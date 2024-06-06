楊莉珊｜高鐵動臥夕發朝至　推動香港更好融入國家發展大局

中國國家鐵路集團有限公司（國鐵集團）六月四日早上宣佈，來往香港紅磡站與北京和上海的普速直通車，將提質升級至高鐵動臥列車。新引進高鐵香港段的高鐵動臥列車，不單將來往香港與北京和上海的鐵路車程，分別由超過24小時和約19.5小時，壓縮至約12.5小時和約11小時，兩者都縮短約一半時間；舒適的高鐵臥鋪列車，更將跨境鐵路旅程帶上新台階，列車的座位數目亦大幅增加至600個。「夕發朝至」的臥鋪列車營運模式，讓旅客經過一夜舒適的臥鋪列車旅程，便到達目的地，豐富了休閒旅遊以至商務旅客的出行選擇，更可省免一晚酒店費用。



來稿作者：楊莉珊



高鐵動臥列車的開通，亦將進一步發揮西九龍站「一地兩檢」的便利通關優勢。過往城際直通車服務採用「兩地兩檢」的通關模式，限制了服務可連通的內地站點數目，發展潛力有限。即將推出來往香港西九龍站及北京西站／上海虹橋站的高鐵動臥列車，充分發揮極具優勢的「一地兩檢」通關模式，並會經停河北石家莊和浙江杭州等站點，為跨境旅客締造更舒適的長途出行體驗，促進香港與內地更多不同省市的經貿合作和民間交流。

行政長官李家超說：「我感謝中央對香港的關愛，感謝國鐵集團和內地各單位的大力支持。即將引進的列車班次是高鐵列車，提供臥鋪，『夕發朝至』，更舒適、速度更快，減省時間約一半，覆蓋車站的範圍擴大，包括受歡迎的旅遊景點城市。全面品質升級的列車服務，進一步滿足廣大旅客對跨境出行的需求，便利兩地人員往來交流，對促進香港與內地居民民心相通，推動香港更好融入國家發展大局，具有重要意義。」

今年以來，中央已經兩次擴大個人遊城市名單，為本港帶來了更多的旅客資源，並加強本港與內地城市之間的交流與合作。在金融方面，人行今年1月份推出「三聯通、三便利」合共6項政策舉措；2月份推出啟動「跨境理財通2.0」；4月份中證監宣布多項措施改良滬深港通，包括放寬滬深港通下股票交易所買賣基金（ETF）合資格產品範圍、將房地產投資信託基金（REITs）納入滬深港通、支持人民幣櫃台納入港股通、優化基金互認安排等。源源不絕的惠港措施，凸顯中央對特區的堅定支持。

中央惠港措施陸續有來，體現中央對香港發展的關心支持。充分體現了中央對香港社會訴求的積極回應、對香港經濟發展和特區政府施政的大力支持對香港民生福祉的深切關懷，對於促進香港與內地間人員、經貿和文化往來，進一步發揮高鐵香港段與全國高鐵網互聯互通優勢，推動香港更好融入國家發展大局具有重要意義。

去年自由行旅客佔訪港內地旅客總數六成，8個新增的自由行城市擁3700萬人口、GDP達2.8億元人民幣。本次開放的自由行城市主要是極具特色的省會城市，對於推動香港發展高增值旅遊產品和線路有積極意義。自由行城市居民實力持續增長，相信帶來經濟收益很大，並會不斷增加，估計為香港帶來一年30萬旅客人次，12至15億元的消費額。

特區政府會不遺餘力搭台創造機遇，與旅發局已經有一連串的安排，包括向新增8個自由行城市旅客派200元優惠券；會邀請8個城市代表及媒體，介紹香港特色：透過內地社交媒體、航空公司推動香港多元化的旅遊，發掘最新資訊及優惠；香港會以美食盛事迎接他們，未來數個月會舉辦不同，例如6月龍舟邀請賽、7月書展。

中央惠港措施會陸續出來，有助於促進香港經濟發展，得到香港社會廣泛歡迎和支持。增開高鐵動臥將密切內地與香港特別是京港滬港沿線地區的交流合作，給香港經濟發展帶來新的活力，也有助於香港開拓客源，進一步提振旅遊和消費，得到香港社會的廣泛歡迎和支持。

香港回歸祖國以來，中央惠港政策接連不斷。更多中央惠港措施陸續有來，會是推動香港與內地人流、物流、資金流、訊息流及企業流等方面，令香港有更大發展動力，與大灣區各城市之間的合作，最重要是如何加快香港參與大灣區建設，形成重要區域經濟體。

香港最大的優勢在於「背靠祖國，聯通世界」，而要發揮好這一優勢，既要進一步融入國家發展，亦須擴大對外交流、交往的廣度和深度。赴港澳人才簽註政策由去年2月起首先在粵港澳大灣區內地城市試點施行，涉及6類人才，包括傑出人才、科研人才、文教人才、衞健人才、法律人才和管理人才，至今已有逾2萬人獲發簽註。現在，中央進一步將這項政策拓展至北京、上海，進一步推動香港與內地人才交流、交往。

北京、上海、深圳、廣州是內地人才最集中，經濟最發達的超大城市，赴港澳人才簽註政策由大灣區擴展至北京、上海，意味著已經涵蓋內地4大人才最集中的超級大城市，對香港是一項有力的支持。未來，香港如果能用好這項政策，將可以發展成為人才高地，讓香港成為內地與國際間的人才交流中心，推動香港發展創新科技產業，也有利於國內外的跨國企業在香港設立總部或分枝機構，拓展全球業務。

從惠港政策措施看，中央對香港的支持是全方位的，同時也是精準的，這令香港未來的發展更有信心。同時，香港也須用好中央的各項惠港措施，創造更理想的優待人才的政策環境和社會環境，讓內地的各類人才在香港有良好的體驗，可以施展其所長，為香港也為內地發展貢獻更大力量。同時，香港也須更積極地吸引國際人才，到香港來成就個人事業，讓香港成為全球最重要的人才高地，廣聚全球人才。

作者楊莉珊是全國政協委員、中國香港（地區）商會會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



「01論壇」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不通知。