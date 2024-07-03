仲點論政｜主權回歸是件光榮的事

來稿作者：劉仲恒



筆者記得很久以前無線有首電視劇主題曲，頭兩句歌詞「知否世事常變，變幻原是永恆」膾炙人口。不久前來港出席立法會午餐會的中央政府駐港聯絡辦主任鄭雁雄，也正好在會上跟立法會議員講到香港回歸以來「變與不變」的問題。歌詞有理，變幻原是永恆。鄭主任說27年前回歸以來香港浴火重生，出現了很多讓世人矚目的變化，當中一樣就是現在「香港同胞可以當家做主」了。

鄭主任的這句話該怎樣理解呢？當家做主這句話我們經常聽到，字面上本來是指主管家政，有權對家事做出決定的意思。當用在政治上時，就比喻人們在某個單位或國家的範疇裡處於主人翁的地位。我們讀中國近代史時經常看到「人民當家做主」的話，意思就是指國家主權不再屬於像皇室那樣的一小撮人，而是歸於廣大國民。現在國家的國號叫「中華人民共和國」就是這個意思，表示國家是人民的國家，人民才是主人。

那麼，鄭主任在立法會午餐會上把這句話用在香港身上又是甚麼意思呢？顯然，「香港同胞當家做主」是用作1997年回歸以前，香港作為英國殖民地身份的對立面而言的。現在，讓筆者用個簡單的數學來解釋一下。按族群來看，華人佔香港人口的91.6%，屬於絕大部份，然而在回歸前香港主權卻屬於當時的宗主國英國，這很不合理。一個城市超過9成的人屬於一個民族，但這個民族卻竟然沒有城市的主權。27年前的回歸，讓國家對香港重新行使主權，情況於是變了。香港主權再次回到佔人口絕大多數的華人手中，那就是鄭主任說「香港同胞當家做主」背後的含義。

歐洲國家在亞洲進行殖民統治是歷史產物，香港在1997年前的一個半世紀裡屬於英國殖民地也是事實，但那卻不代表港人可以不理解殖民統治所帶來的負面影響。幾年前的「黑暴」動亂中，有些年輕人居然還揮舞港英政府時代的旗幟，可見他們對殖民統治欠缺最基本的認識，那境況讓人感到歎息。

筆者認為，為本港青年人建立正確的理念是非常重要的，這種更正觀念的事情不可不做。事實上，縱觀亞洲、非洲和南美洲的歷史，我們能看到的一個事實，就是殖民統治往往會嚴重破壞當地原有的文化規範和價值。首先，當地的母語會被貶低在殖民統治者的語言下面。除了語言，連衣著和生活方式都會被迫改變，原住民開始像殖民統治者那樣穿衣服和講話，並開始相信管理他們的殖民統治者是「上等人」，這些種種情況都對原來的文化造成不可磨滅的傷害。

去年，德國國家元首為一個多世紀前在坦桑尼亞殖民統治下的殺戮事件道歉。殖民統治不光彩，主權回歸才是件光榮的事。

作者劉仲恒是放射科專科醫生、香港大學公共衞生碩士、團結香港基金顧問。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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