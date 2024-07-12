楊莉珊｜把握國家和國際雙重機遇，香港搭乘國家發展快車

中共二十屆三中全會將於本月15日至18日召開，而《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》文稿將在三中全會上審議。近45 年歷次三中全會，都以改革為主要議題，今次亦不例外。今年是全面深化改革又一個重要年份，主要任務是謀劃進一步全面深化改革。



來稿作者：楊莉珊



5月23日，習近平主席主持召開企業和專家座談會並發表重要講話，再一次彰顯中央重視開門問策、集思廣益的優良作風，也釋放出進一步全面深化改革、推進中國式現代化的重要信號。由於中國正處在外部打壓圍堵和內部經濟結構轉型的雙重壓力之下，會議的改革方案更引人矚目。今次三中全會，相信有更多惠及民生的舉措出台，涉及收入分配制度以及民企、財稅、戶籍、醫保、退休、生育等方面的新猷，都備受關注。

回顧過去，中國共產黨領導下的改革開放，創造了第二次世界大戰結束後，一個國家經濟高速增長持續時間最長的奇跡。中共十八屆三中全會以來，全面深化改革成為當代中國最鮮明的特色，擴大對外開放成為當代中國最鮮明的標識。中共十一屆三中全會開啟了改革開放歷史新時期。新中國成立以來歷史上具有深遠意義的偉大轉折是以這次全會為開端的。在思想、政治、組織等領域的全面撥亂反正，是從這次全會開始的。中共十一屆三中全會標誌着：中國從此進入了改革開放和社會主義現代化建設的歷史新時期，中國共產黨從此開始了建設中國特色社會主義的新探索。

2022年7月，香港回歸祖國25周年紀念大會上，習近平主席指出，「中央全力支持香港積極穩妥推進改革，破除利益固化藩籬，充分釋放香港社會蘊藏的巨大創造力和發展活力。」這是國家領袖對香港改革發展作出的最鮮明最直接的指示。如果說由治及興是香港當前的目標，聚精會神謀發展是香港目前的狀態，改革則是香港有序接近目標、有效激發動能必須正視和掌握的方法論。

二十屆三中全會召開在即，作為共和國嬌子的香港，亦應領風氣之先，拿出改革發展的氣勢來。面對外部波譎雲詭的地緣政治因素困擾，香港要切實做好融入國家發展大局，令自己立於不敗之地；同時繼續發揮作為聯結內外的重要紐帶，全力協助國家持續擴大對外開放，這亦即是行政長官李家超所說的「把握國家國際雙機遇，搭上國家發展快車」。不斷鞏固和提升本港獨特優勢，勢將迎來新一輪千帆競渡、百舸爭流的發展熱潮。

在把握國家與國際機遇方面，特區政府積極融入國家發展大局，對接粵港澳大灣區建設和「一帶一路」倡議等國家重大戰略，同時鞏固香港作為國際城市的優勢地位，拓展國際市場聯繫，為香港發展開闢更廣闊的空間。

兩年前的「七一」，習近平主席向新一屆政府提出「四點希望」，包括着力提高治理水平、不斷增強發展動能、切實排解民生憂難，以及共同維護和諧穩定。任何不帶偏見的人都看到，本屆政府兩年來確已交出亮麗成績：帶領香港走出疫情，與內地和海外恢復通關；成功爭取內地增加十個「個人遊」城市 ，為香港經濟創造更大「人氣」、「財氣」；成立「解決劏房問題」工作組、興建「簡約公屋」、鎖定2026/27年度公屋輪候時間降至4.5年的目標；設立關愛隊，精準扶貧措施開始見效；最低工資由「兩年一檢」優化為「一年一檢」；樓市「撤辣」，帶旺樓市交投；大力「搶企業」「搶人才」，增強香港發展動能；官員頻頻外訪，說好香港故事。在把握國家與國際機遇方面，特區政府積極融入國家發展大局，對接粵港澳大灣區建設和「一帶一路」倡議等國家重大戰略，同時鞏固香港作為國際城市的優勢地位，拓展國際市場聯繫，為香港發展開闢更廣闊的空間。實幹與創新並重，是特區政府施政理念的核心所在。

行政長官李家超7月1日表示，特區政府未來致力於三個方面的工作，首先是全力發展經濟、聚焦改善民生；其次，政府將優化自身優勢，發掘新增長點，推進「有為政府」與「高效市場」結合，實施「搶人才」、「搶企業」計劃，吸引重點企業、人才、資金來港；其三，把握國家和國際雙重機遇，搭乘國家發展快車。

展望未來，不管世界局勢如何變幻，也不管外部勢力如何搞破壞，香港都必將大踏步向前。香港迎來了由治及興的最佳發展時機，在「一國兩制」方針指引、在中央的大力支持下，特區政府秉持實幹創新的施政理念，團結社會各界力量，香港一定能夠迎來更加美好的明天。

作者楊莉珊是全國政協委員、中國香港（地區）商會會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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