及全面。無可避免市民多轉用港鐵，尤其引致的士長途車程需求下降，間接引致司機有不願按咪表收費，做成惡性循環。針對最近的士行業的困境，筆者建議的士業界主動創造「新模式」刺激的士需求，達成市民及的士業界雙贏方案。

行政會議批准7月14日起，全港的士起錶劃一加2元。在經營成本上漲考慮是合理的升幅。由於的士的需求彈性低，相信對一直定期使用的士服務的市民及旅客影響不大，業界不需要擔心客戶流失。相反即使減2元，也不會刺激的士需求。目前業界主要困境是總需求不足，即願意坐的士的市民不足，而引致司機單量不足。

以筆者個人經驗而言，選擇交通工具決策重點是價錢及速度，相對不重視司機的服務態度及是否提供電子支付服務。例如筆者去日本旅遊，當地的士司機衣著整齊打領帶，鞠躬敬禮開車門，態度非常友善。但價錢對比香港的士更昂貴，筆者較少利用日本的士作出行工具。

除了全面加裝「電子支付」及「打擊網約車」，的士業界組織作為協調者，需要從市民及用家角度思考創造新需求。舉例，筆者以往在皇崗口岸回屯門的時候，筆者通常使用公共交通工具。但偶爾有比較靈活的的士司機主動提供「拼車服務」，例如正常情况下皇崗口岸到屯門的士總費用約150元。但拼車後每位收費40元，合共5位乘客，而司機收入約200元，但為乘客提供點到點服務。由於拼車後價格大幅降低及車程時間更快，筆者及正在排隊的市民都非常樂意坐拼車的士。

同樣邏輯，最近筆者搬到了天水圍北，等待輕鐵非常不方便，由天水圍北到元朗YOHO購物或轉巴士，需要等待「站站停」的輕鐵後再轉接港鐵，時間大概需要30分鐘，而的士車程時間大約是10-15分鐘。可能是天水圍北已經有輕鐵的原因，因此沒有替代巴士路線選擇，也沒有接駁村巴服務。港鐵站覆蓋不到的住宅區有不少，例如天水圍北，屯門掃管笏，屯門龍門居，錦田，深圳灣口岸等等。

市民出行不便的問題，正正是的士業界的機會。由於公共交通「站到站」模式越來越方便，傳統的士司機在的士站「等客到」的模式必須與時俱進改良以增加司機單量。的士業界組織應思考如何利用科技網絡，向司機提供即時需求資訊及組織優化司機工作，更好解决市民問題。建議的士業界組織先解決法例上技術問題後，與各區「交通關注組」交流。針對非港鐵站直達的屋苑，考慮利用科技提供更多「新模式」，例如「定時/定點拼車來往港鐵站」及「拼車跨區服務」。的士業界幫助居民解決解決市民最後一公里問題及降低市民出行成本的同時，也「密食當三番」解決司機單量不足問題。

作者林景誠是香港物流發展局委員、船務公司物流經理。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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