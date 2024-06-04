奇妙的揭發者｜港大校委會有徵詢「政治」意見嗎？

香港大學校務委員會（校委會）近日通過暫任七名副校長，同時作出以下安排：現時暫任首席副校長王于漸教授轉任為負責籌募經費的副校長（大學拓展），職級降格，理學院化學系任詠華教授獲任命為暫任首席副校長；增設兩名副校長，分別負責Health（健康）和商業（Business），由醫學院院長劉澤星及經管學院院長蔡洪濱暫任。

由於這次任命並非經港大校長張翔推薦，亦非經既有遴選程序提出，校委會的做法等同把校長邊緣化。這次決定顯示了校委會對張翔的不信任，外界聯想起之前的「吹哨者電郵」風波，難免覺得就算專責小組對張翔校長展開調查並最終以「證據不足以確立對張校長指控」作結，校委會對張翔仍不放心，所以試圖重組既得權力，對港大管理架構進行調整。

對於這次改動，校委會表示已徵詢了法律意見，曾諮詢余若海資深大律師。根據香港法例第1053章《香港大學條例》，「副校長由校務委員會按校務委員會訂明的條款和條件委出；副校長的任期由校務委員會決定」，但該條例同時列明，校長有權在大學主管人員職位懸空期間委任他人署理。今次任命並非處理副校長的正式委任，難怪有消息指張翔即席警告校委會的決定可能遭司法覆核。

《香港大學條例》還列明，香港行政長官作為港大校監，是大學的首席主管人員，那麼，校委會採取如此破格和不依正常程序的行動之前，有沒有先諮詢特首是否同意？說到底，港大不是一所普通大學或者商業機構，校委會今次決定也摻雜了政治，並且有可能影響香港與內地關係，那它事前又有沒有「知會」港澳辦？

外界已把這場風波的焦點鎖定在校長與校委會主席的權鬥，由此引發的一個猜想是校委會試圖逼迫校長退讓甚至辭職，但校長在整個談判過程裏沒有讓步，所以校委會在別無選擇之下去進行這次「極速」的高層改革，把張翔校長邊緣化。另一種想像是如果港澳辦沒有反對、特首也同意，並獲得法律意見支持，就等於香港政府和中央對張翔投了不信任一票，希望藉這個動作要求張翔辭職。事實是否如此？

無論如何，法例列明，校長為港大首席教務及行政主管人員，校長被邊緣化對港大產生的影響不容忽視。校委會基於什麼理由，用如此「不正常」的方法使校長大權旁落？是因為張翔校長做了什麼？校委會是需要向立法會與及建制派交待，也需要向香港公眾交代的。如果港大校監（特首）同意的話，特首也應該出來交代。但如果校委會和校委會主席並沒有諮詢過特首的意見，只是諮詢法律意見，並一意孤行，這便涉及了體統問題。

整個行動衍生出來的後果是校長權力被架空，但權力轉移在實際行政中會否出現問題？王于漸教授的降職完全沒有合理交接期，為什麼要用這樣急進的手段？校委會真的需要解釋。另外，從行政資源和行政管理角度，副校長由七位增至九位，背後的邏輯是什麼？是否有經過詳細的推敲？目前看來兩位新副校長都是管理自己作為相關學院院長的本職工作，為什麼需要增設副校長？港大未來是不是還要增設副校長（法律）、副校長（建築）等等新職？

港大校長年薪約780萬元至795萬元，副校長的薪酬亦不少，新開設兩個副校長職位意味港大每年又要多花幾百萬支出，由誰支付？背後理由是什麼？從資源管理角度來說，政府有需要知道這些款項是怎樣花的。因為港大不是私營機構，每年都接受大學教育資助委員會的撥款，去年港大獲政府撥款65.7億元。港大需要向政府交代，也需要向公眾交代。

就招募人力資源的程序，校長和校委會是否有分歧？這個分歧是不是要向公眾公開？港大畢竟不是私人機構，不是校委會主席和校委會說了便算。校委會主席扮演政治上監督校長的角色，而不是插手干預大學管治問題，這是港大一直以來的傳統。除非校委會主席有充分的理由證明張翔校長失去領導港大的能力，才能採取如此的極端行動。另一方面，為什麼要把王于漸教授降格至副校長（大學拓展），是否因為他犯了什麼工作過錯？為什麼不容許72歲的王教授擔任署任首席副校長至退休？公眾和王教授也需要得到一個交代。

還有，今次風波裏校委會主席扮演什麼角色？是主席主動組織校內既有勢力進行這次「突襲」？還是背後有另一股力量去推動整個激烈的頂層改革過程？這些也都是需要交代的。

對這次事件的結論︰若果校委會沒有諮詢過特首便進行這次行動，便是給特區政府和特首添煩添亂。特首已經為很多事務煩惱和忙碌，港大應該集中力量，透過學術能力協助政府制訂政策，推動香港和內地與國際的學術交流和合作，協助特區政府培養人才，進行政策研究幫助特區政府優化管治，實踐良性善治。若果港大校委會沒有徵詢政治意見，在沒有足夠政治支持下急速實施改革方案，對香港的國際學術形象沒有任何好處，對香港大學和內地的合作關係沒有好處。所以，港大校委會有責任向公眾解釋這這次高層人士變動背後的原因，也有責任向港大舊生交代。

作者胡恩威是全國港澳研究會會員、江蘇省政協委員、進念．二十面體聯合藝術總監暨行政總裁。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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